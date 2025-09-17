Acasă » Exclusiv » Adela Popescu a primit o ofertă de nerefuzat! Soția lui Radu Vâlcan revine pe platourile de filmare: “Am răspuns fără discuții: DA”

Adela Popescu a primit o ofertă de nerefuzat! Soția lui Radu Vâlcan revine pe platourile de filmare: “Am răspuns fără discuții: DA”

De: Andreea Archip 17/09/2025 | 23:40
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Adela Popescu se întoarce pe platourile de filmare după o pauză de doi ani. Cel care a convins-o să facă pasul a fost regizorul Tudor Giurgiu, care începe spre finalul acestei luni treaba la o comedie neagră. Soția lui Radu Vâlcan continuă negocierile și pentru revenirea în televiziune, însă nu mai este dispusă la compromisuri în defavoarea familiei. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Adela Popescu ne-a povestit despre noua provocare pe plan profesional, dar și despre condițiile în care e dispusă să revină pe sticlă.

Adela Popescu i-a fost alături, marți, prietenei sale, Laura Cosoi, care a lansat asociația “Eu te-am făcut, eu te iubesc”, dar și un studiu sociologic realizat de CURS care arată cum sunt mamele și copiii în România de astăzi.

Adela Popescu: “Îmi plac perioadele astea scurte, care să nu mă scoată prea mult de acasă”

CANCAN.RO: Te întorci pe platourile de filmare?

Adela Popescu: “3 zile în Septembrie” e o comedie neagră pe care o să o facă Tudor Giurgiu. M-a sunat într-o zi să-mi spună dacă aș vrea să fac parte din distribuție. Am răspuns fără discuții: da! Am avut deja primele repetiții, o să mai avem și la final de septembrie noi chiar începem, așa cum sună și numele filmului, în septembrie.

CANCAN.RO: Ce fel de personaj ai?

Adela Popescu: Este o comedie, așa că toate personajele sunt în principal comice. Eu și Andreea Vasile suntem cele mai bune prietene și ea se căsătorește. Și ce urmează veți vedea.

Horoscopul KARMIC de toamnă și lecțiile pe care fiecare zodie trebuie să le învețe pentru a atrage echilibrul în viața personală și profesională
Horoscopul KARMIC de toamnă și lecțiile pe care fiecare zodie trebuie să le...
BANC | „Salut, Bulă! Vii la mine la nuntă?”
BANC | „Salut, Bulă! Vii la mine la nuntă?”

CANCAN.RO: Îți era dor să revii pe platourile de filmare? A trecut ceva timp de când ai jucat în Retreat Vama Veche.

Adela Popescu: Au trecut 2 ani totuși de când am filmat Retreat Vama Veche. Mie îmi place foarte mult, dar îmi plac perioadele astea scurte, care să nu mă scoată prea mult de acasă, că nu-mi place să stau departe de ei, nu-mi place să mă simt vinovată când sunt plecată.

Adela Popescu: “Probabil că o să fie totuși ceva care o să mi se potrivească în curând”

CANCAN.RO: Mi se pare mie sau televiziunea nu mai e o prioritate pentru tine?

Adela Popescu: O să fie, dacă o să fie un program bun sau care o să mi se potrivească. Dar în momentul ăsta suntem bine. Am discuții și o să văd. Probabil că o să fie totuși ceva care o să mi se potrivească în curând.

Adela Popescu va juca în filmul lui Tudor Giurgiu, dar continuă negocierile pentru a reveni în televiziune

CANCAN.RO: Băieții tăi ce zic?

Adela Popescu: Le place să mă vadă la filmări și Alexandru a zis că vrea și el să vină, el vrea să se facă regizor. Așa că probabil o să-l aducă Radu un pic și pe el.

CANCAN.RO: Dacă îl tentează, îl sprijini în direcția asta?

Adela Popescu: E prea mic. Are 9 ani, se mai schimbă până ajunge el.

