Cine este Maya Giotea, tânăra din Timișoara care a primit cel mai rapid Golden Buzz din istoria emisiunii Britain’s Got Talent. I-a fascinat pe americani!

Povestea Mayei Giotea a făcut înconjurul lumii. Timișoreanca de doar 14 ani a cucerit juriul emisiunii Britains`s Got talent cu vocea sa unică. Adolescenta a ajuns direct în semifinala showului britanic după ce a primit Golden Buzz de la Bruno Tonioli.

Maya Giotea este adolescenta de 14 ani care a reușit să impresioneze juriul emisiunii Britains`s Got talent. Nu este prima dată când adolescenta își încearcă norocul în cadrul showului de talente. În urmă cu un an, timișoreanca a urcat pe scena Românii au Talent, unde a primit patru de ”DA”.

Originară din Timișoara, Maya și-a descoperit pasiunea pentru muzică încă de la o vârstă fragedă. Încurajată și susținută de prieteni și familie, tânăra a participat cu un an în urmă la Românii au talent, unde a cântat piesa ”I have nothing” a lui Witney Houston. Prestația sa i-a impresionat pe toți cei patru jurați, Andra având numai cuvinte de laudă la adresa sa.

„Ai o voce atât de frumoasă, foarte frumoasă. Cred că, de fapt, ăsta e esențialul și restul sunt detalii. Trebuie să îți mărturisesc că eu am cântat, prima dată, la 7 ani, când am urcat pe scenă, melodia asta. Ăsta e motivul pentru care m-am emoționat atât de tare. Este o melodie foarte grea, dar mă bucur că în sufletul tău faci alegerile astea grele. E clar că țintești sus și asta înseamnă foarte multă muncă”, mărturisea Andra în urmă cu un an.