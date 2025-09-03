Acasă » Știri » Maria Avram de la Insula Iubirii 2025 a vrut să se sinucidă când a văzut că a fost înșelată de soțul Marius

Maria Avram de la Insula Iubirii 2025 a vrut să se sinucidă când a văzut că a fost înșelată de soțul Marius

De: Irina Vlad 03/09/2025 | 08:01
Maria Avram de la Insula Iubirii 2025 a vrut să se sinucidă când a văzut că a fost înșelată de soțul Marius
Maria și Marius Avram/ sursă foto: Antena 1

Maria și Marius Avram formează unul dintre cuplurile care au venit să își testeze relația în sezonul 9 de la Insula iubirii. Cei doi sunt căsătoriți de peste 10 ani, iar în cele 21 de zile petrecute în Thailanda, rând pe rând, au picat testul fidelității. Pe o rețea de socializare, concurenta a vorbit despre una dintre cele mai negre perioade din viața sa. A vrut să își ia viața atunci când a aflat că a fost înșelată de soțul ei.

Maria și Marius Avram sunt căsătoriți de 11 ani, locuiesc în Marea Britanie și au decis să își testeze relația și propriile limite în sezonul 9 de la Insula iubirii. Cu un istoric nu tocmai lipsit de ”păcate”, Marius a vrut să îi demonstreze soției sale că poate avea încredere în el. În trecut, acesta a înșelat-o, însă marea surpriză a venit atunci când rolurile s-au inversat în cele 21 de zile petrecute în Thailanda.

Maria Avram: ”Greșeala mea a fost că nu mi-am dat seama”

Încă din primele ediții ale emisiunii, Marius a gafat-o din nou. Flacăra ispitei s-a aprins pe insula fetelor, iar Maria s-a trezit invitată la bonfire. Concurenta a văzut mai multe imagini cu soțul ei, ipostaze care i-au lăsat un gust amar. Fiind sub influența alcoolului, Marius a ajuns în camera ispitei Naba Salem. În acele momente, Maria și-a dat jos verigheta de pe deget și a început o cunoaștere cu ispita Cătălin Brînză.

Maria și Marius Avram/ sursă foto: Antena 1

Întoarsă de la Insula iubirii, în timpul unui live pe Tik Tok – împreună cu Marian Grozavu și Hamude (concurentul de la Insula iubirii care a băgat mâna în foc la propriu pentru iubita lui, Loredana, în urmă cu 9 ani), Maria Coman a vorbit despre momentul în care a aflat că a fost înșelată de Marius Avram.

Acest livrator nepalez s-a rătăcit în București, în timp ce ducea comanda. Cum a reacționat o bucureșteancă, pe care a întrebat-o unde e adresa
Acest livrator nepalez s-a rătăcit în București, în timp ce ducea comanda. Cum...
Acești 2 nepalezi au recunoscut ce salariu primesc în România, de fapt: „Muncim ca să stați voi acasă în weekend”
Acești 2 nepalezi au recunoscut ce salariu primesc în România, de fapt: „Muncim...

Concurenta a mărturisit că șocul a fost atât de mare încât la un moment dat s-a gândit să își încheie socotelile cu viața. Au urmat câteva luni în care cei doi au luptat și au încercat să își regăsească încrederea, iar într-un final, povestea lor de iubire a evoluat și s-a transformat într-o relație solidă.

”Eu m-am învinovățit foarte mult pentru perioada cu înșelatul. Timp de 7 luni am avut niște momente și niște experiențe greu de descris. Nu vreți să știți prin ce am trecut. Am avut momente în care m-am gândit chiar să îmi iau viața, pentru că m-am gândit că e vina mea că m-a înșelat.

Am stat, m-am gândit, am discutat. Eu știu unde sunt problemele. În Anglia, libertatea asta îți ia cumva mințile, uneori, la un anumit nivel. Noi am locuit într-o perioadă foarte lungă de timp într-o zonă și nu erau prea multe distrascții sau chestii de genul acesta.

Când ne-am mutat unde am stat acum au intervenit tot felul de anturaje și prieteni. Greșeala mea a fost că nu mi-am dat seama că se duce într-o altă direcție, ca sa zic așa. Acolo am greșit eu. Așa că nu vă gândiți că nu îl asculta. Îl ascultam.

Eu cred că mai este chestia, pe lângă asta, dacă el a văzut cât de mult lucrez eu, el a stagnat acolo și poate ajunsese să se simtă inferior. Dar nu a făcut-o pentru că a vrut-o”, a spus Maria Avram în timpul live-ului.

