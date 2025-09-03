Maria l-a dat de gol pe Marius Avram. I-a spus lui Cătălin Brînză ce nu face în intimitate: „Nu folosește limba”

Pe „Insula Iubirii” relațiile sunt puse la încercare, iar cuplurile se confruntă cu tentații și momente neașteptate care le testează încrederea și legătura. Maria și Marius, singurii soț și soție din sezonul 9, au trecut prin astfel de momente tensionate în cele 21 de zile în Thailanda. Concurenta a făcut dezvăluiri neașteptate despre partenerul ei de viață.

Când finala este la un pas distanță, concurenții au avut parte de momente tensionate și multe detalii au ieșit la iveală. După ce Maria a arătat empatie față de povestea Ellei, care vorbea despre pierderea încrederii lui Teo, ea a dezvăluit detalii din intimitatea cuplului ei. Cătălin a intervenit în discuția lor și a stat de vorbă cu Maria pe terasă și au discutat numeroase subiecte. Aici, concurenta a „dat din casă”, iar ispita masculină a rămas fără cuvinte.

Ce detaliu a ieșit la iveală despre Marius Avram

Cei doi parteneri au venit pe Insulă pentru a-și deta relația, iar lucrurile au devenit complicate odată cu trecerea timpului. În timp ce Maria se apropia mai mult de Cătălin, Marius a creat o conexiune cu Oana Monea. Într-o discuție sinceră, Maria a dezvăluit detalii intime despre obiceiurile soțului ei, stârnind uimirea ispitei masculine. Ea a povestit cum soțul ei nu folosește limba la sărut, astfel că el nu a sărutat-o pe ispită, ci doar s-au pupat.

„S-au pupat fătă limbă că Marius nu sărută cu limba. Marius cu Oana Monea nu s-au sărutat complet că Marius nu folosește limba, deci s-au pupat. Un secret scos la iveală. (…) Am vrut să o întreb dacă a fost satisfăcută că limba nu o folosește.(…) L-a pupat una cu mai multă salivă când era mai tânăr și de-atunci i s-a scârbit”, a spus Maria.

Cătălin Brînză a reacționat la replica spusă de Maria și recunoaște că nu i-a venit să creadă cele auzite despre bărbatul aflat pe cealaltă insulă.

„Eu am rămas fără cuvinte, îmi pare rău, dar m-ai pierdut”, a adăugat Cătălin.

CITEȘTE ȘI: Maria Avram de la Insula Iubirii 2025 a vrut să se sinucidă când a văzut că a fost înșelată de soțul Marius

Oana Monea îi dă „fatala” Mariei Avram acum, la 4 luni după filmările Insula Iubirii 2025: „Să mă pupe la…”