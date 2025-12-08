Acasă » Știri » Detalii tulburătoare despre moartea cuplului Roman și Anna Novak. Cu ce substanță le-au fost stropite trupurile în Dubai

Detalii tulburătoare despre moartea cuplului Roman și Anna Novak. Cu ce substanță le-au fost stropite trupurile în Dubai

De: Denisa Iordache 08/12/2025 | 14:40
Detalii tulburătoare despre moartea cuplului Roman și Anna Novak. Cu ce substanță le-au fost stropite trupurile în Dubai
Detalii tulburătoare despre moartea cuplului Roman și Anna Novak. Sursă: social media

Detalii uluitoare au ieșit la iveală în cazul morții lui Roman și Anna Novak, cuplul de milionari din Dubai. Informații legate de ultimele lor momente din viață au șocat întreaga lume. Cei doi ar fi fost torturați de răpitorii lor. Toate detaliile în articol.

Totul a început pe data de 2 octombrie, atunci când Roman și Ana au urcat într-o mașină pentru a se prezenta la ceea ce ar fi trebuit să fie o întâlnire cu investitori, dar care s-a dovedit a fi o capcană. Cei doi au fost de negăsit după, așa că rudele îngrijorate au alertat autoritățile. Dezvăluirea macabră a fost făcută după o perioadă de căutări intense: trupurile soților Novak au fost găsite dezmembrate și îngropate în beton, într-o zonă izolată. Cei doi erau cunoscuți pentru stilul de viață extravagant din Dubai, iar moartea lor a uimit pe toată lumea.

Detalii tulburătoare despre moartea cuplului Roman și Anna Novak

Ancheta a scos la iveală faptul că vinovații au folosit solvenți chimici pentru a șterge orice urmă de ADN. Potrivit informațiilor din presa internațională, Roman și Anna ar fi fost maltratați într-o vilă închiriată pentru a dezvălui parolele portofelelor lor de criptomonede.

Ce pensie primesc badantele românce din Italia, după ani de muncă. Peste un milion de conaționali trăiesc în această țară
Ce pensie primesc badantele românce din Italia, după ani de muncă. Peste un...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

După ce au descoperit faptul că portofelul era gol, răpitorii ar fi recurs la acțiuni extrem de violente. Mai mult, pentru a-i face să dezvăluie mai multe detalii, criminalii i-ar fi pus pe cei doi față în față și i-ar fi obligat să privească moartea celuilalt. Mai apoi, indivizii i-ar fi omorât pe amândoi, după ce s-ar fi asigurat că unul dintre ei privește cum celălalt moare.

În momentul dispariției, Roman Novak era deja vizat într-o anchetă privind deturnarea a peste 380 de milioane de lire sterline de la investitori din Asia și Orientul Mijlociu. Bărbatul a fondat o platformă numită Fintopio, care promitea tranzacții rapide cu criptomonede și parteneriate cu mari companii din domeniul tehnologic. După ce fusese condamnat în Rusia în 2020 pentru fraudă și eliberat în 2023, acesta s-a mutat în Dubai, unde a continuat să atragă fonduri pentru noi proiecte.

Ultimele mesaje trimise de bărbat prietenilor săi indicau că ar fi fost „blocat în munți” și avea nevoie urgentă de bani, pentru a-i da răpitorilor. Presa scrie că indivizii nu și-au primit răscumpărarea, așa că au decis să-i omoare.

