Andrușca a umilit-o pe Ella, după ce s-a cuplat cu Andrei: ”Știi bancul cu...”

În ediția de luni, 2 septembrie 2025, ispita Andrușca și Ella Vișan s-au întâlnit la primul lor bonfire. S-a lăsat cu înțepături și ironii, însă rivalitatea dintre ele a continuat și după terminarea filmărilor din Thailanda. Recent, ispita preferată a lui Andrei Lemnaru a distribuit mai multe meme-uri și glume pe seama Ellei.

Spiritele devin din ce în ce mai tensionate pe Insula iubirii. Concurenții se apropie de marea finală, însă până atunci mai au de trecut câteva provocări. Înainte de bonfire-ul finale, producătorii emisiunii le-au pus față în față pe Ella Vișan și ispita Andrușca. Confruntarea dintre ele s-a lăsat cu ”scântei” și înțepături.

Ispita Andrușca o face ”praf” pe Ella Vișan

Andrei Lemnaru și Ella Vișan au venit la Insula iubirii să își testeze relația și propriile limite – înainte de nunta deja programată în luna septembrie 2025. Concurenta a fost prima care a picat testul, urmată de logodnicul ei. După ce a văzut imaginile în care viitoarea lui soție se iubea cu ispita Teo, Andrei s-a lăsat dus de val și s-a apropiat rapid de ispita Andrușca.

Relația dintre ei a evoluat într-un ritm alert și cu multă pasiune, iar la doar câteva zile de la primul sărut a avut loc și primul contact intim. De data aceasta, Ella a aflat de aventura fostului ei iubit în cadrul unui bonfire special – unde a fost invitată și Andrușca. Vizibil dezamăgită și îngândurată, concurenta a recunoscut că în imagini a văzut un Andrei schimbat, versiune pe care și-ar fi dorit să o cunoască și ea.

”Este un Andrei total schimbat! Face lucruri pe care cu mine nu le făcea. Nu dormim îmbrățișați, clar nu ne trezim îmbrățișați. Sunt vorbe pe care și mie mi le-a spus și mie cândva.Văd interes, văd implicare și, cu siguranță, sunt și sentimente. Andrei spune că noi nu suntem romantici, deși eu sunt un om foarte romantic. Și mie îmi place să dorm îmbrățișată, și mie îmi place să mă uit în ochii lui dacă și el s-ar uita în ochii mei și nu în telefon”, a declarat Ella Vișan la bonfire-ul cu ispita Andrușca.

După terminarea filmărilor din Thailanda, se pare că rivalitatea dintre ele a rămas la aceeași intensitate. După difuzarea acestor momente, pe o rețea de socializare, Andrușca a distribuit mai multe glume și meme-uri pe seama Ellei. – vezi AICI.

Printre ironii și înțepături la adresa Elle, Andrușca nu avea cum să uite de Andrei Lemnaru, bărbatul alături de care a trăit cele mai intense momente de dragoste. Ca o concluzie finală a experienței din Thailanda, într-o postare pe social media, ispita i-a transmis concurentului un mesaj emoționant.

„Unele întâlniri nu sunt întâmplătoare… Insula m-a pus față în față cu un suflet care mi-a arătat cât de intens și frumos se poate simți dragostea. Astăzi, înainte de bonfire, am realizat încă o dată cât de recunoscătoare sunt pentru că drumul meu s-a intersectat cu al lui Andrei. Insula Iubirii nu e doar un test, ci și un dar – iar eu am primit cel mai frumos cadou: șansa de a cunoaște un om ca el”, a scris Andrușca pe social media.

