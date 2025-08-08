Îl mai știi pe Hamude de la Insula Iubirii? Cum arată acum concurentul care a băgat mâna în foc și s-a ars, fiind înșelat de iubită

Tu îți mai amintești de Hamude la Insula Iubirii? Puțini știu cum arată concurentul care a băgat mâna în foc și s-a ars! A crezut în partenera sa de atunci, Loredana, până în ultima clipă, dar ea l-a dezamăgit. Viața lui s-a schimbat radical!

Au trecut 9 ani de când Hamude făcea senzație la Insula Iubirii! Mulți telespectatori își amintesc de el – un tânăr îndrăgostit profund de partenera sa de atunci, Loredana. Împreună, păreau de nedespărțit, iar el a băgat mâna în foc pentru fidelitatea iubitei sale. Din păcate, realitatea a fost dură pentru el, pentru că testul și-a spus cuvântul.

Povestea lor de dragoste s-a destrămat chiar în fața camerelor, când Loredana, tentată de ispita Sorin, a ales să îi trădeze încrederea lui Hamude. El a crezut în ea până în ultimul moment și i-a sărit în apărare de fiecare dată. Imaginile au fost de-a dreptul neașteptate pentru el, iar momentul a devenit unul dintre cele mai discutate din istoria emisiunii.

Cu inima frântă, Hamude a realizat că femeia pe care o iubea nu avea ochi doar pentru el. Cei doi s-au despărțit și au decis să meargă pe drumuri separate în viață, în ciuda momentelor de vis petrecute împreună de-a lungul anilor.

Viața lui Hamude s-a schimbat radical

Timpul a trecut, dar Hamude a dispărut din lumina reflectoarelor. Dimpotrivă, și-a refăcut viața, cel puțin la nivel personal și profesional, și este foarte activ pe rețelele de socializare. Este important de precizat faptul că împărtășește adesea imagini cu el, iar transformarea este evidentă. Fostul concurent de la Insula Iubirii a lăsat în urmă trecutul și s-a reinventat.

Deși trădarea de atunci l-a marcat profund, Hamude a mers mai departe și și-a clădit drumul dorit în viață. De asemenea, nu putem să nu aducem în discuție faptul că fostul concurent a publicat pe Facebook o imagine alături de Alex Velea, din cadrul unui eveniment.

