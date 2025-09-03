Acasă » Știri » LIVE VIDEO | Marea finală Insula Iubirii 2025: Află primul cine pleacă acasă cu iubita și cine cu ispita!

De: Andreea Stăncescu 03/09/2025 | 17:35
Finala sezonului 9 la Insula Iubirii
LIVE VIDEO | Marea finală Insula Iubirii 2025. Momentul mult așteptat a sosit: diseară, telespectatorii pot urmări ultimul episod al sezonului 9 din „Insula Iubirii”, show-ul supranumit testul suprem al relațiilor. După săptămâni pline de provocări, tentații și confruntări emoționale, cele trei cupluri rămase vor afla care este verdictul final al poveștilor lor de iubire. Maria și Marius Avram, Ella Vișan și Andrei Lemnaru, Bianca Dan și Marius Grozavu se vor întâlni după 21 de zile și vor răspunde la celebra întrebare: „Cum îți dorești să părăsești Insula Iubirii?”

Diseară are loc marea finală „Insula Iubirii” sezonul 9, de la ora 20:30, pe Antena 1 și AntenaPLAY. După 3 săptămâni pline de emoții, tentații și decizii neașteptate, cele trei cupluri rămase în competiție se pregătesc să afle verdictul. În fața lui Radu Vâlcan, fiecare va trebui să răspundă la întrebarea decisivă. Va fi un episod intens, în care poveștile de dragoste vor fi puse la încercare pentru ultima dată.

LIVE VIDEO | Marea finală Insula Iubirii 2025

În episodul difuzat aseară, Cristian și Francesca au avut ocazia să se revadă, în ciuda refuzului inițial la dream date. Cei doi au ales să plece împreună, demonstrând că sentimentele lor sunt mai puternice decât orice obstacol. Tot atunci, Marian și Bianca au fost puși la încercare în prezența ispitelor Teodora și Mattia, într-un moment plin de tensiune și emoții intense. Diseară se va vedea confruntarea dintre ei

Finala din această seară îi aduce din nou pe concurenți față în față cu Radu Vâlcan, care le va adresa întrebarea decisivă: „Cum îți dorești să părăsești Insula Iubirii?”. Trei cupluri: Marian și Bianca, Ella și Andrei, Maria și Marius vor trebui să își asume răspunsurile și să decidă cum își încheie călătoria pe insulă.

Cine sunt concurenții de la Insula Iubirii 2025

Cu aproape 11 ani împreună, Maria și Marius și-au dorit o regăsire, după ce concurentul a fost infidel în urmă cu doi ani, având o idilă cu o colegă de la locul de muncă.

Împreună de peste 3 ani, Bianca și Marian nu mai aveau nicio chimie, devenind în ultima perioadă colegi la locul de muncă și de apartament. Și-au dorit să aprindă scânteia pentru ei, având sentimente puternice unul pentru celălalt.

Împreună de aproape 10 ani și logodiți de doi ani, Cristi și Francesca au venit la „Insula Iubirii” pentru a-și testa relația după perioade tensionate. Concurenta s-a confruntat cu neatenția partenerului, iar dorința lor a fost de a aprinde focul pasiunii între ei.

Cuplul cu cea mai lungă relație din sezon de aproape 19 ani împreună, Isabel și Claudiu s-au înscris în emisiune după ce concurenta ar fi avut o idilă cu un coleg. Cei doi au plecat din Thailanda la puțin timp după începerea filmărilor, moment în care a avut loc și cererea în căsătorie, concurenta spunând „Da” cu mult entuziasm.

Ella și Andrei formează un cuplu de 3 ani și au venit la „Insula Iubirii” pentru a vedea dacă pot face față „testului suprem” înainte de căsătoria programată pe 13 septembrie.

George, dezvoltator imobiliar, și Ionela, fost șef de sală, s-au alăturat emisiunii după plecarea altor concurenți. Relația lor a fost la un pas să se destrame, după ce concurentul s-a văzut cu o altă domnișoară.

Cine sunt ispitele de la Insula Iubirii 2025

La „Insula Iubirii” sezonul 9, ispitele masculine au avut rolul de a testa limitele concurentelor și de a aduce noi provocări în relațiile acestora. Carismatici și mereu pregătiți să pună la încercare loialitatea, ei au fost în centrul multor momente tensionate și pasionale.

  • Octavian Grigorescu
  • Dan Dumitraș
  • Andrei Vasile
  • Mattia Carnessali
  • Liviu Trif
  • Sorin Encică
  • Cătălin Brînză
  • George Ivănescu
  • Narcis Bujor
  • Teodor Costache

Ispitele feminine au reușit să sucească mințile unora dintre concurenții aflați în Thailanda. Ele au stârnit pasiunea, creând mediul perfect pentru ca domnii să cadă în „păcat”.

  • Cristina Scarlevschi
  • Nicoleta Balint
  • Diandra Goleanu
  • Andreea Aurică
  • Naba Salem
  • Mihaela Mincu
  • Andreea Crăciun
  • Amelia
  • Teodora Racoș
  • Oana Monea

Cuplurile din finala Insula Iubirii 2025

Împreună de peste 3 ani și jumătate, Ella și Andrei au venit la „Insula Iubirii” pentru a-și testa relația. Însă provocările au fost mari: Ella s-a apropiat de ispita Teo, iar Andrei, rănit de imaginile cu logodnica lui, a cedat tentației și a dus mai departe legătura cu ispita Andrușca, având chiar relații intime.

Cu o relație de aproape 11 ani și o căsnicie la activ, Maria și Marius au intrat în show pentru a-și recâștiga încrederea. Încercările nu au întârziat să apară: Maria a arătat interes pentru ispita Cătălin, iar Marius a simțit o atracție puternică față de Oana Monea, alături de care a avut mai multe momente tandre și săruturi repetate.

Împreună de peste 3 ani și colegi de muncă în domeniul imobiliarelor, Bianca și Marian au fost puși în fața unor tentații greu de ignorat. Bianca a petrecut mult timp cu ispita Mattia, care i-a oferit atenție și sprijin, în timp ce Marian a ales distracția, fiind atras încă de la început de ispita Teodora, pe care a apreciat-o pentru maturitatea ei.

Vezi LIVE VIDEO marea finala Insula Iubirii 2025 AICI