Maria Avram de la Insula Iubirii, dezvăluiri despre relația cu Cătălin Brînză. N-a mai ținut cont de nimic: ”Îl luam în cameră, la mine”

Tags:
Iți recomandăm
Ella și Teo nu s-au putut abține la dream date! Cei doi au marcat încă un moment intim
Știri
Ella și Teo nu s-au putut abține la dream date! Cei doi au marcat încă un moment intim
Crește sau nu TVA-ul de la 21% la 23%? Ilie Bolojan a explicat condițiile: „Încerc să fiu cât se poate de realist”
Știri
Crește sau nu TVA-ul de la 21% la 23%? Ilie Bolojan a explicat condițiile: „Încerc să fiu cât…
HOROSCOP 3 septembrie. Balanțele amână deciziile, iar Săgetătorii au oportunități de investiții
Mediafax
HOROSCOP 3 septembrie. Balanțele amână deciziile, iar Săgetătorii au oportunități de investiții
Acești 2 nepalezi au recunoscut ce salariu primesc în România, de fapt: „Muncim ca să stați voi acasă în weekend”
Gandul.ro
Acești 2 nepalezi au recunoscut ce salariu primesc în România, de fapt: „Muncim...
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe...
La un pas de a fi „înghițiți de vii” de nisip. Doi copii care săpau o groapă, salvați în ultimul moment de salvamari
Adevarul
La un pas de a fi „înghițiți de vii” de nisip. Doi copii...
EXCLUSIV Bolojan, întrebat dacă „dă în scris” că nu va crește TVA-ul din nou, la fel cum a promis Nicușor Dan: „Am grijă ce vorbesc”
Digi24
EXCLUSIV Bolojan, întrebat dacă „dă în scris” că nu va crește TVA-ul din...
Bolojan, întrebat despre o nouă creștere a TVA: 'Eu caut să fiu cât se poate de corect cu românii'
Mediafax
Bolojan, întrebat despre o nouă creștere a TVA: 'Eu caut să fiu cât...
Parteneri
Ce mai face Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum! Mulți NU o mai recunosc deloc
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce mai face Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum! Mulți...
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
Prosport.ro
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Raluca Bădulescu s-a accidentat grav înainte de Asia Express: „Mi-am rupt o coastă” Ce a enervat-o cel mai tare în show: „Se credeau Dumnezeu pe pământ”
Click.ro
Raluca Bădulescu s-a accidentat grav înainte de Asia Express: „Mi-am rupt o coastă” Ce a...
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
WOWBiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat...
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
Antena 3
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani...
FOTO Cine e Kim Ju Ae, fiica și posibilă succesoare a dictatorului de la Phenian: nici măcar vârsta sa exactă nu este cunoscută
Digi 24
FOTO Cine e Kim Ju Ae, fiica și posibilă succesoare a dictatorului de la Phenian:...
VIDEO Scandal între asistentă și chirurg, cu pacientul pe masa de operație: „Domnișoară, nu-ți dau ție explicații!”
Digi24
VIDEO Scandal între asistentă și chirurg, cu pacientul pe masa de operație: „Domnișoară, nu-ți dau...
Cum sună Dacia Duster cu evacuare sport centrală instalată de tunerii germani?
Promotor.ro
Cum sună Dacia Duster cu evacuare sport centrală instalată de tunerii germani?
David, băiatul Andreei Mantea, a început școala! Mesajul emoționant postat de vedeta Kanal D: „Doamne ajută”
kanald.ro
David, băiatul Andreei Mantea, a început școala! Mesajul emoționant postat de vedeta Kanal D: „Doamne...
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
StirileKanalD
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
S-a descoperit locul în care Emil Gânj s-a ținut departe de polițiștii care sunt pe urmele lui, încă de când a săvârșit crima tragică! Acesta a intrat în pământ, la propriu
kfetele.ro
S-a descoperit locul în care Emil Gânj s-a ținut departe de polițiștii care sunt pe...
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
WOWBiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui!...
A ieșit la plimbare cu părinții și a murit după ce a călcat pe un fir electric neizolat. Tragedie în Vaslui
observatornews.ro
A ieșit la plimbare cu părinții și a murit după ce a călcat pe un...
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Huawei Pura 80 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: Care e mai performant?
go4it.ro
Huawei Pura 80 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: Care e mai performant?
Astronomii au descoperit ceva MASIV în galaxia noastră
Descopera.ro
