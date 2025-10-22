Acasă » Știri » Restricția pe care Adela Popescu și Radu Vâlcan le-au impus-o copiilor: „Problemele mici nerezolvate ajung să creeze probleme mari”

Restricția pe care Adela Popescu și Radu Vâlcan le-au impus-o copiilor: „Problemele mici nerezolvate ajung să creeze probleme mari”

De: Alina Drăgan 22/10/2025 | 22:52
Restricția pe care Adela Popescu și Radu Vâlcan le-au impus-o copiilor: Problemele mici nerezolvate ajung să creeze probleme mari
Copiii Adelei Popescu au interzis la telefon /Foto: Social media
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Viața de părinte nu este mereu una ușoară, iar asta experimentează din plin Radu Vâlcan și Adela Popescu. Cei doi au trei băieți energici, iar uneori micuții le mai dau bătăi de cap. Recent, Adela Popescu a vorbit despre greutățile vieții de părinte. Acum, în familia ei problema principală este teflonul.

Adela Popescu și Radu Vâlcan sunt părinții a trei băieți energici – Alexandru, Andrei și Adrian. Cei trei își doresc să își extindă „echipa” și mai vor un frățior sau o surioară, însă adulții din casă nu iau deloc în considerare această idee. Se pare că pentru aceștia trei copii sunt suficient, căci le ocupă destul de mult timp și uneori cu greu le fac față.

Copiii Adelei Popescu au interzis la telefon

Recent, Adela Popescu a vorbit despre viața de mămică. Aceasta recunoaște că nu are o misiune tocmai dificilă atunci când vine vorba despre cei trei copii ai săi, însă nici ușor nu este. Vedeta a dezvăluit că problema cea mai mare cu care se confruntă acum este telefonul.

Copiii Adelei Popescu au interzis la telefon /Foto: Social media

Ei bine, micuții ei sunt tot mai dornici să stea pe telefon sau pe tabletă, însă Adela Popescu și Radu Vâlcan le interzic acest lucru. Aceștia consideră că încă nu este momentul ca ei să folosească astfel de device-uri, care le răpesc timp prețios.

Calcul complet | Câți bani primește lunar un român din Italia, dacă a fost concediat și a rămas șomer
Calcul complet | Câți bani primește lunar un român din Italia, dacă a...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

„Din fericire, nu am avut majore (n.r. probleme cu copiii), dar cele mici le fac pe cele mari. Adică, problemele mici nerezolvate ajung să creeze probleme mari. Asta este părerea mea. Așa că, multe mici au devenit așa foarte apăsătoare pentru noi, că ele sunt multe, știi?

De exemplu, suntem în cursa asta în care toți copiii au telefon, dar noi de ce n-avem? Dar uite, ei stau în fiecare zi pe tabletă, noi de ce nu? Și dă-i și explică-le. Eu aici nu am nevoie să fiu convinsă, că sunt convinsă cum e bine, știu cum e bine, dar într-adevăr este foarte greu să îi faci să înțeleagă de ce nu sunt ca toți ceilalți. Merită mai puțin? Nu poți să le spui nici varianta cu „uite, dar nu mai înveți bine dacă stai mult pe tabletă”. Păi cum, că Vasilică stă mult și e premiant. E mai bun ca mine în clasă, de exemplu.

Toate argumentele lor au logică. Dar părerea mea nu este că excesul de ecrane îi tâmpește. Eu nu cred. Adică încă nu cred asta, nu știu. Dar cred că le fură momente din viață. O călătorie cu mașina, dacă este cu nasul pe telefon, e ca și cum n-a fost. Iar o călătorie cu mașina, dacă e cu nasul pe geam, poate să însemne foarte mult. Poate să învețe un pic și despre distanță, și despre timp. Și să-și ia repere data viitoare, când călătoresc, să știe unde au ajuns”, a declarat Adela Popescu, potrivit WOWbiz.ro.

