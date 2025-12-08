Detalii tulburătoare despre moartea cuplului Roman și Anna Novak. Cu ce substanță le-au fost stropite trupurile în Dubai

Detalii uluitoare au ieșit la iveală în cazul morții lui Roman și Anna Novak, cuplul de milionari din Dubai. Informații legate de ultimele lor momente din viață au șocat întreaga lume. Cei doi ar fi fost torturați de răpitorii lor. Toate detaliile în articol.

Totul a început pe data de 2 octombrie, atunci când Roman și Ana au urcat într-o mașină pentru a se prezenta la ceea ce ar fi trebuit să fie o întâlnire cu investitori, dar care s-a dovedit a fi o capcană. Cei doi au fost de negăsit după, așa că rudele îngrijorate au alertat autoritățile. Dezvăluirea macabră a fost făcută după o perioadă de căutări intense: trupurile soților Novak au fost găsite dezmembrate și îngropate în beton, într-o zonă izolată. Cei doi erau cunoscuți pentru stilul de viață extravagant din Dubai, iar moartea lor a uimit pe toată lumea.

Detalii tulburătoare despre moartea cuplului Roman și Anna Novak

Ancheta a scos la iveală faptul că vinovații au folosit solvenți chimici pentru a șterge orice urmă de ADN. Potrivit informațiilor din presa internațională, Roman și Anna ar fi fost maltratați într-o vilă închiriată pentru a dezvălui parolele portofelelor lor de criptomonede.

După ce au descoperit faptul că portofelul era gol, răpitorii ar fi recurs la acțiuni extrem de violente. Mai mult, pentru a-i face să dezvăluie mai multe detalii, criminalii i-ar fi pus pe cei doi față în față și i-ar fi obligat să privească moartea celuilalt. Mai apoi, indivizii i-ar fi omorât pe amândoi, după ce s-ar fi asigurat că unul dintre ei privește cum celălalt moare.

În momentul dispariției, Roman Novak era deja vizat într-o anchetă privind deturnarea a peste 380 de milioane de lire sterline de la investitori din Asia și Orientul Mijlociu. Bărbatul a fondat o platformă numită Fintopio, care promitea tranzacții rapide cu criptomonede și parteneriate cu mari companii din domeniul tehnologic. După ce fusese condamnat în Rusia în 2020 pentru fraudă și eliberat în 2023, acesta s-a mutat în Dubai, unde a continuat să atragă fonduri pentru noi proiecte.

Ultimele mesaje trimise de bărbat prietenilor săi indicau că ar fi fost „blocat în munți” și avea nevoie urgentă de bani, pentru a-i da răpitorilor. Presa scrie că indivizii nu și-au primit răscumpărarea, așa că au decis să-i omoare.

