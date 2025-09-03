Cuplul care se căsătorește după participarea la Insula Iubirii! Și-au cumpărat o casă, iar în iunie 2026 vor spune „DA!”

Francesca Sarao și Cristian Pungă au captivat fanii Insula Iubirii cu povestea lor de iubire care a trecut testul fidelității. Cei doi s-au întâlnit în emisiune după 21 de zile de separare, iar revederea a fost una de-a dreptul emoționantă.

Totul a început atunci când Radu Vâlcan s-a dus să îl anunțe pe Cristi că se va revedea cu iubita lui.

„Vila fetelor este acolo, la doi kilometri. Nu mai sta pe gânduri! Mergi la Francesca acum, în momentul acesta, pe unde știi tu!”, i-a spus Radu Vâlcan.

Francesca și Cristi se vor căsători

Francesca a fost total surprinsă de această întâlnire, asta pentru că ea nu știa ce urmează să se întâmple.

„Mă apropiam de casă, de vilă, și am văzut-o. Mi-am pierdut răsuflarea. Și când am văzut-o am mărit pasul”, a spus Cristi.

Cei doi au simțit cu adevărat dorul cauzat de această separare și au tras niște concluzii importante în urma acestui test.

„Simt că sunt cel mai norocos bărbat, să am o femeie ca Francesca lângă mine. Ceea ce sunt astăzi, se datorează foarte mult Francescăi”, a mai spus concurentul.

Cei doi au plecat împreună de pe insulă și au dezvăluit că au planuri mari de viitor: să își cumpere o casă și să se căsătorească în luna iunie a anului 2026.

„Se văd multe îmbunătățiri în relația noastră și lucrăm constant să fim bine”, a spus Francesca.

Parcursul lor pe insulă i-a transformat într-un cuplu model pentru telespectatori. Francesca și Cristi au demonstrat că sunt puternici împreună, iar testul dur al fidelității de pe Insula Iubirii poate fi trecut atunci când iubești cu adevărat.

