Party mare în familia Adelei Popescu. Radu Vâlcan a făcut anunțul: „Astăzi am sărbătorit Crăciunul în avans”

De: Anca Chihaie 08/12/2025 | 14:16
Adela Popescu și Radu Vâlcan/Foto: social media
 Radu Vâlcan și Adela Popescu au trăit un weekend plin de emoții și momente dedicate celor dragi. Cei doi părinți, cunoscuți pentru discreția cu care își protejează viața privată, au organizat în avans petrecerea de naștere a fiului lor mijlociu, Andrei, care urmează să împlinească șapte ani. Evenimentul a avut loc cu o zi înainte de data aniversară, într-un cadru familiar, alături de prieteni apropiați și de întreaga familie.

Andrei, cel de-al doilea dintre cei trei băieți ai cuplului, urmează să își serbeze oficial ziua pe 9 decembrie, însă părinții au decis să marcheze momentul din timp, profitând de ocazia de a-i reuni pe toți cei apropiați într-un context relaxat. Petrecerea s-a desfășurat într-o atmosferă plină de bucurie, specifică evenimentelor de familie, unde cei mici s-au bucurat de jocuri, activități și atenția tuturor celor prezenți.

Party mare în familia Adelei Popescu

Printre invitați s-a aflat și actrița Laura Cosoi, prietenă apropiată a cuplului, dar și numeroși membri ai familiilor. Frații Adelei Popescu, alături de partenerii și copiii lor, au fost și ei prezenți, consolidând atmosfera de reuniune familială. Cei trei băieți ai Adelei și lui Radu, Alexandru, Andrei și Adrian, s-au bucurat din plin de întâlnirea cu verii și prietenii lor, transformând sărbătoarea într-un moment de socializare și joacă continuă.

„Astăzi am sărbătorit Crăciunul în avans. Toată familia, de la mic, la mare. Sunt fericit pentru că îi am, dar recunoscător pentru că o am. Bunica! 90! Mulțumesc!”, a scris Radu Vâlcan.

Radu Vâlcean și bunica sa/foto: instagram

Un detaliu special al petrecerii a fost tortul comandat pentru aniversarea lui Andrei. Spre deosebire de anii trecuți, când preferințele copilului se îndreptau către deserturi decorate cu personaje din desene animate, de această dată acesta a optat pentru un model personalizat, inspirat din propriile desene. Tortul, realizat după schița lui Andrei, a devenit elementul central al mesei festive și a atras atenția tuturor celor prezenți.

Tortul pentru Andrei/foto: Instagram

×