CANCAN.RO: Sunt mulți actori care au debutat în copilărie.

Adela Popescu: Mi se pare că, dacă debutezi atât de devreme, și arzi mai repede. Bine, nu e tot timpul la fel. Sunt și excepții. De exemplu Dana Rogoz, care este o actriță foarte bună și care a debutat de mică. Dar, în general, copiii care au succes când sunt mici, ard atunci cumva sacul de noroc.

CANCAN.RO: Unde vor avea loc filmările pentru comedia lui Tudor Giurgiu?

Adela Popescu: Radu va rămâne cu copiii în perioada aceea, filmările vor fi la mare.

Adela Popescu: “Cred că îmi ofer combustibil pentru următorii 10 ani”

CANCAN.RO: Cum e viața ta în prezent? Ce îți lipsește?

Adela Popescu: Nimic.  E completă, e liniștită.  Eu sunt un om, apropo de ce se discuta mai devreme, care pot să stau în liniște foarte mult timp și mie îmi place liniștea, adică mă împlinește. Pe de o parte îmi place să am o viață activă din punct de vedere social, dar limitat.  Și acum mă simt extraordinar aici (n.r. la eveniment), dar gândul că să zicem aș putea să merg acasă să mă bag în plapumă să mă uit la un serial este extraordinar pentru mine, adică este uau.

CANCAN.RO: Când ai învățat să îți acorzi timp?

Adela Popescu: Copiii m-au învățat. Eu muncesc foarte mult, intens de la o vârstă fragedă: de la 14 ani când am început “În familie”. A fost o mică pauză de un an, doi și a început “Numai iubirea” și de atunci nu s-a mai oprit. Au fost 20 de ani de seriale în fiecare zi și apoi încă 5 ani de “Vorbește lumea” iarăși în fiecare zi. Cumva am făcut și copiii în perioada asta și erau și maternitatea și nopți nedormite, alăptatul, sarcinile, îngrijorările și la al treilea copil am zis cu orice preț.  Multă lume mi-a spus: “nu poți să renunți! Dar cine ar face-o în locul tău? Dar pierzi ceva foarte important!” Cred că îmi ofer combustibil pentru următorii 10 ani. Adică statul de acum mă ajută să nu fi colapsat între timp.

Foto:PR/ Instagram

CITEȘTE ȘI: Reacția fabuloasă a Ruxandrei Ion când a aflat despre idila secretă dintre Radu Vâlcan și Adela Popescu: “Dacă-i faci ceva, te mănânc!”

NU RATA: Adela Popescu şi-a pus soţul pe jar la începutul relaţiei! Radu Vâlcan, testat mai ceva ca la Insula Iubirii: “Era recunoscut ca fiind crai…”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp

