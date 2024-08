Zed, ”Regele șoselelor”, s-a căsătorit în mare secret! Primele imagini de la evenimentul grandios

Silviu Zaharia, alias Zed, și Alina Rugină, fosta Miss România 2017, s-au căsătorie. În mare secret, departe de ochii curioșilor, ”Regele șoselelor” și aleasa inimii lui au ajuns în fața ofițerului stării civile cu puțin timp în urmă.

Silviu Zaharia, pe numele lui real, a devenit cunoscut datorită pasiunii sale pentru mașinile scumpe și puternice, câștigându-și rapid reputația de ”Rege al șoselelor”. Pe lângă pasiunea sa pentru bolizi, afaceristul mai are o slăbiciune: femeile frumoase. Printre cuceririle sale celebre se numără Roxana Butnaru, Denisa Nechifor și Larisa Tănăsoiu, fosta asistentă a lui Dan Capatos. După o relație eșuată cu fosta lui logodnică, Noemi Demeter, în urmă cu mai bine de 3 ani, Zed și-a găsit liniștea la pieptul Alinei Rugină, fosta Miss România 2017.

Citește și: ZED învârte sume cu șapte zerouri! “Regele șoselelor” își spune povestea banilor acumulați din afaceri

Relația dintre cei doi a evoluat rapid, iar în urmă cu doi ani, Zed și-a cerut iubita în căsătorie. Astăzi, 8 august 2024, Silviu Zaharia și Alina Rugină s-au căsătorit civil și au rostit cel mai important ”DA” din viața lor. Evenimentul a fost organizat în mare secret, alături de ei fiind rudele și cei mai apropiați prieteni ai lor.

Chiar și așa, cei prezenți au distribuit în mediul online numeroase fotografii și filmări de la eveniment. Alina Zaharia a ales să îmbrace o rochie albă, scurtă, asortată cu o pereche de sandale argintii și un buchet din lalele albe. ”Regele șoselelor” a purtat un costum alb, cămașă albă și o pereche de mocasini bleu – vezi GALERIA FOTO.

În urmă cu ceva timp, fosta Miss România a povestit cum și-a cunoscut marea dragostea. Invitată în emisiunea lui Dan Capatos, roșcata a mărturisit că ea a fost cea care a făcut primul pas și l-a abordat pe milionar. Cei doi se aflau în același club de noapte din București. Îl știa pe Zed de pe rețelele de socializare, însă niciodată nu îl văzuse în realitate. Atunci a fost momentul în care și-a dat seama că îl place și s-a decis să-i lase un mesaj privat.

„Într-un club ne-am cunoscut. Eu am fost inițiatorul. Am avut curaj și îl știam de pe Internet. Eram într-un club din București cu niște prieteni, care sunt actualii noștri prieteni foarte buni și l-am văzut la o altă masă, îl știam de pe Internet și am făcut o glumă cu fetele și le spun că eu îi scriu pe Instagram. Îl văzusem prima oară în realitate, îl știam de pe Internet și mi-a plăcut și am zis că îi scriu. Eram convinsă că nu o să-mi răspundă”, a spus Alina, la Xtra Night Show.