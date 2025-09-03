Acasă » Știri » Oana Monea îi dă „fatala” Mariei Avram acum, la 4 luni după filmările Insula Iubirii 2025: „Să mă pupe la…”

De: Anca Chihaie 03/09/2025 | 10:33
Drama continuă și după „Insula Iubirii” 2025! La patru luni de la încheierea filmărilor, Oana Monea a aruncat săgeți directe către Maria Avram printr-un TikTok care a stârnit reacții puternice.

Maria și Marius Avram au venit în sezonul 9 să își testeze relația după mai bine de 10 ani de căsnicie. Testul fidelității s-a dovedit a fi un eșec pentru amândoi, iar la final au părăsit separat insula. Maria a declarat atunci că nu-și va mai ierta soțul, însă, imediat după filmări, Marius a fost surprins apropiat de… Oana Monea.

Oana Monea îi dă „fatala” Mariei Avram

În clipul postat pe rețelele sociale, Oana a folosit o fotografie surprinsă la unul dintre bonfire-uri, în care apare alături de Maria. Doar că… pe chipul rivalei a pus un cerc negru, ca o formă de „cenzură” ironică, iar pe fundal a ales piesa Erikăi Isaac – „M-a făcut mama o tupeistă, cui nu-i place să mă pupe la…”. Mesajul subtil, dar extrem de tăios, nu a lăsat loc de interpretări: ispita pare încă pusă pe șotii și pe replici acide la adresa soției înșelate.

Foto: captură TikTok

Nu este pentru prima dată când Oana Monea lansează săgeți după încheierea show-ului. De la revenirea în țară, ispita a păstrat un ton ironic în online, făcând glume și aluzii la situațiile tensionate din emisiune. Însă acum, alegerea de a folosi chiar o poză cu Maria, „ascunsă” sub acel cerc negru, a fost văzută ca o provocare directă.

Se pare că după terminarea filmărilor, Marius a ales să își petreacă zilele libere alături de Oana, femeia care îi dădea fiori pe insulă, și împreună cu alți concurenți au plecat la plimbare prin Phuket. Doar că, surpriză uriașă, în același loc a apărut și Maria! Întâlnirea celor trei a fost una tensionată, iar spiritele s-au încins rapid mai ales când, potrivit surselor CANCAN.RO, Marius ar fi vrut să încerce produsele „legale” din magazinele locale, iar fix lângă el se aflau atât soția înșelată, cât și ispita blondă – o combinație explozivă care a dus la un scandal de pomină.

NU RATA: Cristina de la Insula Iubirii vorbeşte în premieră, la un an de la finalizarea emisiunii: ”Am plâns până nu mai aveam nici gene, nici lacrimi…”

