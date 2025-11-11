Acasă » Știri » Anunțul surpriză făcut de Adela Popescu, despre viața la Șușani, alături de Radu Vâlcan: ”Fericire”

Anunțul surpriză făcut de Adela Popescu, despre viața la Șușani, alături de Radu Vâlcan: ”Fericire”

De: Alina Drăgan 11/11/2025 | 08:45
Anunțul surpriză făcut de Adela Popescu, despre viața la Șușani, alături de Radu Vâlcan: ”Fericire”
Anunțul surpriză făcut de Adela Popescu, despre viața la Șușani
Adela Popescu și Radu Vâlcan sunt pe ultima sută de metri cu proiectul de suflet început în urmă cu mai bine de un an: casa de vacanță de la Șușani, județul Vâlcea. Cei doi au decis că au nevoie de o oază de liniște în care să se retragă, așa că în urmă cu ceva timp au demarat lucrările. Acum totul este aproape gata, iar Adela Popescu a făcut entuziasmată anunțul. Ce spune vedeta despre viața la Șușani?

În urmă cu ceva timp, Adela Popescu și Radu Vâlcan au început un proiect ambițios. Sătui de agitația din Capitală, aceștia au decis să își construiască propria oază de liniște. Iar locul pe care l-au ales pentru o casă de vacanță a fost chiar satul natal al Adelei Popescu. Și-au făcut casă la Șușani, iar ultima vizită acolo i-a convins că au luat decizia cea bună.

Anunțul surpriză făcut de Adela Popescu, despre viața la Șușani

Așa cum spuneam, Adela Popescu și Radu Vâlcan au intrat pe ultima sută de metri atunci când vinde vorba despre casa lor de la Șușani. Totul este aproape gata, iar blondina este cât se poate de fericită. Recent, Adela Popescu le-a vorbit fanilor săi despre viața la țară și a avut numai cuvinte de laudă.

Comuna în care a ales să își facă noua casă de vacanță s-a dezvoltat foarte mult în ultimul timp, iar vedeta spune că la Șușani nu duci lipsă de nimic. Are parte de toate facilitățile, iar bonus vine și traiul liniștit, departe de agitația urbană. Adela Popescu s-a declarat cât se poate de fericită și acum este convinsă că a luat decizia cea mai bună.

„Deci eu nu-mi mai încap în piele de fericire, vă spun imediat de ce, dar să o luăm cu începutul. Noi când am decis să ne construim casa la țară, sigur că pe primul loc a fost componenta emoțională, eu am copilăria acolo, părinții mei încă locuiesc acolo, toată copilăria mea s-a petrecut acolo, știu toate dealurile, toate ulițele.

Apoi, nici nu trebuie să fii prea atent, că vei descoperi că comuna Șușani, de câțiva ani de zile, arată extraordinar de bine. Poți trăi fără niciun disconfort, adică există asfalt, există internet, există apă curentă, infracționalitatea aproape de 0, eu n-am auzit, poate se mai fură câte o găină, câte un porc, dar nu ceva major. Avem și serviciu de salubritate, adică oamenii își aduc gunoiul în stradă, vine mașina, îl colectează, deci super civilizat și acum să vă spun: astăzi am primit poze că se pun bumpere la Șușani, deci mi se pare uau, e un super semn de civilizație. Vreau să-l felicit pe domnul primar. Sunt super fericită”, a spus Adela Popescu, în mediul online.

