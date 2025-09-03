De ce Bianca nu a plecat cu Marian Grozavu sau Mattias de la Insula Iubirii. Ce vrea să facă

În marea finală „Insula Iubirii”, Marian Grozavu și Bianca Dan s-au întâlnit față în față la bonfire-ul final. Alături de ei s-au aflat și ispitele Teodora și Mattia, care au avut un rol important în parcursul lor pe insulă. După o discuție încărcată de emoții și mărturisiri, Bianca a luat o decizie fermă. Și-a exprimat dorința de a părăsi emisiunea singură, marcând astfel un final neașteptat pentru relația lor.

În finala „Insula Iubirii”, Radu Vâlcan le-a prezentat lui Marian Grozavu și Biancăi Dan noi imagini cu apropierile dintre concurentă și ispita Mattia. Prezent chiar și el la momentul vizionării, Mattia a asistat la reacțiile celor doi. În timp ce Bianca a părut amuzată de ceea ce vedea, Marian nu și-a putut stăpâni furia.

Marian i-a atras atenția Biancăi asupra gesturilor intime dintre ea și Mattia, evidențiind apropierea dintre cei doi: „Bianca a încercat să clarifice situația, întrebându-l pe Mattia dacă o ținea de picior, iar acesta a explicat că nu era așa cum părea și că doar dorea un răspuns sincer la întrebarea dacă va pleca acasă cu partenerul ei.

„Ia uite ce-l țineai în brațe. Îți punea mâna pe picior, îi spune Marian iubitei sale. „Poți să-i spui măcar că mă țineai? Că mă țineai de picior”, îl întreabă Bianca pe Mattia. „Te rog, spune-mi că mă țineai” Nu, eu țineam piciorul tău. Am zis că dacă îmi răspunzi că nu te duci acasă cu bărbatul tău, trebuie să-l las. Dar nu mi-ai răspuns. Am vrut să răspunzi la întrebare”, a replicat Mattia.

Marian a izbucnit în fața Biancăi, reproșându-i gesturile și declarațiile care indicau apropierea ei de ispita Teodora

„Tu râzi?! (…) Ai picat testul! Tu ești conștientă de atingerile pe picior și declarațiile că pleci împreună cu el? Ai dus testul la final, nu? Asta vrei tu să demonstrezi, că n-ai picat în ispită! (…) M-ai văzut pe mine pe piciorul Teodorei, stând așa? (…) Nu ai avut respect față de mine niciodată! (…) Sper ca maică-ta să fie fericită când vede imaginile astea”, a izbucnit Marian, moment care a făcut-o pe Bianca să plângă.

Văzându-i suferința, Mattia a intervenit în apărarea ei.

„O să fie, dacă ai făcut ce simți! Dacă te iubește, maică-ta, o să fie fericită pentru tine”, replică ce a amplificat furia lui Marian.

Discuția dintre cei doi a fost una tensionată în fața lui Radu Vâlcan.

„Dacă greșesc cu ceva sau cine vedem aceste imagini, să mă judece pe mine că am înțeles eu greșit. Bianca, de ce plângi? „Nu plâng. Asta-i puterea, e că nu plâng. „Lasă că am plâns și eu până acum. Cred că m-ai văzut de nu știu câte ori. Bianca, spui că nu plângi. Și spui că ești puternică. De ce ești atât de puternică? „Că mi-e mai bine dacă sunt așa și nu știam. Inclusiv acum sunt slabă când el știe cu ce să mă atace și nu e ok. Îmi spune că speră că o să fie mama fericită văzând imaginele astea. Și o spune ironic. Mă face să mă simt vinovată, că m-am simțit ok”, a spus Bianca.

Cum au răspuns cei doi la întrebarea finală

În fața întrebării decisive adresate de Radu Vâlcan, Bianca a ales sinceritatea și a recunoscut greșelile făcute pe insulă. Cu o voce plină de emoție, ea a mărturisit că nu și-a respectat suficient partenerul și că, deși a fost slabă și și-a deschis inima către altcineva, regretă profund. Decizia ei a fost clară: să părăsească „Insula Iubirii” singură, dar lăsând loc unei posibile discuții și explicații odată ajunși acasă. Aceasta și-a dorit timp pentru ea pentru a se gândi la viitorul ei.

„Ați venit să vă regăsiți, să găsiți acel echilibru din relație care vă lipsește. Dragilor, a venit momentul să vă întreb. Și am să te întreb pe tine, Bianca. Cum îți dorești să părăsești Insula Iubirii?”, i-a întrebat Radu Vâlcan. „Cu siguranță merită respectul meu pentru că nu l-am respectat suficient, dimpotriva. O să plec singură, urmând dacă vei vrea acasă să… dacă ai nevoie de explicații sau ceva, să-ți le dau. Am fost slabă, dar am nevoie, nu știu… Poate mi-am deschis inima către altcineva, nu știu, îmi pare rău. Nu trebuia să-ți fac asta, trebuia să mă țin și să nu simt nimic”, a mărturisit Bianca.

Marian este dezamăgit de răspunsul Biancăi, sperând că vor pleca împreună acasă.

„Dacă mă întrebai pe mine, răspunsul era altul. Că atunci când iubești o persoană, nu o lași. Eu, având sentimentul ăsta și o promisiune față de Bianca, consider că merită înțelegere din partea mea și aș fi plecat împreună cu ea acasă”, i-a mărturisit Marian lui Radu, în marea finală a emisiunii.

Ce i-a spus Bianca lui Marian după bonfire

După bonfire, Marian a mers în casa fetelor unde s-a întâlnit cu Bianca și au avut o discuție sinceră cu privire la viitorul dintre ei doi.

„Te credeam slab. Nu-mi vine să cred ce am descoperit la tine acum. Mă reîndrăgostesc. Nu-mi vine să cred ce bărbat puternic ești”, i-a spus Bianca lui Marian. „Tu crezi că ai un fraier lângă tine?”, a replicat Marian. „Așa am crezut, iartă-mă. Știi că o femeie, undeva, trebuie să facă anumite lucruri ca să-și mențină, să-și păstreze relația. Mă, tu chiar ești… Tu chiar ești cine iubește, nu-l lasă. Bărbatul e stâlpul și femeia e capul. Am nevoie de chestiile alea, de privirile alea pe care le-ai văzut. Ai văzut ce fericite mă fac? Am nevoie de atingerile alea, de dorința aia”, i-a mai spus bruneta.

