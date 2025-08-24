Acasă » Știri » Marian Grozavu de la Insula Iubirii rupe tăcerea despre Claudiu și ritualul din jacuzzi: ”La început, nu eram impresionați”

De: Alina Drăgan 24/08/2025 | 19:07
De ce stăteau domnul Marian și Claudiu în jacuzzi /Foto: Social media
Nu mai este mult până când sezonul 9 Insula Iubirii va ajunge la final. Publicul va afla deznodământul, după ce multe relații au fost zdruncinate bine. Însă, una dintre cele mai puternice legături ce s-a format în Thailanda a fost cea dintre domnul Marian, Claudiu și jacuzzi-ul lor. Acum, partenerul Biancăi, a rupt tăcerea și a vorbit despre prietenia dintre el și Claudiu și ritualul lor de pe insulă.

La începutul experienței Insula Iubirii, Marian Grozavu și-a căutat pe insula băieților un partener de discuții și l-a găsit pe Claudiu. Cei doi au petrecut momente bune împreună și stăteau ore întregi în jacuzzi. Însă, pentru Isabel și Claudiu experiența din Thailanda s-a terminat mai devreme, iar asta l-a „devastat” pe domnul Marian.

De ce stăteau domnul Marian și Claudiu în jacuzzi

Telespectatorii s-au amuzat copios pe baza legăturii strânse ce s-a format între Marian, Claudiu și jacuzzi-ul lor. O bună parte din experiența din Thailanda cei doi au petrecut-o împreună, iar acum domnul Grozavu a vorbit despre acest aspect.

În cadrul unui live pe TikTok, Marian a fost întrebat despre Claudiu și orele bune pe care le petrecea alături de acesta în jacuzzi. Ei bine, partenerul Biancăi a făcut lumină și a spus că acesta era felul celor doi de a se ține departe de probleme, căci nimeni nu le tulbura liniștea din jacuzzi.

În apa caldă, cei doi se simțeau în siguranță, iar jacuzzi-ul devenise refugiul lor. Era locul în care se simțeau cel mai bine.

„În jacuzzi era un ritual, înțelegi. De ce stăteam eu cu Claudiu acolo… pentru că la început nu eram impresionați de ce se întâmplă pe acolo. Și stând în jacuzzi era, cum să zic eu, zona noastră de confort, safe. Acolo să zic că nu venea nimeni să ne deranjeze”, a mărturisit Marian, în mediul online.

De ce stăteau domnul Marian și Claudiu în jacuzzi /Foto: Captură Antena 1

Marian, supărat foc de placarea lui Claudiu

Însă, băile în jacuzzi nu au mai fost la fel pentru domnul Marian după ce Claudiu a părăsit insula. Acesta s-a arătat foarte afectat de plecarea prietenului său și chiar a încercat să îl convingă să mai rămână.

„Nu a mai vrut ea să rămâneți? Tu nu puteai să refuzi? Poți să dormi cu mine în pat. Ești singurul căruia i-aș da camera. Pleci acum?”, l-a întrebat Marian pe Claudiu.

Chiar am fost dezamăgit de plecarea lui. Eu cred că el nu ar fi dorit să plece. Aveam și eu pe cineva aici pe insulă cu care să stau, să ne facem tabieturile, chiar aveam pe cineva. Eram cam non-stop împreună și cumva plecând el, m-am simțit cam singur”, a spus Marian, imediat după plecarea lui Claudiu.

Foto: Captură Antena 1, social media

