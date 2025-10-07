Acasă » Știri » Care este cel mai ‘dificil’ copil al Adelei Popescu cu Radu Vâlcan. Ce le face micuțul părinților

Care este cel mai ‘dificil’ copil al Adelei Popescu cu Radu Vâlcan. Ce le face micuțul părinților

De: Anca Chihaie 07/10/2025 | 08:58
Care este cel mai 'dificil' copil al Adelei Popescu cu Radu Vâlcan. Ce le face micuțul părinților
Foto: social media
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Adela Popescu și Radu Vâlcan au una dintre cele mai frumoase familii din lumea mondenă, însă puțini știu lucrurile picante din căsnicia lor și cum fac față celor trei băieți. Actrița a mărturisit în cadrul unui interviu care este cel mai dificil copil, dar și ce le face acesta părinților.

Părinții trăiesc o viață plină de viață, unde râsul, glumele ciudate și jocurile mici se amestecă cu momente frumoase și lecții din fiecare zi. Adela, una dintre cele mai apreciate vedete din România, reușește cu o autenticitate excepțională să combine activitatea intensă cu viața de familie. Adrian, Andrei și Alexandru, cei trei copii ai familiei, aduc o energie specială, fiecare fiind ca un univers în sine

Care este cel mai ‘dificil’ copil al Adelei Popescu și Radu Vâlcan

Între filmări, evenimente, emisiuni și campanii, ea găsește mereu timp pentru cei trei băieți, care au devenit sursa principală de inspirație și bucurie. Deși programul este tot timpul plin, ea nu pare să se plângă, dimpotrivă, energia copiilor pare să-i dea puterea de a-i face față oricărui ritm.

Viața de familie a celor cinci este o adevărătoare aventură. Fiecare copil are o personalitate distinctă, iar părinții se bucură să le vadă crește fiecare în mod diferit. Adrian, cel mai mare, este considerat spiritul puternic al familiei, un copil activ, curajos și plin de idei, care întreabă mereu și caută provocări. Nu se lasă ușor convins, dar se compensează cu o sinceritate care te facete simți bine și cu o curiozitate nemuritoare.

„Bolojan mi-a luat 82 de lei!”. Ce PENSIE primește Maria, o pensionară de 92 de ani din Bârlad, după o viață întreagă de muncă
„Bolojan mi-a luat 82 de lei!”. Ce PENSIE primește Maria, o pensionară de...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...
Foto: social media

Andrei, cel de al doilea, aduce echilibrul și bunătatea. Este copilul afectuos, care face din fiecare zi o zi plină de zâmbete. Cu o fire caldă, deschisă și o prezență naturală, el este adesea sufletul familiei. Alexandru, cel mai mic, se remarca deja prin o sensibilitate aparte. Are o imaginație bogată, iubește muzica și arta, scrie, cântă și inventează povești. Este, fără îndoială, visătorul familiei, copilul care vede lumea în culori și note muzicale.

„E mult de povestit, chiar foarte mult. Avem o viață de familie dinamică, frumoasă și, bineînțeles, solicitantă. Radu își face mai multe griji acasă, este genul mai prăpăstios, dar când suntem plecați în vacanță este mai relaxat, dacă e cu mine, e ok. Iar băieții cresc și au deja personalități foarte puternice.

Mijlociul, Andrei, îmi face mereu complimente, îmi spune că sunt cea mai bună, cea mai frumoasă…La un moment dat i-a zis lui Radu: ‘Tati, îți mulțumesc că te-ai căsătorit cu mama, pentru că este superbă’. Adrian pe semne că va fi un adult coleric, deja este, e genul care ne provoacă încontinuu. Este și dulce, dar este și un copilaș dificil să spunem. Nu-i intri ușor în grații, ai de lucrat. Andrei, cel mijlociu, este extraordinar de lipicios, după cum am spus. Toată lumea îl iubește și este blond, blond, are un blond nordic. Iar Alexandru este artistul familiei, el scrie, cântă la chitară, compune, face poezii, vrea să scrie și o carte’, a spus Adela Popescu pentru Viva.ro

NU RATA: Adela Popescu şi-a pus soţul pe jar la începutul relaţiei! Radu Vâlcan, testat mai ceva ca la Insula Iubirii: “Era recunoscut ca fiind crai…”

