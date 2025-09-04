Acasă » Știri » Lovitură de teatru la Insula Iubirii 2025! Bianca acuză: Teodora a încălcat regulamentul pentru a-l fura pe Marian

Lovitură de teatru la Insula Iubirii 2025! Bianca acuză: Teodora a încălcat regulamentul pentru a-l fura pe Marian

De: Irina Vlad 04/09/2025 | 08:45
Lovitură de teatru la Insula Iubirii 2025! Bianca acuză: Teodora a încălcat regulamentul pentru a-l fura pe Marian

Ultima ceremonie a focului pentru Bianca Dan și Marian Grozavu s-a lăsat cu scântei. În încercarea de a afla toate răspunsurile de care au nevoie, cei doi au ajuns la acuze și dezvăluiri neașteptate. Iubita lui Corleone a detonat bomba de la Insula iubirii și o acuză pe ispita Teodora că ar fi încălcat regulamentul de la Insula iubirii 2025. 

Miercuri, 3 septembrie 2025, Insula iubirii a ajuns la final. Cuplurile s-au revăzut după cele 21 de zile și au fost puse față în față cu o parte dintre consecințele alegerilor și faptelor lor. Povestea de dragoste din Bianca Dan și Marian Grozavu a fost pusă la grele încercări încă din primele ediții ale emisiunii. Tânăra s-a apropiat de ispita Mattia, a avut momente de conștientizare și a realizat că nu este o femeie fericită alături de iubitul ei.

„Îmi pare rău că mă judecă, eu nu l-aș fi judecat, dar are tot dreptul să o facă (…) Până să ajung aici, eram fericită cu toate lipsurile și nu le conștientizam probleme. Aici am observat că noi avem probleme”, a concluzionat Bianca, răspunzând, totodată, la întrebarea lui Marian dacă a fost vreodată fericită cu el.

Bianca Dan detonează bomba de la Insula iubirii

În ceremonia finală a focului, Radu Vâlcan le-a arătat celor doi concurenți imagini cu apropierile dintre ei și ispitele lor preferate. În cele 21 de zile, domnu Dan a încercat să își mascheze slăbiciunea pe care o are pentru ispita Teodora, însă nu i-a reușit.

Vin ninsorile mai repede decât ne așteptam! Pe ce dată ninge în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Vin ninsorile mai repede decât ne așteptam! Pe ce dată ninge în București,...
Le-a luat bursele, acum și HRANA! Bolojan a tăiat „Masa sănătoasă” pentru un milion de copii
Le-a luat bursele, acum și HRANA! Bolojan a tăiat „Masa sănătoasă” pentru un...

Pentru că ține la imaginea lui, concurentul s-a folosit de tot felul de împrejurări, mici gesturi, scuze și persoane pentru a da de înțeles că este interesat de o apropiere cu șatena, însă comportamentul lui a fost imediat demascat. Mai mult de atât, la bonfire-ul final, Bianca nu s-a lăsat până nu i-a dat fatala.

Potrivit Biancai, Teodora nici nu avea drept de participare ca ispita la Insula Iubirii. Motivul? Ar avea iubit acasă, lucru interzis ferm de regulament.

Bianca: Dar ce avea această Teodora de erai atât de deranjat încât ai ieșit din jacuzzi să vezi ce are?

Marian: Am zis clar: du-te cu doamna Flori și vorbește cu ea. Nu voiam să se interpreteze.

Bianca: Dar tot te-ai dus.

Marian: Păi m-a trimis ea.

Bianca: Aaaa, deci te-a obligat cineva (n.r râde). De ce te ineresa pe tine, Marian? Ai chemat producția să întrebi de ea? Băi, ești..

Marian: Nu.. o să vezi emisiunea și o să vezi că nu e așa.

Bianca: Aveai palpitații. Știi de ce plângea asta? Îl are pe unu acasă, dacă îți făceai planuri, fraiere”, a fost discuția dintre cei doi.

După terminarea ceremoniei focului, Bianca a recunoscut cu sinceritate că și-a dus testul până la final și că dorește să plece singură din Thailanda, marcând astfel finalul relației cu domnu Dan.

„Ați venit să vă regăsiți, să găsiți acel echilibru din relație care vă lipsește. Dragilor, a venit momentul să vă întreb. Și am să te întreb pe tine, Bianca. Cum îți dorești să părăsești Insula Iubirii?”, i-a întrebat Radu Vâlcan.

„Cu siguranță merită respectul meu pentru că nu l-am respectat suficient, dimpotriva. O să plec singură, urmând dacă vei vrea acasă să… dacă ai nevoie de explicații sau ceva, să-ți le dau. Am fost slabă, dar am nevoie, nu știu… Poate mi-am deschis inima către altcineva, nu știu, îmi pare rău. Nu trebuia să-ți fac asta, trebuia să mă țin și să nu simt nimic”, a mărturisit Bianca.

