Cât costă ținutele purtate de Radu Vâlcan la Insula Iubirii 2025. Au stârnit un val de controverse!

Radu Vâlcan reușește să impresioneze la fiecare apariție din cadrul emisiunii Insula Iubirii, nu doar prin atitudinea relaxată și carisma naturală, ci și prin stilul său vestimentar atent ales. Ținutele sale transmit mereu o combinație între rafinament și confort, fie că este vorba despre costume lejere pentru plimbările pe plajă sau kimonouri spectaculoase purtate în momentele-cheie ale show-ului. Hainele arată bine, însă care este prețul plătit pentru ele!

Prezentatorul nu se teme să iasă din tipare și să experimenteze cu texturi, culori și croieli, iar acest lucru este remarcat de fani, care îi urmăresc cu interes fiecare apariție. Comentariile de pe rețelele sociale scot în evidență faptul că Vâlcan știe să transforme orice outfit într-un look memorabil, iar piesele vestimentare pe care le alege devin rapid subiect de discuție.

Cât costă hainele purtate de Radu Vâlcan la Insula Iubirii

La ediția din 2025 a emisiunii, Radu Vâlcan a purtat exclusiv ținute semnate de brandul românesc Niște Haine. Un exemplu este setul albastru-verde-roz format din trei piese, care s-a remarcat prin combinația de culori vibrante și croiala lejeră. Acesta are un preț de 850 de lei, fiind redus de la 1.200 de lei.

Un alt element care a atras privirile a fost kimono-ul negru cu broderii realizate manual, inspirată din tradiția samurailor japonezi. Acesta costă 2.500 de lei și se remarcă prin detaliile elaborate cu mărgele, croiala amplă și versatilitatea, putând fi purtat atât la ținute casual, cât și la evenimente elegante.

Tot din aceeași colecție, Radu Vâlcan a purtat și modelul „Cloud Grey”, un kimono din mătase, brodat manual, cu prețul de 3.250 de lei, considerat o adevărată piesă statement.

Stilul său a fost completat de accesorii puternice, în special colierele masive pe care le poartă constant. Acestea au devenit parte din imaginea lui, fiind apreciate inclusiv de concurenți. Marian Grozavu, de pildă, a mărturisit că i-a admirat mereu lanțurile, iar la finalul emisiunii a primit chiar unul în dar de la prezentator.