CITEȘTE ȘI:

Ucigașii soților milionari Novak au fost găsiți extrem de repede! Cum a procedat poliția din Dubai + posibilul motiv al crimei

Influenceriță de 31 de ani, găsită moartă într-o valiză îngropată în pădure. Anchetatorii au fost îngroziți de rezultatele autopsiei

Tags:
Iți recomandăm
Prima aniversare fără mamă! Fiul Andei, victima lui Emil Gânj, a fost serbat la 5 luni de la tragedie. Ce tort i-au luat rudele
Știri
Prima aniversare fără mamă! Fiul Andei, victima lui Emil Gânj, a fost serbat la 5 luni de la…
Scene incredibile la hotelul Ritz din Londra! Trei activiști au vandalizat bradul de Crăciun din hol
Știri
Scene incredibile la hotelul Ritz din Londra! Trei activiști au vandalizat bradul de Crăciun din hol
Știri false despre „alimente contaminate din Ucraina” se răspândesc în mediul online din Polonia
Mediafax
Știri false despre „alimente contaminate din Ucraina” se răspândesc în mediul online din...
Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria prestată și de anul în care ieși la pensie
Gandul.ro
Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria...
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a...
Cum s-a transformat visul britanic al lui Ellen DeGeneres într-un coșmar: vedeta renunță la ferma pentru care a părăsit Hollywood
Adevarul
Cum s-a transformat visul britanic al lui Ellen DeGeneres într-un coșmar: vedeta renunță...
Cea mai mare problemă cu care se va confrunta noul primar al Bucureștiului. „Nu e normal să nu ai căldură iarna. E strigător la cer”
Digi24
Cea mai mare problemă cu care se va confrunta noul primar al Bucureștiului....
Veste bună! Sumele pentru unele beneficii sociale, virate în avans de ANPIS. Când vor ajunge banii la beneficiari
Mediafax
Veste bună! Sumele pentru unele beneficii sociale, virate în avans de ANPIS. Când...
Parteneri
Cum a început declinul gemenelor Indiggo după ce au părăsit România? Cu ce se ocupau Gabriela și Mihaela în SUA, înainte de a avea probleme cu legea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a început declinul gemenelor Indiggo după ce au părăsit România? Cu ce se ocupau...
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Prosport.ro
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Click.ro
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala...
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de miniștrii USR, Băluță pierde din cauza lui Grindeanu
Digi 24
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de miniștrii USR,...
Cele trei puncte la care țarul nu va renunța. Consilierul lui Putin dezvăluie liniile roșii peste care Rusia nu va trece
Digi24
Cele trei puncte la care țarul nu va renunța. Consilierul lui Putin dezvăluie liniile roșii...
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
Promotor.ro
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Care este cel mai bine vândut smartphone?
go4it.ro
Care este cel mai bine vândut smartphone?
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
Descopera.ro
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria prestată și de anul în care ieși la pensie
Gandul.ro
Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria prestată și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Prima aniversare fără mamă! Fiul Andei, victima lui Emil Gânj, a fost serbat la 5 luni de la tragedie. ...
Prima aniversare fără mamă! Fiul Andei, victima lui Emil Gânj, a fost serbat la 5 luni de la tragedie. Ce tort i-au luat rudele
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Detaliile despre derby-ul cu FCSB: răspunsul la întrebarea „a înlocuit ...
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Detaliile despre derby-ul cu FCSB: răspunsul la întrebarea „a înlocuit Rapidul pe Dinamo în topul dușmăniei roș-albaștrilor?”
Scene incredibile la hotelul Ritz din Londra! Trei activiști au vandalizat bradul de Crăciun din hol
Scene incredibile la hotelul Ritz din Londra! Trei activiști au vandalizat bradul de Crăciun din hol
Test de inteligență | Depistați bufnița ascunsă în această imagine!
Test de inteligență | Depistați bufnița ascunsă în această imagine!
Ce salariu va primi Ciprian Ciucu, primarul Bucureștiului. Suma este puțin mai mare decât a viceprimarului
Ce salariu va primi Ciprian Ciucu, primarul Bucureștiului. Suma este puțin mai mare decât a viceprimarului
Scandalul moștenirii Arnault – Cronica războiului care zguduie imperiul LVMH
Scandalul moștenirii Arnault – Cronica războiului care zguduie imperiul LVMH
Vezi toate știrile
×