Încep filmările pentru Insula Iubirii sezonul 10! Radu Vâlcan este pregătit pentru noii concurenți: „Ne vedem acolo”

Insula Iubirii a devenit un adevărat fenomen, iar în fiecare an numeroși sunt cei care urmăresc show-ul de la Antena 1. Sezonul 9 s-a încheiat în urmă cu doar câteva săptămâni, iar publicul a fost încântat de noile povești și de cuplurile care și-au spus relația testului suprem. Ei bine, vești bune vin pentru fanii Insula Iubirii. Radu Vâlcan a făcut anunțul.

După finalul acestui sezon Insula Iubirii mulți au fost cei care s-au întrebat dacă producătorii de la Antena 1 mai pregătesc însă unul. Ei bine, acum, răspunsul este cert: o să avem Insula Iubirii sezonul 10. Se pare că noile ispite și noile cupluri deja s-au aliniat la start.

Mai exact, recent, Radu Vălcan și-a anunțat fanii că este gata de filmările pentru sezonul 10. Soțul Adelei Popescu a postat în mediul online o fotografie în care apare cu rucsacul în spate și spune că a plecat către Insula Iubirii.

„Nu știu voi, dar eu plec pe Insula Iubirii, 10. Ne vedem de-acolo.🌴”, este descrierea de care Radu Vâlcan a însoțit fotografia.

Ei bine, dacă Radu Vâlcan se pregătește de Insula Iubirii înseamnă că filmările pentru noul sezon sunt pe cale să înceapă. Fanii s-au entuziasmat imediat când au văzut anunțul făcut de Radu Vâlcan.

„Oamenii să nu creadă că nu îmi pasă”

Radu Vâlcan este prezentatorul unui dintre cele mai de succes proiecte din televiziune, însă mărturisește că misiunea sa nu este una ușoară. De-a lungul celor nouă sezoane a văzut multe și deși mulți îl invidiază, rolul său nu este unul ușor. Acesta spune că în spate este vorba despre foarte multă muncă și de o mobilizare fantastică.

„Au fost atâtea și atâtea caractere, atâtea și atâtea personaje, atâtea povești de viață, atâtea situații, evident că în mod normal nu ar trebui să mă mai surprindă, dar de fiecare dată mă surprinde câte ceva. Am de învățat. Acum vorbesc foarte serios și eu am de învățat, plec încărcat de acolo astfel că imediat după filmări am nevoie de o vacanță. Simt nevoia de o vacanță pentru că mă încarc și eu. Oamenii să nu creadă că sunt impasibil, că nu îmi pasă și că nu rezonez cu poveștile lor. Sunt acolo cu ei, empatizez pe cât de mult pot pentru că dincolo de toate eu sunt singura persoană, singurul om care stă în fața lor și în fața cărora se deschid în mod direct. Nu este greu doar pentru mine, este o perioadă grea pentru toată lumea, toată echipa. Chiar și pentru concurenți, pentru ispite. Este o perioadă extrem de încărcată. Ești departe de țară, ești departe de familie, departe de obiceiuri, ești departe de rutina ta, de ceea ce ești obișnuit în fiecare zi și atunci evident că, după o lună și ceva, așa cum este în cazul meu, simți nevoia să lași totul în urmă și să stai să iei în brațe pe cei dragi, să stai efectiv cu ei și să uiți de tot”, spune Radu Vâlcan.