Tags:
Iți recomandăm
Scandal monstru în familia lui Nicolae Guță! Fiul cel mare şi fosta soție, acuzați de o tânără că au sechestrat-o și umilit-o!
Exclusiv
Scandal monstru în familia lui Nicolae Guță! Fiul cel mare şi fosta soție, acuzați de o tânără că…
Naomi Hedman, mai sinceră ca niciodată! S-a schimbat complet când a fost întrebată de relaţia cu fiul Ozanei Barabancea: “Nu știu cine este!”
Exclusiv
Naomi Hedman, mai sinceră ca niciodată! S-a schimbat complet când a fost întrebată de relaţia cu fiul Ozanei…
Prințul William l-a prezentat Regelui Charles pe Donald Trump: „Acesta este tatăl meu”
Mediafax
Prințul William l-a prezentat Regelui Charles pe Donald Trump: „Acesta este tatăl meu”
Horoscopul KARMIC de toamnă și lecțiile pe care fiecare zodie trebuie să le învețe pentru a atrage echilibrul în viața personală și profesională
Gandul.ro
Horoscopul KARMIC de toamnă și lecțiile pe care fiecare zodie trebuie să le...
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Momentul în care un bărbat cade în prăpastie după ce a fost atacat de urs. Victima și-a filmat ultimele clipe de viață
Adevarul
Momentul în care un bărbat cade în prăpastie după ce a fost atacat...
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan Marsalek ar lucra pentru FSB și a fost în Ucraina
Digi24
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de...
Scandal în Parlament între AUR și USR. Simion: USR s-a transformat într-o „grupare extremistă de stânga” / Dimitriu: Gurul lor, Georgescu, tocmai a fost pus sub acuzare pentru trădare
Mediafax
Scandal în Parlament între AUR și USR. Simion: USR s-a transformat într-o „grupare...
Parteneri
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră. Fotografii de colecție din copilărie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră....
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ce asemănare există între Florin Piersic și regretatul actor Robert Redford. Dezvăluirea facută de Dan Negru: „Eu îi datorez lui Piersic depărtarea mea de...”
Click.ro
Ce asemănare există între Florin Piersic și regretatul actor Robert Redford. Dezvăluirea facută de Dan...
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
WOWBiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică...
Scandal uriaș cu vedete. O influenceriță celebră își acuză fostul iubit, cântăreț, că a publicat o filmare intimă cu ei doi
Antena 3
Scandal uriaș cu vedete. O influenceriță celebră își acuză fostul iubit, cântăreț, că a publicat...
Bebeluș din Iași, mort după ce s-a lovit la cap într-o mașină. De ce au fost părinții condamnați la închisoare
Digi 24
Bebeluș din Iași, mort după ce s-a lovit la cap într-o mașină. De ce au...
Fiul lui Ilie Dumitrescu, arestat! Date noi din ancheta care-l privește pe Toto Dumitrescu
Digi24
Fiul lui Ilie Dumitrescu, arestat! Date noi din ancheta care-l privește pe Toto Dumitrescu
Dacia a lansat versiunea PICK-UP pentru unul din modelele sale. Cât costă? FOTO
Promotor.ro
Dacia a lansat versiunea PICK-UP pentru unul din modelele sale. Cât costă? FOTO
Se dau bani pentru femeile însărcinate. Despre ce sumă este vorba
kanald.ro
Se dau bani pentru femeile însărcinate. Despre ce sumă este vorba
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis,...
De ce a ajuns Elena Merișoreanu pe mâinile medicilor? Problema de sănătate care nu i-a dat pace artistei în ultimele săptămâni: „E foarte dureroasă.”
kfetele.ro
De ce a ajuns Elena Merișoreanu pe mâinile medicilor? Problema de sănătate care nu i-a...
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
WOWBiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc...
Satul în care o mega investiţie de 300.000 de euro a fost furată bucată cu bucată
observatornews.ro
Satul în care o mega investiţie de 300.000 de euro a fost furată bucată cu...
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Xiaomi 17 Pro a fost testat. Care sunt rezultatele?
go4it.ro
Xiaomi 17 Pro a fost testat. Care sunt rezultatele?
Marea IUBIRE a lui Robert Redford, ultimul star clasic de la Hollywood
Descopera.ro
