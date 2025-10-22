Restricția pe care Adela Popescu și Radu Vâlcan le-au impus-o copiilor: „Problemele mici nerezolvate ajung să creeze probleme mari”

Viața de părinte nu este mereu una ușoară, iar asta experimentează din plin Radu Vâlcan și Adela Popescu. Cei doi au trei băieți energici, iar uneori micuții le mai dau bătăi de cap. Recent, Adela Popescu a vorbit despre greutățile vieții de părinte. Acum, în familia ei problema principală este teflonul.

Adela Popescu și Radu Vâlcan sunt părinții a trei băieți energici – Alexandru, Andrei și Adrian. Cei trei își doresc să își extindă „echipa” și mai vor un frățior sau o surioară, însă adulții din casă nu iau deloc în considerare această idee. Se pare că pentru aceștia trei copii sunt suficient, căci le ocupă destul de mult timp și uneori cu greu le fac față.

Copiii Adelei Popescu au interzis la telefon

Recent, Adela Popescu a vorbit despre viața de mămică. Aceasta recunoaște că nu are o misiune tocmai dificilă atunci când vine vorba despre cei trei copii ai săi, însă nici ușor nu este. Vedeta a dezvăluit că problema cea mai mare cu care se confruntă acum este telefonul.

Ei bine, micuții ei sunt tot mai dornici să stea pe telefon sau pe tabletă, însă Adela Popescu și Radu Vâlcan le interzic acest lucru. Aceștia consideră că încă nu este momentul ca ei să folosească astfel de device-uri, care le răpesc timp prețios.

„Din fericire, nu am avut majore (n.r. probleme cu copiii), dar cele mici le fac pe cele mari. Adică, problemele mici nerezolvate ajung să creeze probleme mari. Asta este părerea mea. Așa că, multe mici au devenit așa foarte apăsătoare pentru noi, că ele sunt multe, știi? De exemplu, suntem în cursa asta în care toți copiii au telefon, dar noi de ce n-avem? Dar uite, ei stau în fiecare zi pe tabletă, noi de ce nu? Și dă-i și explică-le. Eu aici nu am nevoie să fiu convinsă, că sunt convinsă cum e bine, știu cum e bine, dar într-adevăr este foarte greu să îi faci să înțeleagă de ce nu sunt ca toți ceilalți. Merită mai puțin? Nu poți să le spui nici varianta cu „uite, dar nu mai înveți bine dacă stai mult pe tabletă”. Păi cum, că Vasilică stă mult și e premiant. E mai bun ca mine în clasă, de exemplu. Toate argumentele lor au logică. Dar părerea mea nu este că excesul de ecrane îi tâmpește. Eu nu cred. Adică încă nu cred asta, nu știu. Dar cred că le fură momente din viață. O călătorie cu mașina, dacă este cu nasul pe telefon, e ca și cum n-a fost. Iar o călătorie cu mașina, dacă e cu nasul pe geam, poate să însemne foarte mult. Poate să învețe un pic și despre distanță, și despre timp. Și să-și ia repere data viitoare, când călătoresc, să știe unde au ajuns”, a declarat Adela Popescu, potrivit WOWbiz.ro.

