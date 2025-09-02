Cum a reacționat Andrei Lemnaru când i-a văzut pe Ella și Teo sărutându-se, la televizor. Ți se rupe sufletul!

Andrei Lemnaru a trecut prin clipe tensionate la Insula Iubirii! Logodnica sa, Ella Vișan, s-a apropiat foarte mult de ispita Teo Costache, iar între ei au existat și momente intime. Află, în articol, cum a reacționat concurentul atunci când a văzut imaginile la televizor!

Ella Vișan și Andrei Lemnaru au mers la Insula Iubirii cu o relație de peste trei ani și jumătate. Cei doi s-au cunoscut în Marea Britanie, unde au lucrat împreună, iar de atunci au rămas nedespărțiți. Relația lor a evoluat constant, culminând cu decizia de a participa la emisiunea de la Antena 1 pentru a-și testa compatibilitatea înainte de pasul cel mare: căsătoria. Nunta era planificată pe data de 13 septembrie 2025, dar nu se știe încă dacă va mai avea loc.

Cum a reacționat Andrei Lemnaru când a văzut imaginile cu Ella și Teo

Andrei Lemnaru a fost surprins la o terasă, în timp ce urmărea una dintre edițiile emisiunii Insula Iubirii. O persoană de la o altă masă l-a filmat chiar în timp ce pe micul ecran se derulau imagini cu Ella și Teo. La un moment dat, cei doi chiar se sărută.

Ei bine, concurentul show-ului de la Antena 1 a părut destul de abătut în filmuleț. În același timp, a privit de mai multe ori în altă direcție. Asta înseamnă fie că nu a mai putut să își urmărească logodnica în brațele altcuiva, fie că a trecut deja peste cele întâmplate și nu vrea să mai dea importanță momentelor dintre cei doi.

Andrei Lemnaru a suferit mult în emisiune, mai ales după momentele intime dintre Ella și Teo. Mulți telespectatori l-au încurajat să meargă mai departe. Totuși, la rândul lui, a primit acuzații serioase conform cărora ar fi un bărbat agresiv. În acest sens, nu au apărut dovezi, iar concurentul a negat zvonurile.

„Legat de faptul că sunt o persoană agresivă… Nu, nu sunt o persoană agresivă, pentru că părinții mei nu mi-au oferit această educație și nu mi-au arătat acest lucru (…) Legat de faptul că eu sunt un analfabet și că eu dețin în vocabular doar trei cuvinte… Spre surprinderea dumneavoastră, dețin mai mult de trei cuvinte în vocabularul meu și știu să port o conversație (…) Să nu judecați o carte după copertă”, a spus Andrei Lemnaru pe TikTok.

