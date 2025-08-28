Marian Grozavu a vrut să o ceară în căsătorie pe Bianca la ultimul Bonfire. Motivul pentru care s-a răzgândit imediat!

Sezonul 9 Insula Iubirii se apropie de final. Până acum au existat deja două cereri în căsătorie, iar domnul Marian era gata să o facă pe a treia. Însă, acesta s-a răzgândi după ce a văzut imaginile cu apropierea dintre Bianca și ispita Mattia. Gesturile partenerei sale au venit ca un șoc pentru Marian Grozavu, care a izbucnit în lacrimi când a văzut totul.

Sezonul 9 Insula Iubirii a fost unul plin de cereri în căsătorie. Claudiu a dat startul, atunci când a cerut-o de soție pe Isabel. Mai apoi, George Vornicu i-a urmat exemplul și s-a pus în genunchi în fața Ionelei. Ei bine, domnul Marian plănuia să facă același lucru la bonfire-ul final, însă s-a răzgândit.

„Voiam să o iau de nevastă”

Ultimele ediții din Insula Iubirii l-au arătat pe Marian destul de tensionat. Concurentul a început să primească imagini care nu i-au picat prea bine, iar ultimele lucruri pe care le-a aflat l-au făcut să nu mai creadă în relația sa și în femeia care i-a fost alături până acum.

Marian Grozavu avea totul pregătit pentru un moment romantic, dar imaginile cu Bianca Dan și ispita Mattia i-au schimbat planurile în câteva secunde. Acesta intenționa la finalul testului să o ceară pe brunetă în căsătorie, însă după ce a văzut apropierea ei de ispită a reconfigurat traseul.

„E un moment destul de sensibil pentru mine, mai ales că astăzi este ziua Biancăi. Radu, este foarte ciudat pentru că eu deja aveam în cap și am pregătit o surpriză. Niște lucruri pe care i le-aș fi dat la sfârșitul acestui test. Ea a vrut să mă testeze pe mine, dar uite că în această seară ne aflăm față în față să vedem niște imagini și se pare că hoții strigă hoții. Voiam să-i propun să o iau de nevastă. Acum depinde ce voi vedea în această seară. În momentul de față, Bianca este singura mea vulnerabilitate”, a spus domnul Marian.

Marian Grozavu a izbucnit în lacrimi

Pe lângă că și-a anulat cererea în căsătorie, Maria Grozavu a fost profund afectat de imaginile pe care le-a văzut. Atunci când a văzut-o pe Bianca atât de apropiată de Mattia a izbucnit în lacrimi și a mărturisit că nu poate înțelege ce a făcut-o pe brunetă să acționeze astfel.

„Nu pot să-mi imaginez ce ar putea să o rănească atât de mult, încât să o facă să se deschidă sentimental față de o altă persoană. Dacă era singură pleca cu el, probabil e bărbatul care e pe placul ei. Imaginile sunt clare, intenția clar este. Eu nu știu ce a determinat-o pe Bianca sau ce a deranjat-o foarte mult în ceea ce am făcut eu de a putea să se deschidă sentimental, să ajungă în brațele altui bărbat. Bianca, în general, e o persoană foarte orgolioasă și geloasă. Nu acceptă. Situația în care sunt eu acum este dusă la ultimul extrem. Eu n-am fost infidel, consider că e o răzbunare în urma a ceva care probabil ea are în cap. Are filme că probabil ieșind cu Teodora de 9 ori la date, clar este ceva…”, a mai spus Marian.

