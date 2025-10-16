Cum a atins Adela Popescu succesul. Artista mergea la ușile vedetelor în copilărie: „Am descoperit adresa ei”

Succesul nu este ușor de atins, iar Adela Popescu a demonstrat acest lucru. Vedeta a mărturisit toate eforturile pe care le-a depus pentru a ajunge acolo unde și-a propus. În copilărie, ea mergea pe la ușile unor mari personalități din lumea muzicii în speranța că cineva o va observa. Cui i-a călcat pragul? Află în rândurile de mai jos!

Adela Popescu a devenit una dintre cele mai iubite și cunoscute actrițe de la noi. Cu o familie minunată formată alături de Radu Vâlcan, vedeta se bucură de succes pe toate planurile. Totuși, drumul nu a fost unul ușor!

Cum a atins Adela Popescu succesul

Recent, Adela le-a povestit fanilor săi că muzica a reprezentat cea mai mare dorință a ei, încă din copilărie. Ei bine, pasiunea a determinat-o să facă orice pentru a reuși, așa că nu s-a dat înapoi de la nimic. Soția lui Radu Vâlcan și-a făcut curaj și s-a dus la ușile artiștilor, în speranța că unul dintre ei îi va descoperi talentul și o va ajuta.

Printre aceștia s-a numărat și Elena Cârstea, căreia Adela Popescu i-a călcat pragul. Cu toate că nu se consideră cea mai cea, Adela a mărturisit că dorința și determinarea au ajutat-o să ajungă departe.

„Am găsit câteva personalități ale muzicii când eram eu micuță, am aflat unde stau, au fost luni întregi în care în fiecare dimineață eram la ușa lor și le spuneam: nu vă supărați, nu vreți să vă cânt o melodie? Era chiar Elena Cârstea, am descoperit adresa ei din București, și am zis că trebuie să mă audă cum cânt. Eu, fiind convinsă că dacă mă aude cum cânt o să zică nu există așa ceva pe pământ. Faptul că eu credeam asta a fost un combustibil uriaș să pot să ajung în toate locurile în care am ajuns, nefiind nici cea mai frumoasă, nici cea mai talentată, nici cea mai inteligentă”, a spus vedeta pe Instagram.

