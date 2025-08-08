Concurentul care nu suportă Insula iubirii 2025. A criticat dur emisiunea și regretă enorm participarea

Sezonul 2025 al emisiunii „Insula Iubirii” a adus în fața telespectatorilor noi cupluri curajoase, gata să își testeze relația în fața camerelor de filmat și a ispitelor. Printre aceștia se numără și George Vornicu, care a venit pe insulă alături de iubita sa, Ionela Coșa. Încă din primele zile, însă, experiența nu pare să fie una ușoară pentru concurent.

Adaptarea la stilul de viață impus de formatul show-ului s-a dovedit a fi o provocare serioasă. Temperaturile ridicate din locația exotică par să îi creeze un disconfort constant, afectându-i starea de spirit și energia zilnică. Căldura sufocantă îl face să evite interacțiunile prelungite cu ceilalți participanți și îl determină să petreacă mai mult timp retras, departe de atmosfera agitată a grupului.

George nu se adaptează în Thailanda

Un alt aspect care îi îngreunează acomodarea este alimentația. Meniul pregătit pe insulă, influențat de specificul local și condițiile de gătit, nu este pe placul său. Această incompatibilitate culinară a dus la un consum redus de alimente, ceea ce îi afectează suplimentar nivelul de energie și dispoziția. În timp ce unii participanți s-au adaptat rapid la gusturi noi și la rețetele pregătite în comun, George rămâne reticent, preferând preparatele pe care le consumă acasă, gătite într-un mod mai familiar.

Eforturile celor din jur de a-l integra în colectiv au avut un impact limitat. Chiar dacă unii concurenți și ispite au încercat să îi ridice moralul și să-l implice în conversații și activități, reacțiile sale rezervate indică o barieră emoțională pe care nu este pregătit să o depășească. Această atitudine îl menține la marginea interacțiunilor sociale și îl face să pară, în ochii colegilor, un participant dificil de apropiat.

„Te văd că tot stai singur și am venit la tine”, i-a spus Andreea. „Eu nu sunt genul care să am discuții cu oameni decât cele de bază sau ce te înconjoară în acele momente. Nu (nr. nu-i place mâncarea). Eu nu pot să mănânc. Mănânc mâncare normală, dar făcută bine, nu în stilul ăsta. Nu-mi place. Nu este stilul meu. Eu nu am mâncat nimic de când am venit aici. Mi se face rău doar când văd prăjelile de aici”, a adăugat George.

În discuțiile purtate cu echipa de producție, George a subliniat faptul că nu se simte în largul său cu atmosfera generală și cu modul în care sunt structurate zilele pe insulă. Dorința sa ar fi să existe mai multe activități dinamice, care să îi ofere o alternativă la statul îndelungat în casă, însă formatul emisiunii impune un anumit ritm ce nu poate fi modificat ușor.

