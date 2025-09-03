Ispitele care îl fac praf pe Marian Grozavu, chiar înainte de finala Insula Iubirii: „Ce a făcut în ultimul episod… și-a arătat adevărata față”

Marian Grozavu și Bianca au avut parte de ultimul bonfire, iar fanii și ispitele și-au schimbat complet părerea despre concurent. În ediția difuzată ieri seară, Marian a oferit o nouă față publicului și a primit o mulțime de critici. Ispitele au reacționat dur!

Fanii au fost în extaz la primul bonfire final dintre concurenți. Primul cuplu vizat a fost Marian-Bianca, iar cei doi au oferit un show pe măsură atunci când au reacționat fiecare la parcursul celuilalt în emisiune.

Ispitele îl fac praf pe Marian Grozavu

Pentru a amplifica tensiunea și emoția, Mattia și-a făcut apariția și a vorbit despre apropierea de Bianca. Ispita i-a oferit răspunsuri lui Marian Grozavu și i-a dat de înțeles că chimia a fost din ambele părți, iar Bianca s-a arătat interesată în tot acest timp și nu l-a respins.

Reacțiile lui Marian și modul în care acesta a abordat situația i-au adus un val de critici, Bianca fiind văzută cu ochi buni de majoritatea telespectatorilor. Printre reacțiile dure s-au numărat și cele oferite de ispitele Andreea Crăciun și Cătălin Brînză.

Ispita Andreea l-a acuzat pe acesta că este mai interesat de imaginea lui decât de rezolvarea problemelor din relația cu Bianca. De asemenea, aceasta este de părere că Marian nu a vrut să accepte faptul că Bianca a fost atrasă de Mattia până în ultimul moment, atunci când și-a primit confirmarea la bonfire-ul final.

„Pentru el, pe primul loc era imaginea, să iasă cu o imagine bună, dar cumva, stând în casă cu el atâta timp, mă așteptam la reacțiile acide pe care le-a avut. Nu m-a surprins nimic din comportamentul lui. A fost un pic amplificat față de cum l-am cunoscut (…) El a fost toată emisiunea în negare, că Bianca nu a făcut nimic, că nu este ce nimic”, a declarat Andreea Crăciun potrivit spynews.ro.

Cătălin Brînză, cel care s-a apropiat de Maria în cadrul emisiunii, a avut și el o părere dură despre adevărata personalitate a lui Marian.

„Din punctul meu de vedere, ce a făcut Marian în ultimul episod… Și-a arătat adevărata față, ca și masculinitate, ca și relația lor”, a spus Cătălin Brînză.

