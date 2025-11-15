Acasă » Exclusiv » Radu Vâlcan vrea să devină tată din nou. Are trei băieți, dar tot nu s-a liniștit: “Parcă lucrurile nu sunt încheiate”

De: Andreea Archip 15/11/2025 | 13:53
Radu Vâlcan vrea să devină tată din nou. Are trei băieți, dar tot nu s-a liniștit: “Parcă lucrurile nu sunt încheiate”
De la faima de Don Juan pe care o avea când juca în seriale TV, Radu Vâlcan s-a transformat într-un soț model și un tată implicat. Îi priește atât de mult rolul de părinte, încât uneori mai testează terenul și aduce în discuție varianta de a avea o familie și mai numeroasă. Prezentatorul emisiunii “Insula Iubirii” și Adela Popescu au împreună 3 băieți și și-au dorit foarte mult să devină părinți. După fiecare copil, făceau planul pentru următorul. Cum s-au soldat negocierile cu soția legate de urmași, a povestit, pentru CANCAN.RO, Radu Vâlcan.

Amfitrionul reality show-ului “Insula Iubirii” este un tată implicat în creșterea copiilor. Ce-i drept, Radu are norocul și de a avea un job care îi oferă mult timp pentru familie, dar și satisfacții profesionale. Prezent zilele trecute la Premiile TVMania 2025, acesta a primit trofeul pentru Cel mai bun reality-show cu Insula iubirii (Antena 1). Cu excepția săptămânilor alocate în fiecare an pentru filmări când este detașat în Thailanda, prezentatorul TV se bucură de privilegiul de a-și face propriul program, alegând să se implice în proiecte punctuale sau să joace în pelicule care necesită o perioadă scurtă pe platourile de filmare.

Este preocupat de tot ce are legătură cu copiii, dar și cu perfecționarea lui ca părinte. “A fost un eveniment la Cluj-Napoca. A fost o conferință pe care a moderat-o Mihai Morar, prietenul nostru, o conferință despre ce înseamnă să fii părinte în România. Iar noi am fost invitați în calitate de părinți, cumva persoane cunoscute, dar am avut noroc de susținerea specialiștilor: de Urania Cremene, Raluca Anton și așa mai departe. Și părintele Vasile Ioana, excelent”, ne-a spus el.

Radu Vâlcan și Adela Popescu, discuții despre al patrulea copil

Radu și-a amintit și de prima experiență ca tată, care a fost total diferită față de ce știa el de la specialiști despre îngrijirea unui nou născut.

“Ne doream foarte tare să devenim părinți. Atunci la primul, la Alexandru, chiar am fost la niște cursuri. Mi-aduc aminte la maternitatea unde a născut Adela, acolo am fost câteva zile. Nu s-a putut aplica absolut nimic, în momentul în care a născut Adela, eram… Dar ne doream foarte tare, într-adevăr, și eram pregătiți, cel puțin mental eram acolo. Nu am avut nicio teamă, nu. Efectiv ne doream atât de tare. Chiar și la al doilea, la Andrei, cu siguranță știam că va veni și al doilea.

Iar la al treilea, la Adrian, ne tot puneam întrebări. Chiar dacă începea cumva să fie puțin greuț. A spus-o și Adela. “Parcă lucrurile nu sunt încheiate, știi?” Și tot vorbeam despre al treilea. Tot vorbeam. Era clar că ne dorim și un al treilea copil”, a spus, pentru CANCAN.RO, Radu Vâlcan.

Radu Vâlcan: „Nu atât de apăsat, dar am discutat despre al patrulea copil”

Soțul Adelei Popescu recunoaște că discuțiile despre urmași nu s-au oprit după nașterea mezinului Adrian. Ce-i drept, Radu a fost dintotdeauna adeptul unei familii numeroase și nu se poate plânge că nu are casa plină de copii. Ar mai fi loc sau nu pentru încă unul?

Am vorbit și despre al patrulea, da. Nu atât de apăsat, dar am discutat. Deocamdată, cei trei ne consumă foarte mult în sensul bun, ne consumă foarte mult viața. Suntem extrem de preocupați și focusați pe ceea ce înseamnă creșterea lor, educația lor. Pentru că, în continuare, avem foarte multe lucruri de învățat. Tocmai ce spuneam că am fost la o conferință pe această temă și eram așa: avem multe de învățat”, a precizat el.

Întrebat dacă discuțiile despre al patrulea copil le-au avut recent sau mai de mult, soțul Adelei Popescu a oferit un răspuns savuros. “Depinde ce înseamnă de mult. Recent, pentru noi, acum trei luni înseamnă ieri. Am avut, normal că am avut mai în glumă, mai în serios am discutat și despre acest lucru. Știi că atunci când ai trei, te gândești: dar de ce nu cinci? (n.r. râde) Am ajuns la trei numitori comuni, cei trei pe care îi avem deja”, a adăugat el.

