Antena 1 se pregătește de Insula iubirii, sezonul 10. Ce trebuie să faci dacă vrei să vii în cuplu sau ca ispită

A venit momentul mult așteptat: Insula Iubirii 2026, sezonul 10! Antena 1 a anunțat că, de acum – 2025, începe căutarea celor care vor să participe în show-ul care ține toată România cu sufletul la gură, în fiecare vară.

Insula Iubirii este emisiunea care a aprins vara anului 2025 mai mult ca oricând și a reușit să transforme fiecare seară de difuzare într-un adevărat spectacol. Timp de trei zile pe săptămână, telespectatorii au rămas lipiți de ecrane, comentând cu emoție fiecare întâmplare.

Antena 1 se pregătește de Insula iubirii, sezonul 10

Poveștile concurenților au stârnit reacții intense, emoții, trăiri și au făcut ca fiecare ediție să fie lider detașat de audiență. Insula Iubirii, fenomenul așteptat de o țară întreagă, face un nou pas spre viitor și începe căutarea celor care vor participa în noul sezon.

Atmosfera promite să fie la fel de intensă, iar așteptările publicului cresc cu fiecare an, făcând din Insula Iubirii una dintre cele mai dorite experiențe televizate. Cei care doresc să își testeze relația, cei care au nevoie să își răspundă la întrebări, dar și cei care pot fura mințile în calitate de ispite, se pot înscrie pe casting.a1.ro.

”Au trecut deja două săptămâni de la momentul în care ne-am bucurat cu toții la difuzarea ultimului episod din sezonul 9 Insula Iubirii. A fost plin de emoții, bucurie, râsete și chiar și lacrimi, iar eu vă spun sincer, le-am trăit din plin pe toate, în urma comentariilor și mesajelor voastre. Totul merge mai departe, iar acum putem vorbi despre viitor, despre cei care își doresc să facă parte din cel mai dur test al relațiilor, deoarece a început perioada de înscrieri. Dragilor, sunt extrem de fericit să vă spun că… Thailanda ne așteaptă cu noi povești de neratat! Ne vedem în sezonul 10!”, spune Radu Vâlcan, prezentatorul emisiunii.

Castingul pentru Insula Iubirii 2026 s-a deschis! Pentru a participa ca un cuplu trebuie neapărat să vă înscrieți la casting și să urmați mai mulți pași simpli.

Pe casting.a1.ro există o rubrică specială pentru emisiunea „Insula Iubirii”: ispite irezistibile și cupluri puternice.

„Intens, real și revelator. Te provoacă și îți arată adevărul. Insula Iubirii este paradisul celui mai dur test al fidelității! Tentație versus relație. Înscrie-te la casting!”, e mesajul de întâmpinare.

Cât costă ținutele purtate de Radu Vâlcan la Insula Iubirii 2025. Au stârnit un val de controverse!