Regele şoselelor nu a putut să o convingă nici acum… Soția lui Zed conduce o mașină modestă, deși are în garaj cele mai extravagante modele. Motivul este uluitor!

Alina Zaharia, fostă Rugină, a devenit cunoscută după ce a câștigat titlul de Miss România 2017. Însă, atenția presei a început să fie pe ea după ce și-a făcut apariția la brațul lui Silviu Zaharia, cunoscut drept Zed sau Regele Șoselelor. După doi ani de relație, bărbatul a cerut-o în căsătorie pe frumoasa roșcată, iar de curând au făcut cununia civilă. Urmează să facă și nunta, iar Alina a dezvăluit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO ce nu-și dorește sub nicio formă la ceremonia religioasă, dar și ce armă secretă avea înainte să-l cunoască pe Zed pentru a ține domnii la distanță.

Soția lui Zed, Regele Șoselelor și-a făcut prezența la evenimentul Splend`or, însoțită de Lena Enache, nu de soț. Surprinși am fost să aflăm că bijuteria ei preferată nu este verigheta sau inelul de logodnă primit de la soțul ei, Zed. Și nici vreo bijuterie pe patru roți. Alina ne-a mărturisit că este vorba despre un alt inel, primit în dar de la tatăl ei. Această bijuterie era arma ei secretă înainte să-și întâlnească soțul. De ce arma secretă? Pentru că tânăra îl folosea pentru a ține domnii la distanță. Miss România 2017 se dădea căsătorită pentru a fi sigură că nimeni nu se apropie de ea, asta până l-a întâlnit pe actualul soț. Și, nu mică i-a fost mirarea să afle că Silviu avea deja o filmare cu ea în telefon. Alina Zaharia ne spune despre ce este vorba, dar și care este motivul pentru care conduce o mașină modestă, deși iubitul ei învârte cele mai extravagante modele de mașini pe degete.

CANCAN.RO: Ești o prezență destul de rară la evenimente, nu îți plac evenimentele?

Alina Zaharia: Îmi plac evenimentele, doar că sunt în general seara, iar mie seara îmi place să stau acasă, să mă pregătesc pentru a doua zi, să stau cu Silviu. În seara aceasta m-a adus prietena mea Lena (n.r.Enache) și mi-a spus că este un eveniment despre bijuterii și am zis, ok, bijuterii nu ratăm.

CANCAN.RO: Care este bijuteria ta de suflet, mă gândesc că o să-mi spui inelul de logodnă sau verigheta..

Alina Zaharia: Pe lângă inelul de logodnă, este un inel primit de la tatăl meu când am împlinit 18 ani. Am bijuterii, dar nu port în general pentru că îmi este greu la sală, le uit prin genți. Îmi dau seama că mă încurcă și le am pe toate organizate frumos acasă.

CANCAN.RO: Ziceai că bijuteria ta preferată este o bijuterie de la tatăl tău. Când ți-a oferit-o, cu ce ocazie?

Alina Zaharia: L-am primit ca și cadou de majorat de la tatăl meu, este un inel simplu. L-am purtat o lungă perioadă de timp pe degetul inelar, unde se poartă verigheta. Până să-l cunosc pe Silviu, atunci când ieșeam în oraș, dacă veneau domni spre mine care voiau să se bage în seamă, le spuneam că sunt căsătorită. Nu voiam să fiu agățată în oraș, voaim doar să fiu cu prietenele mele și foloseam inelul ca o scuză. Este o bijuterie la care țin, este de la tatăl meu, este normal.

CANCAN.RO: Înțeleg, era arma ta secretă până să-l cunoști pe Silviu. Știu că povesteai că tu ai fost cea care i-a scris lui. Ești genul de om curajos, îndrăzneț?

Alina Zaharia: Dacă sunt sigură pe mine, da. Dacă nu sunt sigură pe mine, nu. Mie îmi place să merg la sigur în orice fac, sunt o persoană calculată. Dacă nu sunt 100% sigură că reușesc, nu mă bag. Nu sunt genul de om care se aruncă cu capul înainte. Dar dacă simt să fac, intuiția îmi spune că da, atunci am curaj, în rest, nu prea.

CANCAN.RO: Să înțeleg că a existat și din partea lui un feedback?

