Ema Oprișan de la Insula Iubirii, dezvăluiri cutremurătoare despre copilăria marcată de violență: ”Este trauma femeilor din ziua de azi”

Ema Oprișan, cunoscută publicului dintr-un sezon anterior al emisiunii Insula Iubirii, a ales să vorbească deschis despre una dintre cele mai grele etape ale vieții sale: copilăria. Într-un interviu emoționant, aceasta a adus în atenție o realitate dureroasă trăită de mulți copii în România creșterea într-un mediu marcat de violență domestică și lipsa sprijinului patern.

În prezent, Ema este o femeie matură, însă trecutul ei continuă să o urmărească. Ea a crescut într-o familie numeroasă, alături de șase frați, având o mamă care a dus greul aproape de una singură. Tatăl, deși prezent uneori, nu a reușit să aducă echilibrul și siguranța de care o familie are nevoie, ci dimpotrivă, a lăsat urme adânci prin comportamente abuzive. Atmosfera tensionată și lipsită de armonie a fost o constantă în casa lor, iar acest lucru a influențat nu doar copilăria Emei, ci și modul în care își privește viața de adult.

Ema de la Insula iubirii a fost abuzată?

Unul dintre aspectele care au marcat-o cel mai mult a fost sentimentul de neputință. Copiii au fost martori la momente traumatizante, în care mama lor, deși o figură puternică, a fost adesea victima violenței. În loc să găsească alinare în sprijinul autorităților, familia s-a confruntat cu lipsa de reacție și cu prejudecățile societății, ceea ce a prelungit și mai mult suferința.

„Mama a fost pentru toți cei șapte copii super bărbată și ne-a învățat cumva să fim bine. Dar eu am rămas în sufletul meu cu lipsurile. Nu simt că mi-a lipsit tatăl, simt că mi-a lipsit chestia aia de a sta la masă cu ei, de a vedea-o pe mama fiind iubită, fiind apreciată pentru ce face. Având un bărbat care îi aduce bucurie după o zi grea de crescut cu șapte copiii, care îi oferă suport. M-a deranjat prezența care era rară și atunci agresivă. Mi se pare normal, dacă nu ești acolo, măcar să nu aduci durere. Nu a rămas chestia asta în trecut nici în ziua de azi”, a spus Ema de la Insula iubirii, pentru Fanatik.

Experiențele trăite au modelat felul în care Ema percepe astăzi ideea de familie și de relație de cuplu. Ea vorbește despre faptul că și-a dorit dintotdeauna să nu repete aceleași greșeli și să ofere copiilor săi un mediu diferit, lipsit de violență și conflicte. Conștientă de traumele moștenite, aceasta recunoaște că lupta cea mai grea nu este cu amintirile, ci cu efectele lor de lungă durată.

„E dureros…”

Cazul Emei reflectă o problemă mult mai largă din societatea românească: persistența violenței domestice și dificultatea generațiilor trecute de a rupe acest cerc. Multe femei au rămas captive în relații abuzive, fie din lipsă de sprijin legal și social, fie din cauza presiunilor culturale și religioase care le cereau să își mențină familia unită cu orice preț. În timp ce bărbații agresori erau rareori sancționați, victimele erau cele care trebuiau să suporte consecințele, de la dureri fizice până la traume emoționale transmise copiilor.

„Îmi pare rău pentru mama, pe care iubesc enorm, dar este trauma femeilor din ziua de azi. Și se întâmplă tot mai des. Eram foarte mici, am mers la poliție. Mama nu a fost de acord pentru că provine dintr-o familie de penticostali și trebuie să țină familia, să o iubească, dar am insistat. Ajunși acolo ofițerul de poliție i-a spus că sunteți de atât timp împreună, o să treceți peste, majoritatea se împacă. Și mama avea dinții scoși din gură, adică mi s-a părut ceva horror. Nici până în ziua de azi mama nu a divorțat, este încă acolo. Din păcate, ceea ce pe mine mă doare este că mamele noastre n-au putut să facă ceva pentru copiii lor. Nici bunicile noastre n-au putut să facă ceva, noi putem să schimbăm chestia asta. Nu contează că lumea te consideră ușuratică, că ți-ai lăsat bărbatul, că ești singură cu copilul, că încerci să își faci viața. Meriți mai mult. Din păcate am avut foarte multe cazuri în familie de acest gen. Și eu am trăit prin pielea tuturor fetelor agresate. Cred că este timpul, nu doar să ieșim în stradă, cred că este timpul să vorbim fiecare despre ce simți. E foarte greu să crești ca bunică copii, pentru că al tău a fost omorât de altcineva. E dureros”, a mai spus Ema pentru sursa citată mai sus.

