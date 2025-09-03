Care este numele real al Ellei Vișan? Teo a făcut-o să spună cum se numește, de fapt

Ella Vișan este una dintre cele mai controversate concurente din sezonul 9 de la Insula iubirii. Încă din primele ediții de difuzare, relația ei cu ispita Teo a fost intens judecată de către telespectatori, mai ales că tânăra și iubitul ei, Andrei Lemnaru, au venit în emisiune cu doar câteva luni înainte de nunta pe care o aveau deja programată. Care este, de fapt, numele real al concurentei?

Cu doar câteva luni înainte de nuntă, Ella Vișan și Andrei Lemnaru au decis să se supună celui mai dur test al fidelității. Participarea lor în sezonul 9 de la Insula iubirii s-a dovedit a fi un punct de cotitură. Încă de la primele ediții ale emisiunii, tânăra s-a lăsat purtată de val, și-a dat frâu liber sentimentelor și a uitat de viitorul soț. S-a îndrăgostit de ispita Teo Costache, iar ce a urmat ar putea deveni scenariul unui film reușit, unii ar spune că mai mult decât un film comic.

Care este numele real al Ellei Vișan, de fapt?

De când a ajuns în Thailanda, Ella Vișan a interacționat rapid cu toate ispitele masculine. De departe, cel care i-a atras atenția cel mai mult a fost Teo Costache. Coincidența face că ispita masculină supremă din acest sezon și-a exprimat simpatia pentru ea încă din timpul ceremoniei de deschidere al emisiunii, în prima seară când s-au văzut, atunci când el i-a oferit Ellei o ghirlanda – dând de înțeles că ea este persoana cu care își dorește să iasă la primul date.

Ei bine, relația dintre cei doi a evoluat mai repede decât s-ar fi așteptat oricine. Ella a decis să uite de trecut și de nunta cu Andrei Lemnaru – programată în luna septembrie 2025 – și s-a lăsat purtată de val. Inevitabilul s-a produs și nu a durat mult până când s-a îndrăgostit nebunește de ispita supremă. Recent, după prima noapte de amor petrecută cu Teo, Ella și-a asumat public relația cu el.

În cele 21 de zile petrecute în Thailanda, Ella și Teo au profitat de fiecare moment petrecut împreună. Nu de puține ori, tânăra le-a spus colegelor de pe insulă că în sfârșit simte că și-a găsit liniștea și fericirea de care avea nevoie și că se simte o femeie apreciată și înțeleasă, așa cum și-ar fi dorit să simtă și în cei patru ani petrecuți în relația cu Andrei Lemnaru.

În timpul unor discuții, înainte cu puțin timp de o ultimă întâlnire romantică în doi, Teo i-a spus Ellei Vișan că se bucură că vor petrece împreună dream date-ul final de 24 de ore, iar ea a strâmbat din nas, ulterior spunându-i că Ella vine de la Ionela. Ceea ce înseamnă că numele real al concurentei este, de fap, Ionela Vișan.

