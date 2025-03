Primul câștigător de la ”Românii au talent” stă cu chirie. A primit 120.000 de euro, dar nu și-a luat casă și nu a pus bani deoparte. Vrea să vândă apartamentul moștenit de la părinți, dar…

Adrian Țuțu avea doar 19 ani când a câștigat emisiunea ”Românii au talent” și premiul de 120.000 de euro. Banii pe care i-a luat atunci s-au dus repede, astfel că nu și-a pus deoparte nici măcar un euro. Primul câștigător de la ”Românii au talent” spune că a preferat să investească în cariera lui și nu în bunuri. Locuiește și acum cu chirie în București, împreună cu iubita sa. A cheltuit întreaga sumă, pe care nu o consideră atât de mare, în primii șase ani de la câștigarea competiției. CANCAN.RO are toate detaliile.

Tânărul rapper de 19 ani Adrian Țuțu a fost o adevărată revelație pentru public, care l-a descoperit la emisiunea ”Românii au talent”. Orfan de ambii părinți, el a impresionat juriul, dar și telespectatorii printr-o piesă compoziție proprie, intitulată ”Sunt român, deci pot”. Adrian Țuțu a câștigat finala și premiul de 120.000 de euro. Marele trofeu i-a adus o popularitate, care s-a risipit, însă, repede, la fel ca și cei 120.000 de euro. Anii au trecut, iar artistul este acum un bărbat în toată firea.

Nu și-a abandonat pasiunea pentru muzică, ba chiar a investit bani mulți ca să se dezvolte profesional. Adrian Țuțu a vorbit despre ce s-a întâmplat cu premiul câștigat, din care nu a pus deoparte nici măcar un euro. Deși s-a zvonit că Boier Bibescu l-ar fi lăsat fără bani, Adrian Țuțu demontează speculațiile făcute cu ani în urmă. De altfel, cei doi sunt și acum în relații foarte bune.

”S-a speculat că mi-a luat Boier Bibescu banii, dar noi am fost întotdeauna frați. Aproximativ 90% din proiectele făcute împreună au fost finanțate de el. Și acum lucrez cu el”, mărturisește Adrian Țuțu.

Artistul spune că banii s-au dus în primii șase ani după ce a câștigat concursul. Deși a fost sfătuit de apropiați să-și cumpere o casă și o mașină, nu i-a ascultat. Povestește că a ales să investească în el și în carieră, dar nu numai.

”Nu avea nici geamuri, era rău de tot, ca un ghetou”

Primul lucru pe care l-a făcut a fost să renoveze apartamentul de trei camere, din Focșani, în care a copilărit și care era foarte degradat.

”Nu avea nici geamuri, era rău de tot, ca un ghetou. Imediat ce am luat premiul, ăsta fost visul meu, să renovez apartamentul părinților. Am băgat în el cam vreo 20.000 de euro, l-am făcut top. Doar l-am renovat, nu am cumpărat și mobilă, este gol. După renovare, nu am vrut să bag chiriași. Am stat eu în el vreo șase luni, înainte să vin la București”, a spus, pentru CANCAN.RO, Adrian Țuțu.

A sperat că după renovare va reuși să vândă apartamentul, dar nu a primit nicio ofertă tentantă. Locuiește și acum cu chirie, în București, împreună cu iubita sa, Loredana. Cei doi s-au mutat împreună de aproximativ trei ani.

”Urmează să îl vând și să îmi iau o locuință în București. Până acum, nu am găsit o variantă bună de vânzare, pentru că a fost o perioadă scăzută în imobiliare, nu am fost mulțumit”, a mai spus Adrian Țuțu.

”În acest studio am băgat vreo 7.000 de euro”

Artistul a investit cea mai mare parte a banilor câștigați în cariera sa. În plus, și-a făcut un studio de muzică în București, dar și unul foto.

”Înainte de concurs, eram un simplu muncitor pe șantier, nu știam nimic despre industria muzicală. Deși am fost sfătuit să îmi iau casă și mașină, am preferat să investesc în mine. Am lucrat cu producătorii mari, am furat meserie de la ei, pentru ca astăzi să ajung producător, să am propriul studio. Am câțiva artiști de care mă ocup. În acest studio am băgat vreo 7.000 de euro. Mi-am făcut și un studio foto, dar nu ca afacere, ci pentru a-l folosi la diverse ședințe foto, dacă, de exemplu, trebuie să fac o copertă. M-a dus la vreo 4.000 de euro. Am investit și în ținutele mele, pentru că trebuia să filmez videoclipuri”, a adăugat Adrian Țuțu.

Deși plătește chirie atât pentru cele două studiouri, cât și pentru apartamentul în care locuiește, câștigătorul de la ”Românii au talent” spune că nu regretă modul în care a gestionat marele premiu de 120.000 de euro. Mai mult, nu i se pare că suma a fost atât de mare.

”Nu îmi pare rău că nu am ascultat acele sfaturi de a-mi lua casă și mașină. Mă simt împlinit cu investiția pe care am făcut-o în mine. Mi-am terminat liceul, pentru că eu am întrerupt școala în clasa a IX a, ca să merg la muncă. Toate rezultatele mele se văd în descrierea pieselor mele. Odată trecut prin viață, consider că suma respectivă nu a fost atât de mare. A fost un start bun pentru mine, care m-a ajutat pe plan profesional. Între timp, am mai făcut suma respectivă, am lucrat în diferite domenii, m-am descurcat”, a încheiat Adrian Țuțu.

