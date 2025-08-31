Acasă » Știri » Am deslușit misterul verighetei. Au divorțat sau nu Maria și Marius Avram după Insula iubirii 2025?

De: Irina Rasoveanu 31/08/2025 | 09:46
Maria și Marius Avram sunt unul dintre cele mai controversate cupluri de la Insula Iubirii. Cei doi și-au dat frâu liber sentimentelor în Thailanda și s-au apropiat de ispite. În timp ce blondina a făcut pași către Cătălin, soțul ei s-a lăsat cucerit de Oana Monea. Imaginile cu bărbatul au făcut-o pe concurentă să își dea jos verigheta, iar fanii emisiunii se întreabă dacă au divorțat în cele din urmă.

Maria și Marius Avram sunt căsătoriți de 11 ani. Cei doi au venit la Insula Iubirii pentru ca bărbatul să îi demonstreze soției sale că poate avea încredere în el. În trecut, acesta i-a fost infidel. Totuși, în Thailanda, situația a luat o turnură neașteptată.

Ce s-a întâmplat între Maria și Marius de la Insula Iubirii 2025

Marius a dezamăgit-o pe Maria încă din primele ediții ale emisiunii Insula Iubirii. În urmă cu aproximativ trei săptămâni, Antena 1 a difuzat episodul în care flacăra ispitei s-a aprins în vila fetelor pentru ea.

La bonfire, concurenta a văzut mai multe imagini care i-au lăsat un gust amar. Ea și-a văzut soțul sub influența alcoolului, apropiindu-se foarte mult de ispita Naba. Astfel, când a ajuns în camera ei, Maria a răbufnit. Atunci a luat și decizia de a-și da jos verigheta.

„Mi-am luat verigheta de pe mână, am simțit să fac lucrul acesta. Prima dată am scos-o când m-a dezamăgit foarte tare, când s-a și produs ruptura între noi (n.r. când a înșelat-o). Acum doi ani și jumătate am fost convină că vom divorța, dar m-a făcut el să o pot purta din nou”, a spus Maria.

Maria și-a dat jos verigheta la Insula Iubirii/ Sursa foto: Antena 1

După acest gest, Maria a avut o conversație cu Bianca în care i-a dezvăluit că imaginile cu soțul său i-au făcut foarte mult rău. Mai mult decât atât, concurenta nu s-a mai putut abține și a izbucnit în plâns.

„În ambele video-uri pe care mi le-a arătat, a fost beat la extrema pe care eu nu o suport. Simt așa o durere pe suflet. Dacă ar fi putut să se gândească o secundă cât de rău mă va deranja pe mine lucrul ăsta”, a mai spus concurenta.

Ei bine, în urmă cu ceva timp, întoarsă de la Insula Iubirii, Maria Avram a postat un filmuleț pe TikTok în care se observă că nu are verigheta pe mână. Videoclipul i-a făcut pe fani să creadă că ea și Marius au divorțat după emisiune.