Teo de la Insulă a ”lovit” cu brunețica de la Casa Iubirii! I-am pozat ținându-se de mână!

Cuplul care se căsătorește după participarea la Insula Iubirii! Și-au cumpărat o casă, iar în iunie 2026 vor spune „DA!”

Tags:
Iți recomandăm
Andrei Lemnaru, ispită la Insula Iubiri 2026? Cum ar putea ajunge ex-logodnicul Ellei Vișan ispită la sezonul 10 al show-ului de la Antena 1
Știri
Andrei Lemnaru, ispită la Insula Iubiri 2026? Cum ar putea ajunge ex-logodnicul Ellei Vișan ispită la sezonul 10…
Oana Monea, desființată de ex-iubita lui Marius Moise, după finala Insula iubirii! ”Ultima roată de la căruță”
Știri
Oana Monea, desființată de ex-iubita lui Marius Moise, după finala Insula iubirii! ”Ultima roată de la căruță”
Se plafonează numărul de beneficiari ai programului „Masă sănătoasă” derulat în școli
Mediafax
Se plafonează numărul de beneficiari ai programului „Masă sănătoasă” derulat în școli
Le-a luat bursele, acum și HRANA! Bolojan a tăiat „Masa sănătoasă” pentru un milion de copii
Gandul.ro
Le-a luat bursele, acum și HRANA! Bolojan a tăiat „Masa sănătoasă” pentru un...
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe...
Un medicament comun pentru inimă, luat de milioane de oameni, ar putea crește riscul de deces
Adevarul
Un medicament comun pentru inimă, luat de milioane de oameni, ar putea crește...
Demonstrația de forță a Chinei care pune Occidentul în șah: ce va face Donald Trump?
Digi24
Demonstrația de forță a Chinei care pune Occidentul în șah: ce va face...
Vladimir Putin a făcut anunțul: 'Dacă Zelenski este pregătit, să vină'
Mediafax
Vladimir Putin a făcut anunțul: 'Dacă Zelenski este pregătit, să vină'
Parteneri
Imagini WOW cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul în toată splendoarea! Arată fantastic
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini WOW cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat...
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
Prosport.ro
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Boala din cauza căreia Andreea Marin a slăbit 5 kg: „A fost mai neplăcut!” Ce spune despre viața sentimentală, după despărțirea de Adrian Brâncoveanu: „Sunt foarte matură și foarte asumată în ceea ce fac!”
Click.ro
Boala din cauza căreia Andreea Marin a slăbit 5 kg: „A fost mai neplăcut!” Ce...
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
WOWBiz.ro
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în...
Putin și Xi și-au uitat microfonul deschis în timp ce discutau de „transplanturi de organe”, „nemurire” și „viața la 150 de ani”
Antena 3
Putin și Xi și-au uitat microfonul deschis în timp ce discutau de „transplanturi de organe”,...
Avertismentul lui Ciucu: Bucureștiul riscă să intre în faliment! Capitala e la fel de greu de condus precum Guvernul
Digi 24
Avertismentul lui Ciucu: Bucureștiul riscă să intre în faliment! Capitala e la fel de greu...
Poliţişti „atacați” de ploşniţe în sediile Poliţiei Capitalei: zece au ajuns la spital!
Digi24
Poliţişti „atacați” de ploşniţe în sediile Poliţiei Capitalei: zece au ajuns la spital!
Chinezii au adus în România Geely Cityray - „Dacia Duster killer” – prețuri și dotări
Promotor.ro
Chinezii au adus în România Geely Cityray - „Dacia Duster killer” – prețuri și dotări
Preț carburanți joi, 4 septembrie 2025: Cât costă un litru de benzină și motorină astăzi
kanald.ro
Preț carburanți joi, 4 septembrie 2025: Cât costă un litru de benzină și motorină astăzi
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
StirileKanalD
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la...
FOTO Viorica Dăncilă, prezentă la parada militară organizată la Beijing! Ce ținută a ales să poarte aceasta?
kfetele.ro
FOTO Viorica Dăncilă, prezentă la parada militară organizată la Beijing! Ce ținută a ales să...
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
WOWBiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat...
Un român a şocat Italia, după ce l-a bătut pe unul dintre adversarii fiului său de 13 ani la un meci de fotbal
observatornews.ro
Un român a şocat Italia, după ce l-a bătut pe unul dintre adversarii fiului său...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Vezi că diseară la 18:00 ne vedem la hotel! - Sunt soțul ei...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Vezi că diseară la 18:00 ne vedem la hotel! - Sunt...
Zvon: Samsung Z TriFold este aproape de lansare, împreună cu Project Moohan XR. Când?
go4it.ro
Zvon: Samsung Z TriFold este aproape de lansare, împreună cu Project Moohan XR. Când?