Astronomii au descoperit ceva MASIV în galaxia noastră
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă,...
SIE angajează spioni, zugravi, șoferi și oameni care să te urmărească pe Facebook și Instagram. Zeci de posturi scoase la concurs
Fanatik.ro
SIE angajează spioni, zugravi, șoferi și oameni care să te urmărească pe Facebook și Instagram....
Ele sunt singurele zodii care au noroc din plin de pe 3 septembrie de la ora 3.00. Vești extraordinare, reușite și prosperitate pentru ele
Fanatik.ro
Ele sunt singurele zodii care au noroc din plin de pe 3 septembrie de la...
Traian Băsescu l-a învățat personal. Dan Diaconescu a recunoscut secretul care îi unește: Nea Traiane, de ce…?
Capital.ro
Traian Băsescu l-a învățat personal. Dan Diaconescu a recunoscut secretul care îi unește: Nea Traiane,...
BREAKING NEWS! A fost găsită ascunzătoarea lui Emil Gânj! Este ALERTĂ în toată țara!
Romania TV
BREAKING NEWS! A fost găsită ascunzătoarea lui Emil Gânj! Este ALERTĂ în toată țara!
Jocul românesc inspirat de o tragedie cauzată de regimul comunist
Go4Games
Jocul românesc inspirat de o tragedie cauzată de regimul comunist
Casa de Pensii le taie banii. Românii care rămân cu zero lei pe cardul de alimente. Mulți n-au știut legea
Capital.ro
Casa de Pensii le taie banii. Românii care rămân cu zero lei pe cardul de...
Meghan Markle, făcută praf de critici. „With Love, Meghan” ratează Top 10 la debutul sezonului pe Netflix
evz.ro
Meghan Markle, făcută praf de critici. „With Love, Meghan” ratează Top 10 la debutul sezonului...
Acest livrator nepalez s-a rătăcit în București, în timp ce ducea comanda. Cum a reacționat o bucureșteancă, pe care a întrebat-o unde e adresa
Gandul.ro
Acest livrator nepalez s-a rătăcit în București, în timp ce ducea comanda. Cum a reacționat...
Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: Ruşine pentru numele Hagi
as.ro
Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: Ruşine pentru numele Hagi
Insula Iubirii, 2 septembrie 2025. Cum a reacționat Marian când a văzut-o pe Bianca la ultima Ceremonie a focului. Ce a urmat
A1
Insula Iubirii, 2 septembrie 2025. Cum a reacționat Marian când a văzut-o pe Bianca la...
Anunțul momentului făcut de Ministrul Educației Daniel David! Se întorc sau nu elevii în bănci pe 8 septembrie 2025: „Nu cred că vor fi şcolile goale. Doamne, fereşte! Ar trebui să fie cazuri extrem de rare”
radioimpuls.ro
Anunțul momentului făcut de Ministrul Educației Daniel David! Se întorc sau nu elevii în bănci...
David Popovici l-a găsit în sfârșit pe omul pe care îl căuta de aproape o lună și despre care spunea: „Vreau să-l cinstesc”. Foto
Fanatik.ro
David Popovici l-a găsit în sfârșit pe omul pe care îl căuta de aproape o...
Cu cine se iubește Liviu Ganea. Fostul fotbalist are o relație sentimentală cu o tânără care are legătură cu FRF
Fanatik.ro
Cu cine se iubește Liviu Ganea. Fostul fotbalist are o relație sentimentală cu o tânără...
Știrile zilei, 28 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 28 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Test de inteligență | În această imagine s-a strecurat o greșeală. Găsiți-o în 5 secunde!
Test de inteligență | În această imagine s-a strecurat o greșeală. Găsiți-o în 5 secunde!
Ella și Teo nu s-au putut abține la dream date! Cei doi au marcat încă un moment intim
Ella și Teo nu s-au putut abține la dream date! Cei doi au marcat încă un moment intim
Calvarul prin care a trecut o fostă concurentă de la Mireasa! Fanii show-ului de pe Antena 1 vor rămâne ...
Calvarul prin care a trecut o fostă concurentă de la Mireasa! Fanii show-ului de pe Antena 1 vor rămâne șocați: „M-a pus să fac avort”
Dezvăluiri halucinante, făcute de soția lui Ionuț Frumușelu’: ”Mi-a spus să mă culc cu ...
Dezvăluiri halucinante, făcute de soția lui Ionuț Frumușelu’: ”Mi-a spus să mă culc cu alt bărbat și să filmez! Am făcut-o!”
Irina Fodor, dezvăluiri uluitoare din show-ul Antenei 1! Coșmarul de la Asia Express: ”Șobolănei ...
Irina Fodor, dezvăluiri uluitoare din show-ul Antenei 1! Coșmarul de la Asia Express: ”Șobolănei de dimensiuni medii!”
Crește sau nu TVA-ul de la 21% la 23%? Ilie Bolojan a explicat condițiile: „Încerc să fiu cât ...
Crește sau nu TVA-ul de la 21% la 23%? Ilie Bolojan a explicat condițiile: „Încerc să fiu cât se poate de realist”
Vezi toate știrile
×