Adela Popescu a primit o ofertă de nerefuzat! Soția lui Radu Vâlcan revine pe platourile de filmare: “Am răspuns fără discuții: DA”

Adela Popescu se întoarce pe platourile de filmare după o pauză de doi ani. Cel care a convins-o să facă pasul a fost regizorul Tudor Giurgiu, care începe spre finalul acestei luni treaba la o comedie neagră. Soția lui Radu Vâlcan continuă negocierile și pentru revenirea în televiziune, însă nu mai este dispusă la compromisuri în defavoarea familiei. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Adela Popescu ne-a povestit despre noua provocare pe plan profesional, dar și despre condițiile în care e dispusă să revină pe sticlă.

Adela Popescu i-a fost alături, marți, prietenei sale, Laura Cosoi, care a lansat asociația “Eu te-am făcut, eu te iubesc”, dar și un studiu sociologic realizat de CURS care arată cum sunt mamele și copiii în România de astăzi.

Adela Popescu: “Îmi plac perioadele astea scurte, care să nu mă scoată prea mult de acasă”

CANCAN.RO: Te întorci pe platourile de filmare?

Adela Popescu: “3 zile în Septembrie” e o comedie neagră pe care o să o facă Tudor Giurgiu. M-a sunat într-o zi să-mi spună dacă aș vrea să fac parte din distribuție. Am răspuns fără discuții: da! Am avut deja primele repetiții, o să mai avem și la final de septembrie noi chiar începem, așa cum sună și numele filmului, în septembrie.

CANCAN.RO: Ce fel de personaj ai?

Adela Popescu: Este o comedie, așa că toate personajele sunt în principal comice. Eu și Andreea Vasile suntem cele mai bune prietene și ea se căsătorește. Și ce urmează veți vedea.

CANCAN.RO: Îți era dor să revii pe platourile de filmare? A trecut ceva timp de când ai jucat în Retreat Vama Veche.

Adela Popescu: Au trecut 2 ani totuși de când am filmat Retreat Vama Veche. Mie îmi place foarte mult, dar îmi plac perioadele astea scurte, care să nu mă scoată prea mult de acasă, că nu-mi place să stau departe de ei, nu-mi place să mă simt vinovată când sunt plecată.

Adela Popescu: “Probabil că o să fie totuși ceva care o să mi se potrivească în curând”

CANCAN.RO: Mi se pare mie sau televiziunea nu mai e o prioritate pentru tine?

Adela Popescu: O să fie, dacă o să fie un program bun sau care o să mi se potrivească. Dar în momentul ăsta suntem bine. Am discuții și o să văd. Probabil că o să fie totuși ceva care o să mi se potrivească în curând.

CANCAN.RO: Băieții tăi ce zic?

Adela Popescu: Le place să mă vadă la filmări și Alexandru a zis că vrea și el să vină, el vrea să se facă regizor. Așa că probabil o să-l aducă Radu un pic și pe el.

CANCAN.RO: Dacă îl tentează, îl sprijini în direcția asta?

Adela Popescu: E prea mic. Are 9 ani, se mai schimbă până ajunge el.

CANCAN.RO: Sunt mulți actori care au debutat în copilărie.

Adela Popescu: Mi se pare că, dacă debutezi atât de devreme, și arzi mai repede. Bine, nu e tot timpul la fel. Sunt și excepții. De exemplu Dana Rogoz, care este o actriță foarte bună și care a debutat de mică. Dar, în general, copiii care au succes când sunt mici, ard atunci cumva sacul de noroc.

CANCAN.RO: Unde vor avea loc filmările pentru comedia lui Tudor Giurgiu?

Adela Popescu: Radu va rămâne cu copiii în perioada aceea, filmările vor fi la mare.

Adela Popescu: “Cred că îmi ofer combustibil pentru următorii 10 ani”

CANCAN.RO: Cum e viața ta în prezent? Ce îți lipsește?

Adela Popescu: Nimic. E completă, e liniștită. Eu sunt un om, apropo de ce se discuta mai devreme, care pot să stau în liniște foarte mult timp și mie îmi place liniștea, adică mă împlinește. Pe de o parte îmi place să am o viață activă din punct de vedere social, dar limitat. Și acum mă simt extraordinar aici (n.r. la eveniment), dar gândul că să zicem aș putea să merg acasă să mă bag în plapumă să mă uit la un serial este extraordinar pentru mine, adică este uau.

CANCAN.RO: Când ai învățat să îți acorzi timp?

Adela Popescu: Copiii m-au învățat. Eu muncesc foarte mult, intens de la o vârstă fragedă: de la 14 ani când am început “În familie”. A fost o mică pauză de un an, doi și a început “Numai iubirea” și de atunci nu s-a mai oprit. Au fost 20 de ani de seriale în fiecare zi și apoi încă 5 ani de “Vorbește lumea” iarăși în fiecare zi. Cumva am făcut și copiii în perioada asta și erau și maternitatea și nopți nedormite, alăptatul, sarcinile, îngrijorările și la al treilea copil am zis cu orice preț. Multă lume mi-a spus: “nu poți să renunți! Dar cine ar face-o în locul tău? Dar pierzi ceva foarte important!” Cred că îmi ofer combustibil pentru următorii 10 ani. Adică statul de acum mă ajută să nu fi colapsat între timp.

Foto:PR/ Instagram

CITEȘTE ȘI: Reacția fabuloasă a Ruxandrei Ion când a aflat despre idila secretă dintre Radu Vâlcan și Adela Popescu: “Dacă-i faci ceva, te mănânc!”

NU RATA: Adela Popescu şi-a pus soţul pe jar la începutul relaţiei! Radu Vâlcan, testat mai ceva ca la Insula Iubirii: “Era recunoscut ca fiind crai…”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.