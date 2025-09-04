Lovitură de teatru la Insula Iubirii 2025! Bianca acuză: Teodora a încălcat regulamentul pentru a-l fura pe Marian

Ultima ceremonie a focului pentru Bianca Dan și Marian Grozavu s-a lăsat cu scântei. În încercarea de a afla toate răspunsurile de care au nevoie, cei doi au ajuns la acuze și dezvăluiri neașteptate. Iubita lui Corleone a detonat bomba de la Insula iubirii și o acuză pe ispita Teodora că ar fi încălcat regulamentul de la Insula iubirii 2025.

Miercuri, 3 septembrie 2025, Insula iubirii a ajuns la final. Cuplurile s-au revăzut după cele 21 de zile și au fost puse față în față cu o parte dintre consecințele alegerilor și faptelor lor. Povestea de dragoste din Bianca Dan și Marian Grozavu a fost pusă la grele încercări încă din primele ediții ale emisiunii. Tânăra s-a apropiat de ispita Mattia, a avut momente de conștientizare și a realizat că nu este o femeie fericită alături de iubitul ei.

„Îmi pare rău că mă judecă, eu nu l-aș fi judecat, dar are tot dreptul să o facă (…) Până să ajung aici, eram fericită cu toate lipsurile și nu le conștientizam probleme. Aici am observat că noi avem probleme”, a concluzionat Bianca, răspunzând, totodată, la întrebarea lui Marian dacă a fost vreodată fericită cu el.

Bianca Dan detonează bomba de la Insula iubirii

În ceremonia finală a focului, Radu Vâlcan le-a arătat celor doi concurenți imagini cu apropierile dintre ei și ispitele lor preferate. În cele 21 de zile, domnu Dan a încercat să își mascheze slăbiciunea pe care o are pentru ispita Teodora, însă nu i-a reușit.

Pentru că ține la imaginea lui, concurentul s-a folosit de tot felul de împrejurări, mici gesturi, scuze și persoane pentru a da de înțeles că este interesat de o apropiere cu șatena, însă comportamentul lui a fost imediat demascat. Mai mult de atât, la bonfire-ul final, Bianca nu s-a lăsat până nu i-a dat fatala.

Potrivit Biancai, Teodora nici nu avea drept de participare ca ispita la Insula Iubirii. Motivul? Ar avea iubit acasă, lucru interzis ferm de regulament.

Bianca: Dar ce avea această Teodora de erai atât de deranjat încât ai ieșit din jacuzzi să vezi ce are? Marian: Am zis clar: du-te cu doamna Flori și vorbește cu ea. Nu voiam să se interpreteze. Bianca: Dar tot te-ai dus. Marian: Păi m-a trimis ea. Bianca: Aaaa, deci te-a obligat cineva (n.r râde). De ce te ineresa pe tine, Marian? Ai chemat producția să întrebi de ea? Băi, ești.. Marian: Nu.. o să vezi emisiunea și o să vezi că nu e așa. Bianca: Aveai palpitații. Știi de ce plângea asta? Îl are pe unu acasă, dacă îți făceai planuri, fraiere”, a fost discuția dintre cei doi.

După terminarea ceremoniei focului, Bianca a recunoscut cu sinceritate că și-a dus testul până la final și că dorește să plece singură din Thailanda, marcând astfel finalul relației cu domnu Dan.

„Ați venit să vă regăsiți, să găsiți acel echilibru din relație care vă lipsește. Dragilor, a venit momentul să vă întreb. Și am să te întreb pe tine, Bianca. Cum îți dorești să părăsești Insula Iubirii?”, i-a întrebat Radu Vâlcan. „Cu siguranță merită respectul meu pentru că nu l-am respectat suficient, dimpotriva. O să plec singură, urmând dacă vei vrea acasă să… dacă ai nevoie de explicații sau ceva, să-ți le dau. Am fost slabă, dar am nevoie, nu știu… Poate mi-am deschis inima către altcineva, nu știu, îmi pare rău. Nu trebuia să-ți fac asta, trebuia să mă țin și să nu simt nimic”, a mărturisit Bianca.

