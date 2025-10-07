Care este cel mai ‘dificil’ copil al Adelei Popescu cu Radu Vâlcan. Ce le face micuțul părinților

Adela Popescu și Radu Vâlcan au una dintre cele mai frumoase familii din lumea mondenă, însă puțini știu lucrurile picante din căsnicia lor și cum fac față celor trei băieți. Actrița a mărturisit în cadrul unui interviu care este cel mai dificil copil, dar și ce le face acesta părinților.

Părinții trăiesc o viață plină de viață, unde râsul, glumele ciudate și jocurile mici se amestecă cu momente frumoase și lecții din fiecare zi. Adela, una dintre cele mai apreciate vedete din România, reușește cu o autenticitate excepțională să combine activitatea intensă cu viața de familie. Adrian, Andrei și Alexandru, cei trei copii ai familiei, aduc o energie specială, fiecare fiind ca un univers în sine.

Care este cel mai ‘dificil’ copil al Adelei Popescu și Radu Vâlcan

Între filmări, evenimente, emisiuni și campanii, ea găsește mereu timp pentru cei trei băieți, care au devenit sursa principală de inspirație și bucurie. Deși programul este tot timpul plin, ea nu pare să se plângă, dimpotrivă, energia copiilor pare să-i dea puterea de a-i face față oricărui ritm.

Viața de familie a celor cinci este o adevărătoare aventură. Fiecare copil are o personalitate distinctă, iar părinții se bucură să le vadă crește fiecare în mod diferit. Adrian, cel mai mare, este considerat spiritul puternic al familiei, un copil activ, curajos și plin de idei, care întreabă mereu și caută provocări. Nu se lasă ușor convins, dar se compensează cu o sinceritate care te face să te simți bine și cu o curiozitate nemuritoare.

Andrei, cel de al doilea, aduce echilibrul și bunătatea. Este copilul afectuos, care face din fiecare zi o zi plină de zâmbete. Cu o fire caldă, deschisă și o prezență naturală, el este adesea sufletul familiei. Alexandru, cel mai mic, se remarca deja prin o sensibilitate aparte. Are o imaginație bogată, iubește muzica și arta, scrie, cântă și inventează povești. Este, fără îndoială, visătorul familiei, copilul care vede lumea în culori și note muzicale.

„E mult de povestit, chiar foarte mult. Avem o viață de familie dinamică, frumoasă și, bineînțeles, solicitantă. Radu își face mai multe griji acasă, este genul mai prăpăstios, dar când suntem plecați în vacanță este mai relaxat, dacă e cu mine, e ok. Iar băieții cresc și au deja personalități foarte puternice. Mijlociul, Andrei, îmi face mereu complimente, îmi spune că sunt cea mai bună, cea mai frumoasă…La un moment dat i-a zis lui Radu: ‘Tati, îți mulțumesc că te-ai căsătorit cu mama, pentru că este superbă’. Adrian pe semne că va fi un adult coleric, deja este, e genul care ne provoacă încontinuu. Este și dulce, dar este și un copilaș dificil să spunem. Nu-i intri ușor în grații, ai de lucrat. Andrei, cel mijlociu, este extraordinar de lipicios, după cum am spus. Toată lumea îl iubește și este blond, blond, are un blond nordic. Iar Alexandru este artistul familiei, el scrie, cântă la chitară, compune, face poezii, vrea să scrie și o carte’, a spus Adela Popescu pentru Viva.ro

NU RATA: Adela Popescu şi-a pus soţul pe jar la începutul relaţiei! Radu Vâlcan, testat mai ceva ca la Insula Iubirii: “Era recunoscut ca fiind crai…”