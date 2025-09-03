Avem scrisoarea secretă a lui Mattia pentru Bianca! Iubita lui Marian Grozavu a început să plângă instant

După 21 de zile petrecute la Insula iubirii, Bianca Dan și ispta Mattia au dat cărțile pe față. Cei doi s-au apropiat extrem de mult și chiar au stabilit să își continue idila după terminarea filmărilor din Thailanda. În ultima zi petrecută pe insulă, iubita lui Marian Grozavu a primit o scrisoare de dragoste din partea italianului.

Bianca Dan și ispita Mattia au fost surprinși deseori în tandrețuri, ba pe plajă, ba la piscină, ba în casă, iar în unele dintre momente au fost la un pas să se sărute. Luni, 1 septembrie 2025, în timpul alegerilor pentru dream date-ul final, concurentele au trăit ultima mare provocare a acestui sezon.

Ce scria în scrisoarea pe care ispita Mattia i-a lăsat-o Biancăi Dan

Alegerile fetelor au fost oarecum previzibile – în special în cazul Ellei Vișan și al Mariai Avram care formează deja cu cuplu cu ispitele lor favorite. De cealaltă parte, Francesca a refuzat să meargă la dream date cu vreo ispită, iar Bianca Dan a primit un mare refuz de ispitei Mattia. Înainte de ceremonie, italianul i-a impus să îl sărute, ca să îi arate că își dorește ceva real cu el. Ea nu a vrut – din respect pentru domnul Marian – iar el a refuzat-o atunci când l-a ales pentru dream date-ul final.

”Cu câteva zile înainte, i-am zis că o să mă duc cu ea la dream date numai dacă este hotărâtă, asumată și va face ceea ce simte. Face parte din meseria noastră ca bărbați să respectăm femeile și deciziile lor. Asta nu înseamnă că nu le putem avea și noi și, în cazul acesta, eu am avut ale mele, ea ale ele și cu respectul reciproc am ales că nu este cazul să mergem mai departe la un dream date”, a spus ispita Mattia, la Insula iubirii.

După ce cărțile au fost aruncate, Maria Avram și Ella Vișan au plecat întâlnire cu ispitele masculie, Francesca s-a revăzut cu Cristi și au părăsit emisiunea, iar ispitele care nu au au fost alese pentru date au părăsit Insula iubirii. Bianca Dan a rămas de una singură în casa fetelor. În timp ce își asculta gândurile, concurenta a găsit o scrisoare pe care Mattia i-a lăsat-o (prin intermediul producției).

”Mi-ar fi plăcut să avem parte de acel dream date, dar știu că avem posibilitatea să facem toate acele lucruri și acasă și dincolo de Insulă, așa cum ți-am spus și așa cum îmi doresc! Nu ai nevoie să rezolvi nimic, pentru că toate acele ”probleme” sunt doar în capul tău!!! Arată-mi că ai învățat ceva din această experiență și că te vei pune pe primul loc. Sigur ți-ar da valoare! Chiar dacă o să pleci singură, nu o să pleci singură! Eu sunt încă aici! Kiss!”, a fost mesajul lui Mattia pentru Bianca.