Adela Popescu a primit o ofertă de nerefuzat! Soția lui Radu Vâlcan revine pe platourile de filmare: “Am răspuns fără discuții: DA”

Adela Popescu şi-a pus soţul pe jar la începutul relaţiei! Radu Vâlcan, testat mai ceva ca la Insula Iubirii: “Era recunoscut ca fiind crai…”

 

Tags:
Iți recomandăm
Asigurarea RCA, obligatorie pentru trotinetele și bicicletele electrice. Proiectul urmează să fie promulgat!
Știri
Asigurarea RCA, obligatorie pentru trotinetele și bicicletele electrice. Proiectul urmează să fie promulgat!
Marius Tucă Show începe joi, 23 octombrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Știri
Marius Tucă Show începe joi, 23 octombrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Zelenski spune că Ucraina este pregătită pentru negocieri diplomatice, însă nu va ceda teritoriile
Mediafax
Zelenski spune că Ucraina este pregătită pentru negocieri diplomatice, însă nu va ceda...
Calcul complet | Câți bani primește lunar un român din Italia, dacă a fost concediat și a rămas șomer
Gandul.ro
Calcul complet | Câți bani primește lunar un român din Italia, dacă a...
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
CTP îl compară pe Trump cu nea Nicu: „Mă uit năuc la ce e dincolo de ocean: America lui Ceaușescu”
Adevarul
CTP îl compară pe Trump cu nea Nicu: „Mă uit năuc la ce...
Cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război: „E o obligație legală”
Digi24
Cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război: „E o...
Poate fi prelungit termenul de 28 noiembrie pentru reforma pensiilor speciale? Anunțul lui Dragoș Pîslaru
Mediafax
Poate fi prelungit termenul de 28 noiembrie pentru reforma pensiilor speciale? Anunțul lui...
Parteneri
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă...
FOTO. Vedeta lui Dan Șucu se iubește cu cumnata unui celebru manelist
Prosport.ro
FOTO. Vedeta lui Dan Șucu se iubește cu cumnata unui celebru manelist
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
Click.ro
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre...
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
WOWBiz.ro
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
O româncă din Italia a văzut un anunţ de angajare pe reţelele sociale și s-a dus la interviu. A urmat un coșmar care a durat o lună
Antena 3
O româncă din Italia a văzut un anunţ de angajare pe reţelele sociale și s-a...
Șeful Armatei Române: „Ne pregătim ca pentru un război”. Declarațiile lui Gheorghiţă Vlad privind trimiterea de trupe în Ucraina
Digi 24
Șeful Armatei Române: „Ne pregătim ca pentru un război”. Declarațiile lui Gheorghiţă Vlad privind trimiterea...
Revoltă în rândul locatarilor afectați de explozia din Rahova. Statul propune reconstrucția și redarea în chirie a apartamentelor
Digi24
Revoltă în rândul locatarilor afectați de explozia din Rahova. Statul propune reconstrucția și redarea în...
Decizie oficială UE: Se introduce permisul de conducere digital! Documentul, disponibil pe telefonul mobil
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Se introduce permisul de conducere digital! Documentul, disponibil pe telefonul mobil
O tânără de 26 de ani, influenceriță pe TikTok, a fost înjunghiată mortal în timpul unui jaf. Tragedia a avut loc sub privirile neputincioase ale iubitului ei
kanald.ro
O tânără de 26 de ani, influenceriță pe TikTok, a fost înjunghiată mortal în timpul...
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
StirileKanalD
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
kfetele.ro
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins....
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
WOWBiz.ro
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a...
ANIMAŢIE. Ancheta exploziei din Rahova confirmă ipoteza prezentată de Observator
observatornews.ro
ANIMAŢIE. Ancheta exploziei din Rahova confirmă ipoteza prezentată de Observator
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Zvon - Apple reduce „drastic” producția de iPhone Air. De ce?
go4it.ro
Zvon - Apple reduce „drastic” producția de iPhone Air. De ce?
Trecem la ora de iarnă: Dăm ceasurile înainte sau înapoi?
Descopera.ro
Trecem la ora de iarnă: Dăm ceasurile înainte sau înapoi?
