Marian Grozavu de la Insula Iubirii sare în apărarea Biancăi, după ce bruneta s-a apropiat de Mattia: ”N-a stat niciodată cu mine pentru bani”

Nu mai este mult până când Insula Iubirii va ajunge la final, iar telespectatorii vor afla deznodământul în ceea ce privește cele cinci cupluri. Ispita deja s-a infiltrat bine, iar relațiile au fost zguduite din temelii. După Ella și Maria, Bianca a pornit și ea pe drumul ispitei, alimentată mai mult de partea financiară decât de sentimente. Bruneta a primit eticheta de femeie materialistă, iar acum Marina Grozavu a vorbit și el despre acest aspect.

Spiritele s-au încins la Insula Iubirii, la propriu. Ella a căzut în ispită cu Teo, Maria s-a apropiat periculos de mult de Cătălin, iar de ceva timp Bianca face pași serioși către ispita Mattia. Însă, dacă în cazul celor două colege ale brunetei putem să vorbim de sentimente, în cazul Biancăi a fost pus accentul pe latura financiară.

Domnul Marina Grozavu spune adevărul despre Bianca

Apropierea Biancăi de ispita Mattia a fost catalogată de colegii de insulă ca fiind una generată de motive materiale. Mulți au spus că bruneta a făcut pași spre ispită doar după ce a aflat că acesta are o avere considerabilă și trăiește pe picior mare.

Mulți au catalogat-o drept o femeie materialistă și au spus că și relația cu Marian a fost construită pe baza acelorași principii. Ei bine, se pare că lucrurile nu stau chiar așa, iar adevărul l-a spus chiar domnul Grozavu.

Într-un live recent pe TikTok, Marin a discutat despre acest aspect. El și-a asigurat urmăritorii că Bianca nu a format un cuplu cu el pentru bani. Mai mult, accesat a spus că Bianca nu este o femeie materialistă subliniind că a fost lângă el și în momentele în care nu avea bani. În plus, se pare că au exista și situații în care Bianca acoperea cheltuielile familie din banii ei.

„Mă, partea cu banii cu Bianca… am mai spus-o odată și cred că o declar. Bianca n-a stat niciodată cu mine pentru bani, n-a fost pe interes, a stat cu mine și când nu am avut bani. Chiar de multe ori și banii care îi făcea ea când eu aveam plăți și așteptam să vină banii, venea ea și acoperea anumite cheltuieli”, a spus Marian, în mediul online.

PREMIERĂ LA INSULA IUBIRII 2025! MARIAN GROZAVU A REFUZAT SĂ SE VADĂ CU RADU VÂLCAN. LA SCURT TIMP, A ÎNCEPUT SĂ PLÂNGĂ

MARIAN GROZAVU A CEDAT LA INSULA IUBIRII 2025! A ÎNCEPUT SĂ PLÂNGĂ DUPĂ CE A VĂZUT ÎN CE HAL A COMIS-O BIANCA