Marea IUBIRE a lui Robert Redford, ultimul star clasic de la Hollywood
Îl mai ții minte pe Cristi din Banat, artistul care cântă piesa
Viva.ro
Îl mai ții minte pe Cristi din Banat, artistul care cântă piesa "Ca o apă...
Cele patru zodii care dau de noroc și bani în perioada următoare. Astrele pregătesc pentru ele transformări majore
Fanatik.ro
Cele patru zodii care dau de noroc și bani în perioada următoare. Astrele pregătesc pentru...
Ce relație există, de fapt, între Carlos Alcaraz și fotomodelul Brooks Nader: ”Cu cât apare mai des în știri, cu atât mai bine”
Fanatik.ro
Ce relație există, de fapt, între Carlos Alcaraz și fotomodelul Brooks Nader: ”Cu cât apare...
Modul greșit de plată al pensiilor. Florin Călinescu cere lege nouă la pensiile private: Devine penal, nu?
Capital.ro
Modul greșit de plată al pensiilor. Florin Călinescu cere lege nouă la pensiile private: Devine...
Ministrul Muncii anunţă tichete de masă de 50 de lei pe zi şi subvenţie lunară de 2.250 de lei pentru mamele care revin la muncă
Romania TV
Ministrul Muncii anunţă tichete de masă de 50 de lei pe zi şi subvenţie lunară...
Cei mai buni fotbaliști din SuperLiga României, conform EA SPORTS FC 26
Go4Games
Cei mai buni fotbaliști din SuperLiga României, conform EA SPORTS FC 26
Călin Georgescu ar putea scăpa nevinovat. Dosarul se poate anula. Greșeală uriașă la Parchetul General și ÎCCJ
Capital.ro
Călin Georgescu ar putea scăpa nevinovat. Dosarul se poate anula. Greșeală uriașă la Parchetul General...
Letiția Badea, femeia care l-a făcut pe Ilie Dumitrescu să divorțeze de prima soție
evz.ro
Letiția Badea, femeia care l-a făcut pe Ilie Dumitrescu să divorțeze de prima soție
Cum îți pregătești centrala termică pentru iarnă. Mulți români fac o greșeală BANALĂ
Gandul.ro
Cum îți pregătești centrala termică pentru iarnă. Mulți români fac o greșeală BANALĂ
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe Drumul Eroilor
as.ro
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li...
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în...
Mihai Trăistariu NU iartă și o
radioimpuls.ro
Mihai Trăistariu NU iartă și o "dărâmă" pe Rux și Opulență cu o replică devastatoare. Ce...
Misterul racolării lui Horațiu Potra de către Călin Georgescu. Fostul candidat, venerat de mercenarii români precum liderul unui cult
Fanatik.ro
Misterul racolării lui Horațiu Potra de către Călin Georgescu. Fostul candidat, venerat de mercenarii români...
După ce a împlinit 21 de ani, David Popovici a primit cel mai tare mesaj de la iubita lui, Taisia. ”Fericiți”
Fanatik.ro
După ce a împlinit 21 de ani, David Popovici a primit cel mai tare mesaj...
Știrile zilei, 11 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 11 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Scandal monstru în familia lui Nicolae Guță! Fiul cel mare şi fosta soție, acuzați de o tânără ...
Scandal monstru în familia lui Nicolae Guță! Fiul cel mare şi fosta soție, acuzați de o tânără că au sechestrat-o și umilit-o!
Naomi Hedman, mai sinceră ca niciodată! S-a schimbat complet când a fost întrebată de relaţia cu ...
Naomi Hedman, mai sinceră ca niciodată! S-a schimbat complet când a fost întrebată de relaţia cu fiul Ozanei Barabancea: “Nu știu cine este!”
Daciana Sârbu, declarații despre relația cu Alex Ghionea: „Nu cred că sunt lucruri atât de…”
Daciana Sârbu, declarații despre relația cu Alex Ghionea: „Nu cred că sunt lucruri atât de…”
El este românul care a creat cea mai populară aplicație faith din lume. Fondatorul ”Bible Chat” ...
El este românul care a creat cea mai populară aplicație faith din lume. Fondatorul ”Bible Chat” (34 de ani), apariție spectacol cu Ferrari & S63AMG de jumate de mil. €
Procesele s-au terminat pentru Oana Cuzino? Ce au decis judecătorii în legătură cu averea lui Yoav ...
Procesele s-au terminat pentru Oana Cuzino? Ce au decis judecătorii în legătură cu averea lui Yoav Shtern
Oana Ciocan și Jador și-au botezat fiul! Primele imagini de la creștinarea lui Avraam
Oana Ciocan și Jador și-au botezat fiul! Primele imagini de la creștinarea lui Avraam
Vezi toate știrile
×