Tags:
Iți recomandăm
Tatăl copilului de 3 ani din Mărășești este distrus de durere. Ce mesaj sfâșietor a postat: „În loc să te…”
Știri
Tatăl copilului de 3 ani din Mărășești este distrus de durere. Ce mesaj sfâșietor a postat: „În loc…
S-a despărțit oficial de fostul soț! Prezentatoarea de la Antena 1 a pus piciorul în prag
Știri
S-a despărțit oficial de fostul soț! Prezentatoarea de la Antena 1 a pus piciorul în prag
Ce pedeapsă ar mai avea de executat Sorin Oprescu în România. Paralela cu Alina Bica
Mediafax
Ce pedeapsă ar mai avea de executat Sorin Oprescu în România. Paralela cu...
„Bolojan mi-a luat 82 de lei!”. Ce PENSIE primește Maria, o pensionară de 92 de ani din Bârlad, după o viață întreagă de muncă
Gandul.ro
„Bolojan mi-a luat 82 de lei!”. Ce PENSIE primește Maria, o pensionară de...
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau libertatea prețurilor”
Adevarul
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau...
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
Digi24
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în...
Europa, pe primul loc în clasamentul mondial al fumatului. Cât de des consumă europenii tutun
Mediafax
Europa, pe primul loc în clasamentul mondial al fumatului. Cât de des consumă...
Parteneri
Transformarea ireală a lui Ghiță Mureşan, gigantul de 2,31 metri! Cum arată românul care a jucat în NBA, la 54 de ani. Cu ce se ocupă în prezent
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Transformarea ireală a lui Ghiță Mureşan, gigantul de 2,31 metri! Cum arată românul care a...
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
Prosport.ro
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Mihai Trăistariu intervine în scandalul burselor: „Unde să lucreze studenții, să facă striptease noaptea?” Mesaj dur pentru guvernanți: „Asta nu mai e carte!”
Click.ro
Mihai Trăistariu intervine în scandalul burselor: „Unde să lucreze studenții, să facă striptease noaptea?” Mesaj...
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
WOWBiz.ro
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă...
Trei tineri au plecat la plimbare cu un Cybertruck. Însă au avut un accident, portierele s-au blocat, iar mașina a luat foc
Antena 3
Trei tineri au plecat la plimbare cu un Cybertruck. Însă au avut un accident, portierele...
„Trădarea a venit la final”: Cum l-a forțat Donald Trump pe Benjamin Netanyahu să accepte planul său pentru oprirea războiului din Gaza
Digi 24
„Trădarea a venit la final”: Cum l-a forțat Donald Trump pe Benjamin Netanyahu să accepte...
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe. Cum va fi vremea în restul țării HARTĂ
Digi24
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe....
Expert auto: În plină eră electrică, chiar mai dispar motoarele pe benzină?
Promotor.ro
Expert auto: În plină eră electrică, chiar mai dispar motoarele pe benzină?
Instructor de parașutism, mort după ce a căzut în gol, în timpul unui salt în tandem! Bărbatul supraviețuise, recent, prăbușirii unui avion
kanald.ro
Instructor de parașutism, mort după ce a căzut în gol, în timpul unui salt în...
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu...
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când s-a stins din viață! Motivul și desfășurarea evenimentelor sunt de-a dreptul șocante
kfetele.ro
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când...
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
WOWBiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și...
Concedieri la Guvern şi tăieri salariale la cei care au protestat.
observatornews.ro
Concedieri la Guvern şi tăieri salariale la cei care au protestat. "Se cred angajaţi pe...
BANCUL ZILEI. Bulă este obligat să renunțe la plăceri: - E cazul s-o cam rărești cu escapadele
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă este obligat să renunțe la plăceri: - E cazul s-o cam rărești...
Review Dreame Z30 Station – Aspirator vertical premium sau gadget inteligent? Ambele și încă ceva în plus
go4it.ro
Review Dreame Z30 Station – Aspirator vertical premium sau gadget inteligent? Ambele și încă ceva...
Care este cel mai scump obiect construit vreodată de om?
Descopera.ro
Care este cel mai scump obiect construit vreodată de om?
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat acum despre trecutul Gabrielei Cristea întrece orice așteptare: „Mi-au dat lacrimile...”
