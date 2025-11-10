Acasă » Știri » Un milionar rus și soția sa, găsiți morți în Dubai. Cum au încercat criminalii să scape de dovezi. Trei suspecți au fost arestați

Un milionar rus și soția sa, găsiți morți în Dubai. Cum au încercat criminalii să scape de dovezi. Trei suspecți au fost arestați

De: Andreea Stăncescu 10/11/2025 | 22:42
Roman Novak și soția sa au fost găsiți fără viață / Sursa foto: Instagram

Un cuplu de milionari din Rusia, Roman și Anna Novak, a fost găsit fără viață în Dubai, după ce dispăruse în condiții misterioase. Cei doi fuseseră văzuți ultima dată în momentul în care plecau cu mașina spre o întâlnire de afaceri în stațiunea montană Hatta, situată aproape de granița cu Omanul. După acea deplasare, legătura cu familia și prietenii a fost complet pierdută.

Cei doi erau cunoscuți pentru stilul de viață extravagant din Dubai, iar moartea lor a uimit pe toată lumea. Au fost dați dispăruți în urmă cu o lună, iar după o perioadă de căutări, trupurile soților Novak au fost descoperite dezmembrate și îngropate în deșert, într-o zonă izolată.

Milionar rus și soția sa, găsiți morți în Dubai

Ancheta a scos la iveală o posibilă răpire urmată de crimă, comisă de un grup de cetățeni ruși. Trei persoane au fost reținute în Federația Rusă, un fost polițist și doi complici, după ce autoritățile din Rusia și Emiratele Arabe Unite au început o anchetă comună pentru elucidarea cazului.

Potrivit informațiilor preliminare, cuplul ar fi fost ținta unui șantaj legat de criptomonede. Roman și Anna, foarte activi pe rețelele sociale, publicau frecvent imagini din vacanțe luxoase, cu mașini scumpe și zboruri private, dar în spatele aparențelor se ascundeau tensiuni legate de afaceri.

Sursa foto: social media
Sursa foto: social media

Roman Novak era anchetat pentru deturnarea a 380 de milioane de lire sterline

În momentul dispariției, Roman Novak era deja vizat într-o anchetă privind deturnarea a peste 380 de milioane de lire sterline de la investitori din Asia și Orientul Mijlociu. Bărbatul a fondat o platformă numită Fintopio, care promitea tranzacții rapide cu criptomonede și parteneriate cu mari companii din domeniul tehnologic. După ce fusese condamnat în Rusia în 2020 pentru fraudă și eliberat în 2023, acesta s-a mutat în Dubai, unde a continuat să atragă fonduri pentru noi proiecte.

Ultimele mesaje trimise de bărbat prietenilor săi indicau că ar fi fost „blocat în munți” și avea nevoie urgentă de bani, pentru a-i da răpitorilor. Presa scrie că aceștia nu și-au primit banii și au decis să-i omoare. Ulterior, telefoanele ambilor au fost localizate în diferite regiuni, iar apoi semnalul a dispărut complet. Ancheta internațională este în desfășurare, iar cei doi copii ai cuplului au rămas în grija rudelor din Rusia.

