Maria Avram de la Insula Iubirii 2025 a vrut să se sinucidă când a văzut că a fost înșelată de soțul Marius

Maria și Marius Avram formează unul dintre cuplurile care au venit să își testeze relația în sezonul 9 de la Insula iubirii. Cei doi sunt căsătoriți de peste 10 ani, iar în cele 21 de zile petrecute în Thailanda, rând pe rând, au picat testul fidelității. Pe o rețea de socializare, concurenta a vorbit despre una dintre cele mai negre perioade din viața sa. A vrut să își ia viața atunci când a aflat că a fost înșelată de soțul ei.

Maria și Marius Avram sunt căsătoriți de 11 ani, locuiesc în Marea Britanie și au decis să își testeze relația și propriile limite în sezonul 9 de la Insula iubirii. Cu un istoric nu tocmai lipsit de ”păcate”, Marius a vrut să îi demonstreze soției sale că poate avea încredere în el. În trecut, acesta a înșelat-o, însă marea surpriză a venit atunci când rolurile s-au inversat în cele 21 de zile petrecute în Thailanda.

Maria Avram: ”Greșeala mea a fost că nu mi-am dat seama”

Încă din primele ediții ale emisiunii, Marius a gafat-o din nou. Flacăra ispitei s-a aprins pe insula fetelor, iar Maria s-a trezit invitată la bonfire. Concurenta a văzut mai multe imagini cu soțul ei, ipostaze care i-au lăsat un gust amar. Fiind sub influența alcoolului, Marius a ajuns în camera ispitei Naba Salem. În acele momente, Maria și-a dat jos verigheta de pe deget și a început o cunoaștere cu ispita Cătălin Brînză.

Întoarsă de la Insula iubirii, în timpul unui live pe Tik Tok – împreună cu Marian Grozavu și Hamude (concurentul de la Insula iubirii care a băgat mâna în foc la propriu pentru iubita lui, Loredana, în urmă cu 9 ani), Maria Coman a vorbit despre momentul în care a aflat că a fost înșelată de Marius Avram.

Concurenta a mărturisit că șocul a fost atât de mare încât la un moment dat s-a gândit să își încheie socotelile cu viața. Au urmat câteva luni în care cei doi au luptat și au încercat să își regăsească încrederea, iar într-un final, povestea lor de iubire a evoluat și s-a transformat într-o relație solidă.

”Eu m-am învinovățit foarte mult pentru perioada cu înșelatul. Timp de 7 luni am avut niște momente și niște experiențe greu de descris. Nu vreți să știți prin ce am trecut. Am avut momente în care m-am gândit chiar să îmi iau viața, pentru că m-am gândit că e vina mea că m-a înșelat. Am stat, m-am gândit, am discutat. Eu știu unde sunt problemele. În Anglia, libertatea asta îți ia cumva mințile, uneori, la un anumit nivel. Noi am locuit într-o perioadă foarte lungă de timp într-o zonă și nu erau prea multe distrascții sau chestii de genul acesta. Când ne-am mutat unde am stat acum au intervenit tot felul de anturaje și prieteni. Greșeala mea a fost că nu mi-am dat seama că se duce într-o altă direcție, ca sa zic așa. Acolo am greșit eu. Așa că nu vă gândiți că nu îl asculta. Îl ascultam. Eu cred că mai este chestia, pe lângă asta, dacă el a văzut cât de mult lucrez eu, el a stagnat acolo și poate ajunsese să se simtă inferior. Dar nu a făcut-o pentru că a vrut-o”, a spus Maria Avram în timpul live-ului.

