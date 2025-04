Cătălin Botezatu nu va petrece Paștele cu iubita tinerică. Designerul părăsește România: ”Plec singur!”

Cătălin Botezatu își va petrece Paștele într-o destinație de lux departe de România. Celebrul designer a mărturisit că munca nu i-a mai permis să își ia o vacanță timp de doi ani, dar acum se revanșează. Cu toate astea, acesta nu va pleca alături de iubita lui, Nicolle Fota. Iată ce a spus!

Cătălin Botezatu a uimit pe toată lumea cu cea mai recentă relație. Celebrul designer se iubește cu o tânără în vârstă de 18 ani, iar relația celor doi pare din ce în ce mai serioasă, mai ales pentru că se afișează împreună la diferite evenimente și au doar vorbe de laudă de spus unul despre celălalt. Acesta a mărturisit recent că s-a axat pe muncă și pe lansarea de noi colecții, așa că timpul desinat relaxării nu prea i-a mai rămas. Acest lucru se va schimba, iar designerul a mărturisit că de-abia așteaptă să plece în destinația aleasă.

Deși este pasionat de călătorii, Cătălin Botezatu nu a mai reușit să părăsească țara pentru relaxare, ci doar pentru muncă. Celebrul designer a ales drept destinație Maroc și mărturisește că va pleca singur, fără iubita lui.

„Am făcut un calcul și am ajuns la concluzia că anul trecut am stat în țară doar 32 de zile. Da, doar atât! Dar îmi place ceea ce fac. Eu am parte de o meserie în care îmbin munca și călătoriile. Anul acesta, de Paște, plec singur în Maroc”, a spus Cătălin Botezatu pentru viva.ro.