Întrebare de cultură generală. Câte fusuri orare există în lume?
Descopera.ro
Întrebare de cultură generală. Câte fusuri orare există în lume?
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă,...
Adrian Mutu, surprins de neconvocarea unui jucător din SuperLiga la echipa națională: „Poate să se supere nea Mircea. Trebuia chemat 100%”
Fanatik.ro
Adrian Mutu, surprins de neconvocarea unui jucător din SuperLiga la echipa națională: „Poate să se...
Suma uluitoare investită de Paul Pescobar în turismul balnear din România. Câți bani vrea să bage în stațiunea Techirghiol, vestită pentru nămolul terapeutic
Fanatik.ro
Suma uluitoare investită de Paul Pescobar în turismul balnear din România. Câți bani vrea să...
Marele artist al României a plecat să dea reprezentație pe scena cerului. Un mare şi smerit actor! Aplauzele rămân pentru eternitate
Capital.ro
Marele artist al României a plecat să dea reprezentație pe scena cerului. Un mare şi...
BOMBĂ în showbiz! Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul care i-a bucurat pe fani!
Romania TV
BOMBĂ în showbiz! Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul care i-a bucurat...
Cine a câștigat prima ediție a turneului de la București
Go4Games
Cine a câștigat prima ediție a turneului de la București
Obligație legală pentru proprietarii de apartamente. Se verifică la 2 ani doar de către specialiști autorizați
Capital.ro
Obligație legală pentru proprietarii de apartamente. Se verifică la 2 ani doar de către specialiști...
Soția lui Nae Nicolae dezvăluie ce s-a întâmplat cu averea. Pe cine dă vina pentru situația dezastruoasă
evz.ro
Soția lui Nae Nicolae dezvăluie ce s-a întâmplat cu averea. Pe cine dă vina pentru...
Acești 2 nepalezi au recunoscut ce salariu primesc în România, de fapt: „Muncim ca să stați voi acasă în weekend”
Gandul.ro
Acești 2 nepalezi au recunoscut ce salariu primesc în România, de fapt: „Muncim ca să...
Prinţişorul Craiovei, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: Vechituri
as.ro
Prinţişorul Craiovei, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: Vechituri
Finala Insula Iubirii 2025. Cu cine a plecat Ella de pe insulă. Ce s-a întâmplat cu ea și Teo după Ceremonia finală a focului
A1
Finala Insula Iubirii 2025. Cu cine a plecat Ella de pe insulă. Ce s-a întâmplat...
DEZVĂLUIRE ȘOC! Ahmed a recunoscut totul despre fosta iubită. N-ai să crezi ce a spus! Prezentatoarea emisiunii a rămas mută de uimire:
radioimpuls.ro
DEZVĂLUIRE ȘOC! Ahmed a recunoscut totul despre fosta iubită. N-ai să crezi ce a spus!...
Nativii care atrag norocul în dragoste în luna septembrie. Astrele le scot în cale persoanele potrivite
Fanatik.ro
Nativii care atrag norocul în dragoste în luna septembrie. Astrele le scot în cale persoanele...
Ruben Dias și Maya Jama, surprinși pe insula Capri. Cum au apărut fotbalistul și prezentatoarea de la Insula Iubirii
Fanatik.ro
Ruben Dias și Maya Jama, surprinși pe insula Capri. Cum au apărut fotbalistul și prezentatoarea...
Știrile zilei, 29 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 29 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Andrei Lemnaru, ispită la Insula Iubiri 2026? Cum ar putea ajunge ex-logodnicul Ellei Vișan ispită ...
Andrei Lemnaru, ispită la Insula Iubiri 2026? Cum ar putea ajunge ex-logodnicul Ellei Vișan ispită la sezonul 10 al show-ului de la Antena 1
Oana Monea, desființată de ex-iubita lui Marius Moise, după finala Insula iubirii! ”Ultima roată ...
Oana Monea, desființată de ex-iubita lui Marius Moise, după finala Insula iubirii! ”Ultima roată de la căruță”
Cea mai penibilă taxă plătită de un turist pe plajă! Ce i-a fost scris pe nota de plată
Cea mai penibilă taxă plătită de un turist pe plajă! Ce i-a fost scris pe nota de plată
Teodora i-a dat ”fatala” chiar în timpul finalei Insula iubirii! Mesajul cu direcție către Ella, ...
Teodora i-a dat ”fatala” chiar în timpul finalei Insula iubirii! Mesajul cu direcție către Ella, în brațele bărbatului în care și-a anulat nunta
Se detonează bomba după Insula iubirii 2025! Bianca s-a împăcat cu Marian pentru că ar fi însărcinată?!
Se detonează bomba după Insula iubirii 2025! Bianca s-a împăcat cu Marian pentru că ar fi însărcinată?!
Cuplul care s-a împăcat după Insula Iubirii 2025. Au apărut de mână aseară, în București, pentru ...
Cuplul care s-a împăcat după Insula Iubirii 2025. Au apărut de mână aseară, în București, pentru a urmări marea finală
Vezi toate știrile
×