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Arbitra de top care a fost acuzată că atrage prea mult atenția pentru cât de bine arată: ”Eram pe punctul de a renunța”
Fanatik.ro
Arbitra de top care a fost acuzată că atrage prea mult atenția pentru cât de...
Ceartă între actorul Florin Zamfirescu şi Dumitru Dragomir din cauza Cristelei Georgescu: „Câştiga alegerile!”
Fanatik.ro
Ceartă între actorul Florin Zamfirescu şi Dumitru Dragomir din cauza Cristelei Georgescu: „Câştiga alegerile!”
România a pierdut o legendă. Teatrul Naţional a anunțat decesul. A fost o stea de nivel internațional
Capital.ro
România a pierdut o legendă. Teatrul Naţional a anunțat decesul. A fost o stea de...
Alina Puşcău rupe tăcerea despre noaptea petrecută cu Dan Alexa la Asia Express. Ce s-a întâmplat între ei: M-am schimbat în furou negru!
Romania TV
Alina Puşcău rupe tăcerea despre noaptea petrecută cu Dan Alexa la Asia Express. Ce s-a...
Joc de groază cu pisici prietenoase
Go4Games
Joc de groază cu pisici prietenoase
Călin Georgescu e desființat. Ministrul Apărăii Naționale: Se crede mare lider, dar folosește replici din Stăpânul Inelelor, spuse pe un ton grav
Capital.ro
Călin Georgescu e desființat. Ministrul Apărăii Naționale: Se crede mare lider, dar folosește replici din...
Grindeanu, atac dur la Bolojan: Nu mai guverna cu sprânceana încruntată către proprii cetățeni!
evz.ro
Grindeanu, atac dur la Bolojan: Nu mai guverna cu sprânceana încruntată către proprii cetățeni!
Ce a pățit o BADANTĂ româncă după ce a răspuns la un anunț de angajare publicat pe rețelele sociale
Gandul.ro
Ce a pățit o BADANTĂ româncă după ce a răspuns la un anunț de angajare...
Oraşul din România unde Ion Țiriac pregăteşte o investiţie de sute de milioane de euro. Construcţia gigant pe care o plănuieşte
as.ro
Oraşul din România unde Ion Țiriac pregăteşte o investiţie de sute de milioane de euro....
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și stăpânii printr-un geam spart
A1
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și...
Este INCREDIBIL ce i-a șoptit Ahmed lui Dorobanțu la ureche! Veronica aude discuția și se schimbă la față:
radioimpuls.ro
Este INCREDIBIL ce i-a șoptit Ahmed lui Dorobanțu la ureche! Veronica aude discuția și se...
Afacerea cu care un celebru fotbalist dă o lovitură financiară uriașă. Cu ce a ajuns să se ocupe
Fanatik.ro
Afacerea cu care un celebru fotbalist dă o lovitură financiară uriașă. Cu ce a ajuns...
Sorana Cîrstea, întâlnire neașteptată în Dubai. Cu cine s-a văzut după ce a încasat peste 10.000 de dolari la turneul din Japonia
Fanatik.ro
Sorana Cîrstea, întâlnire neașteptată în Dubai. Cu cine s-a văzut după ce a încasat peste...
Știrile zilei, 17 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 17 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Asigurarea RCA, obligatorie pentru trotinetele și bicicletele electrice. Proiectul urmează să fie ...
Asigurarea RCA, obligatorie pentru trotinetele și bicicletele electrice. Proiectul urmează să fie promulgat!
Marius Tucă Show începe joi, 23 octombrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Marius Tucă Show începe joi, 23 octombrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Mesajul transmis de Tily Niculae, la 2 luni după ce a anunțat divorțul de Dragoș Popescu: ”Pentru ...
Mesajul transmis de Tily Niculae, la 2 luni după ce a anunțat divorțul de Dragoș Popescu: ”Pentru toți cei care au dat foc vechii lor vieți”
Trecutul amoros și controversat al lui Doru Octavian Dumitru. Cine sunt cele două foste soții și ...
Trecutul amoros și controversat al lui Doru Octavian Dumitru. Cine sunt cele două foste soții și cu cine este căsătorit acum
Reacția VIRALĂ a unui american care trăiește în România de 7 ani: ”Bucureștiul este cel mai ...
Reacția VIRALĂ a unui american care trăiește în România de 7 ani: ”Bucureștiul este cel mai sigur oraș mare din Europa”
Mara Bănică și Anda Adam, în fața instanței! După jigniri și acuzații dure, jurnalista îi ...
Mara Bănică și Anda Adam, în fața instanței! După jigniri și acuzații dure, jurnalista îi dă “replica” pe cale legală!
Vezi toate știrile
×