Viva.ro
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat...
Meme Stoica a dezvăluit ce-l deranjează cel mai mult la patronul FCSB. „Gigi Becali e unic! Asta nu am înțeles-o niciodată. De ce să o faci?”
Fanatik.ro
Meme Stoica a dezvăluit ce-l deranjează cel mai mult la patronul FCSB. „Gigi Becali e...
Vedeta Universității Craiova, la un pas de Dinamo! Andrei Nicolescu a recunoscut totul: „Nu îmi imaginam ce impact va avea”
Fanatik.ro
Vedeta Universității Craiova, la un pas de Dinamo! Andrei Nicolescu a recunoscut totul: „Nu îmi...
Adevărul despre Călin Georgescu. Legătura cu Ion Iliescu: Cultura lor politică e cea a securiștilor național-comuniști
Capital.ro
Adevărul despre Călin Georgescu. Legătura cu Ion Iliescu: Cultura lor politică e cea a securiștilor...
Ciclonul BARBARA aduce trei zile de potop şi ninsori. EXCLUSIV Elena Mateescu are prognoza actualizată
Romania TV
Ciclonul BARBARA aduce trei zile de potop şi ninsori. EXCLUSIV Elena Mateescu are prognoza actualizată
Romania are un potențial imens în industria jocurilor video
Go4Games
Romania are un potențial imens în industria jocurilor video
Anvelopele de iarnă pe care șoferii nu trebuie să le folosească. Sunt extrem de periculoase. Trebuie să le evitați
Capital.ro
Anvelopele de iarnă pe care șoferii nu trebuie să le folosească. Sunt extrem de periculoase....
Temperaturi neobișnuit de scăzute în următoarele săptămâni. Prognoza meteo pe termen lung
evz.ro
Temperaturi neobișnuit de scăzute în următoarele săptămâni. Prognoza meteo pe termen lung
Cât a plătit un client pentru o cursă BOLT de 5 ore, din București până în Târgu Mureș
Gandul.ro
Cât a plătit un client pentru o cursă BOLT de 5 ore, din București până...
Femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă uimeşte din nou. Ce a mâncat în fiecare zi fără să se îngraşe deloc
as.ro
Femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă uimeşte din nou. Ce...
Sacrificiul pe care l-a făcut Alina Puşcău pentru a putea participa la Asia Express. Ce a dezvăluit abia acum
A1
Sacrificiul pe care l-a făcut Alina Puşcău pentru a putea participa la Asia Express. Ce...
Alina, primele DECLARAȚII după eliminarea din „Casa Iubirii”: „Am realizat că Robert nu era ceea ce părea” Fosta concurentă, dezamăgită de jocurile toxice ale colegului ei: „Mi s-a părut că îi plăcea foarte mult situația în care se afla”
radioimpuls.ro
Alina, primele DECLARAȚII după eliminarea din „Casa Iubirii”: „Am realizat că Robert nu era ceea...
Dan Petrescu, aproape să se lase de fotbal la 23 de ani! Giovanni Becali dezvăluie cine erau cei 3 muschetari ai Generației de Aur. Cine a spart gașca?
Fanatik.ro
Dan Petrescu, aproape să se lase de fotbal la 23 de ani! Giovanni Becali dezvăluie...
Fotbalistul echipei de Champions League, atacat pe aeroport! Cum s-a petrecut totul: „A încercat să îl lovească”
Fanatik.ro
Fotbalistul echipei de Champions League, atacat pe aeroport! Cum s-a petrecut totul: „A încercat să...
Știrile zilei, 1 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 1 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Tatăl copilului de 3 ani din Mărășești este distrus de durere. Ce mesaj sfâșietor a postat: „În ...
Tatăl copilului de 3 ani din Mărășești este distrus de durere. Ce mesaj sfâșietor a postat: „În loc să te…”
S-a despărțit oficial de fostul soț! Prezentatoarea de la Antena 1 a pus piciorul în prag
S-a despărțit oficial de fostul soț! Prezentatoarea de la Antena 1 a pus piciorul în prag
Ce se va întâmpla cu asociațiile de bloc care rămân fără bani la fondul de rulment. Proiect legislativ
Ce se va întâmpla cu asociațiile de bloc care rămân fără bani la fondul de rulment. Proiect legislativ
Nutrienți obligatorii pentru oase puternice, dacă ai trecut de 35 de ani. Așa eviți fracturile sau ...
Nutrienți obligatorii pentru oase puternice, dacă ai trecut de 35 de ani. Așa eviți fracturile sau osteoporoza
Impozitul auto crește în 2026? Cât ar plăti șoferii pentru mașinile lor de la 1 ianuarie
Impozitul auto crește în 2026? Cât ar plăti șoferii pentru mașinile lor de la 1 ianuarie
Minodora trăiește ca o regină! Ce nu face niciodată în casă: „Răsfățul meu dintotdeauna”
Minodora trăiește ca o regină! Ce nu face niciodată în casă: „Răsfățul meu dintotdeauna”
Vezi toate știrile
×