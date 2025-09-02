Ella și Teo nu s-au putut abține la dream date! Cei doi au marcat încă un moment intim

Un nou moment intim între Ella Vișan și Teo Costache! Cei doi și-au dat iar frâu liber sentimentelor la dream date. Ispita nu s-a mai ascuns și a povestit totul în fața camerelor de filmat.

Ella Vișan și Andrei Lemnaru au mers la Insula Iubirii cu o relație de peste trei ani și jumătate. Cei doi s-au cunoscut în Marea Britanie, unde au lucrat împreună, iar de atunci au rămas nedespărțiți. Relația lor a evoluat constant, culminând cu decizia de a participa la emisiunea de la Antena 1 pentru a-și testa compatibilitatea înainte de pasul cel mare: căsătoria. Ei bine, între timp, blondina a fost cucerită de ispita Teo, iar între ei au existat mai multe momente intime.

Ella și Teo, un dream date intim

Încă de la debutul emisiunii Insula iubirii, Ella Vișan a devenit rapid una dintre cele mai controversate concurente. Tânăra a venit în emisiune alături de logodnicul ei, Andrei Lemnaru, însă vraja Thailandei a luat-o până și pe ea prin surprindere.

Ella s-a apropiat foarte mult de Teo, motiv pentru care cei doi au avut parte de un date de 24 de ore. Atunci, a avut loc primul moment intim dintre cei doi. Ulterior, au decis să se lase din nou purtați de val chiar în camera concurentei din vila fetelor.

Ei bine, deși între ei au existat și câteva momente tensionate, Ella și Teo au decis să își facă din nou de cap la dream date. Ispita a confirmat că întâlnirea lor s-a terminat la baie, acolo unde au mers pentru a se feri de camerele de filmat.

Concurenta și ispita și-au dat frâu liber dorințelor pentru a treia oară la Insula Iubirii. După dream date, ei au revenit în vilă și s-au comportat ca un adevărat cuplu. Situația a luat o întorsătură neașteptată între cei doi, după ce Ella a izbucnit în plâns chiar înainte de întâlnire.

„L-am văzut schimbat și l-am văzut având mari nedumeriri. Mi se părea că ceea ce aud de la Andrușca, cu ceea ce mi-a transmis, cu ceea ce îmi spunea Teo, nu se leagă. L-a deranjat foarte tare că Andrei a spus exact opusul pentru care eu am venit aici”, a declarat Ella Vișan, la Insula Iubirii, înainte de dream date.

