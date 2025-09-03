Acasă » Știri » Avem imaginile nedifuzate cu Maria și ispita Cătălin Brînză în baie! Cum i-a văzut Marius Avram este total neplăcut

Avem imaginile nedifuzate cu Maria și ispita Cătălin Brînză în baie! Cum i-a văzut Marius Avram este total neplăcut

03/09/2025
Avem imaginile nedifuzate cu Maria și ispita Cătălin Brînză în baie! Cum i-a văzut Marius Avram este total neplăcut
La bonfire-ul final al Insulei Iubirii, au ieșit la iveală detalii importante despre relațiile și gesturile concurenților, aducând claritate asupra unor momente tensionate din timpul sezonului și stârnind emoții puternice. Maria și ispita Cătălin s-au sărutat în baie la „dream date” și avem toate imaginile. 

Maria s-a apropiat de ispita Cătălin în timpul show-ului filmat în Thailanda. Cei doi au petrecut mult timp împreună, iar bărbatul a fost alegerea concurentei pentru „dream date”, unde s-au distrat și au avut parte de un moment mai intim.

La ultimul dream date, Maria și ispita Cătălin au fost surprinși în timp ce se sărutau în baie, deși la bonfireconcurenta a negat complet apropierea. Ea a explicat ulterior că era beată în acea seară și nu își amintește toate detaliile, însă imaginile au demonstrat contrariul. Situația a stârnit tensiuni între Maria și Marius, evidențiind diferențele dintre percepția ei și realitatea evenimentelor de pe insulă.

„Ți s-a îndeplinit dorința să te sărute?”, a fost întrebată Maria de către Marius.

„Nu, nu, nu a fost niciun sărut”, a spus concurenta.

„Ți-a fi dorit asta, corect?”, a întrebat Marius.

„Să știi că nu”, a răspuns Maria.

„Trebuie să înțeleg că, Maria, tu nu te-ai sărutat deloc cu Cătălin?”, a zis Radu Vâlcan.

„Nu, m-a pupat peste tot. Peste tot. Nu ne-am sărutat. Crede-mă. M-a pupat pe obraz, a spus clar că nu mă va săruta decât dacă eu o voi face”, a răspuns Maria.

„Deci spuneai mai devreme că a fost atașament fără sărut”, a spus Radu Vâlcan.

Cum a motivat Maria sărutul dintre ea și ispită

Într-un moment de sinceritate, Maris a recunoscut că nu își amintește toate detaliile unei nopți tensionate, menționând că a consumat alcool, deși nu vrea să dea vina pe acesta. Ea a explicat că a fost întrebată dacă totul a fost alegerea ei și a început să clarifice situația, subliniind că unele momente i-au scăpat din memorie, dar rămâne responsabilă pentru propriile acțiuni.

„El m-a întrebat pe mine dimineață un aspect și… i-am zis că nu-mi amintesc prea bine. Nu vreau să dau vina pe alcool. Nici o secundă, dar am fost destul de… M-am băut prea mult, dar nu vreau să dau vina pe alcool. Ți-am zis, m-a întrebat de dimineață dacă a fost alegerea mea. Și am început eu să-l întreb pe el. Eu mi-aduc aminte că m-a pupat. Nu vreau să spun… Chiar nu vreau să dau vina pe alcool. Mă-a întrebat de dimineață dacă-mi amintesc absolut tot. Și i-am spus, nu-mi amintesc destul de multe lucruri. Și i-am menționat, doar că…”, a spus concurenta.

„Doar că?”, a întrebat Marius.

„Nu vreau să dau vina pe alcool”, a încheiat Maria.