Alina Zaharia: Am văzut că se uită, atunci în club, dar nu mi s-a părut că era un feedback neapărat. Ulterior am aflat că mă filmase, nu știam ce vrea să facă cu filmarea respectivă. Era foarte cu zoom și m-a surprins. L-am întrebat: Ce făceai cu ea? Mi-a spus că întreba lumea unde mă găsește. Deci cumva a fost din ambele părți, doar că el este o persoană foarte timidă și nu a făcut nimic. Am făcut eu și uite unde am ajuns.

CANCAN.RO: Crezi în suflete pereche și în momentul în care întâlnești sufletul pereche că simți asta?

Alina Zaharia: Cu siguranță cred, simți pur și simplu. Eu am simțit asta, totul a mers foarte bine, foarte repede, nu a trebuit să trag de el. Cumva totul a mers de la sine și dacă este menit să fie, în general așa se întâmplă. Noi ne-am mutat repede împreună, ne-am dat seama repede că vrem să rămânem împreună. După o săptămână ne mutaserăm împreună, foarte repede. Toată lumea mi-a spus, mulți prieteni că nu o să-mi convină aia, nu o să-mi convină lucruri, și surprinzător îmi conveneau toate. Nu a existat vreun moment în care să mă întreb Ce naiba am făcut acum?!

Alina, detalii despre ceremonia religioasă cu Zed:”Vrem o nuntă simplă, fără coc și sărmăluțe”

CANCAN.RO: Înainte să vin la eveniment, nu știu dacă ai văzut, dar eu am trecut cu mașina pe lângă tine. Și, deși soțul tău este Regele șoselelor, tu conduci o mașină modestă, comună. Nu alegi să conduci mașinile lui?

Alina Zaharia: Conduc mașinile lui doar în afara României, unde mă simt liniștită din punct de vedere al infrastructurii gropilor, străzilor și al locurilor de parcare. În România este greu cu locurile de parcare. Așa, cu mașina mea pot parca oriunde, plus că este mașina mea de suflet. El se roagă de mine de mult timp să o vând și să-mi iau altă mașină. Este o discuție care crează certuri în casă, eu nu vreau să renunț la mașina mea sub nicio formă. O iubesc, este mașina mea de suflet, este prima mea mașină, nu vreau să renunț la ea.

CANCAN.RO: Ți-ai cumpărat-o singură sau ai primit-o cadou de la părinți?

Alina Zaharia: Cu ajutorul părinților la 18 ani mi-am luat-o. Nu consider că am nevoie de mașinile lui ca să mă remarce cineva. Sunt ale lui, este munca lui, eu nu am contribuit la mașinile lui cu nimic. Da, mă bucur când le conduc, îmi place enorm să le conduc, dar pentru noi sunt mașini pentru content. În afară, când plecăm în vacanță cu ele, da, sunt pentru distracția noastră.

CANCAN.RO: Vorbeam adineauri despre bijuterii. Arată-mi puțin, te rog, inelul de logodnă și verigheta. Spune-mi după ceremonie, unde ați fost în luna de miere? Am văzut că ați fost în club imediat după, v-am și prins. Ce ai făcut ulterior?

Alina Zaharia: Nu am plecat nicăieri doar noi doi, asta vom face după nunta. Însă am plecat după o lună cu niște prieteni care s-au căsătorit atunci în Ibiza. Dar luna adevărată de miere o să fie după ceremonia religioasă.

CANCAN.RO: Când va fi ceremonia religioasă?

Alina Zaharia: Nu am stabilit o dată, nu avem timp să ne ocupăm de organizare, acesta este adevărul. Ne este greu să ne organizăm, vrem lucruri foarte specifice.Mie nu-mi place să las munca de organizare pe spatele altcuiva, vreau să fac totul singură, iar timpul nu-mi permite în momentul de față.

CANCAN.RO: Să ne așteptăm la o nuntă mare, fastuoasă?

Alina Zaharia: Foarte restrânsă, vreau să fie ca o petrecere relaxată, toată lumea să se simtă bine. Nu vrem să ne încoțopenim, să ne punem nu știu ce coc, sărmăluțe în păr. Vrem să fie special pentru că plecăm la drum cu gândul că vrem să fie singura nuntă pe care o vom face în viața asta amândoi și să fie un eveniment special pe care să ni-l amintim cu drag.

