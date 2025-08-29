Acasă » Știri » Maria Avram de la Insula Iubirii, dezvăluiri despre relația cu Cătălin Brînză. N-a mai ținut cont de nimic: ”Îl luam în cameră, la mine”

De: Anca Chihaie 29/08/2025 | 23:16
Maria Avram de la Insula Iubirii, dezvăluiri despre relația cu Cătălin Brînză. N-a mai ținut cont de nimic: ”Îl luam în cameră, la mine”
Maria Avram. Sursa foto: Antena 1 / Instagram / Maria Avram

Maria Avram, reacție fermă după speculațiile privind apropierea de ispita Cătălin Brînză. Ce declarații a făcut concurenta!

Maria Avram, una dintre concurentele care au atras atenția în actualul sezon Insula Iubirii, a revenit în atenția publicului după ce în mediul online au apărut numeroase comentarii referitoare la relația sa cu ispita Cătălin Brînză. Soția lui Marius, cu care participă în emisiunea difuzată de Antena 1, s-a arătat vizibil deranjată de discuțiile apărute și a decis să transmită un punct de vedere tranșant.

Ce mesaj a transmis Maria

Prezența sa în cadrul show-ului a fost intens analizată încă din primele ediții, mai ales pentru că interacțiunile dintre ea și Cătălin Brînză au fost interpretate de o parte dintre telespectatori drept semne de apropiere. Această percepție a alimentat discuții aprinse pe rețelele sociale, acolo unde fanii formatului obișnuiesc să comenteze fiecare episod. În timp ce unii au privit situația ca pe un simplu joc de televiziune, alții au considerat că între cei doi există o atracție reală.

În fața valului de speculații, Maria Avram a considerat necesar să intervină și să lămurească public lucrurile. Ea a transmis că este deranjată de felul în care anumite gesturi sau atitudini au fost scoase din context și prezentate drept dovezi ale unei presupuse atracții. Potrivit acesteia, ceea ce telespectatorii au interpretat ca fiind o apropiere sentimentală nu reprezintă altceva decât interacțiuni normale într-un format de televiziune construit să testeze relații și limite.

„Când vă aud pe voi cu „fierte”. Fierte sunteți voi, astea care sunteți fierte, nu mai folosiți cuvântul ăsta la adresa mea că nu mi se potrivește absolut deloc. Nu am fost fiartă, că dacă eram fiartă săream pe el și îl luam în cameră la mine.”, a transmis Maria Avram.

Concurenta a subliniat că între ea și ispita Cătălin există respect reciproc, însă nimic din ceea ce s-a văzut pe ecran nu ar trebui extrapolat în zona unei posibile legături amoroase. Din punctul său de vedere, modul în care o parte a publicului a ales să eticheteze comportamentul său este unul exagerat, ceea ce a determinat-o să reacționeze.

„E un om pe care îl respect, dar nu mai exagerați să o duceți într-o extremă că e cam mult totuși, zic.”, a mai transmis Maria Avram.

S-a aflat acum! Cum a reacționat Andrei Lemnaru după ce a văzut-o pe Ella Vișan cu ispita Teo

ULTIMA ORĂ
Căzută în depresie, vedeta și-a făcut planul diabolic pentru a se angaja la PRO TV. A inventat un ...
Căzută în depresie, vedeta și-a făcut planul diabolic pentru a se angaja la PRO TV. A inventat un personaj imaginar și… ”Le-am zis că vine Hector, eu sunt doar ajutorul lui!”
Detalii zguduitoare! Disperat să se împace cu ea, Alex Bodi și-a terorizat fosta soție cu zeci de ...
Detalii zguduitoare! Disperat să se împace cu ea, Alex Bodi și-a terorizat fosta soție cu zeci de mesaje și apoi și-a lovit fiica: ”Îți sparg fața! Nu ai vrut să fim prieteni, trebuie să…”
Detalii incendiare din triunghiul amoros în care a fost prins protejatul lui Dan Bursuc! Soția a aflat ...
Detalii incendiare din triunghiul amoros în care a fost prins protejatul lui Dan Bursuc! Soția a aflat și… A ”ars-o” grav pe amanta de la X FACTOR!
Gabriela Cristoiu, bomba-sexy de la Capatos, a luat decizia surprinzătoare: se mărită la închisoare!
Gabriela Cristoiu, bomba-sexy de la Capatos, a luat decizia surprinzătoare: se mărită la închisoare!
Primele imagini cu bărbatul din Otopeni bănuit că și-a ucis fiul vitreg. Era baricadat de peste 12 ...
Primele imagini cu bărbatul din Otopeni bănuit că și-a ucis fiul vitreg. Era baricadat de peste 12 ore!
Primul concurent eliminat de la Mireasa, sezonul 12. Mesajul transmis de Simona Gherghe: ”Îmi pare ...
Primul concurent eliminat de la Mireasa, sezonul 12. Mesajul transmis de Simona Gherghe: ”Îmi pare rău!”
