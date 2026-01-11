Acasă » Știri » Cum arată tatăl Ramonei Olaru. Vedeta Antenei 1 a publicat prima poză cu părintele ei, după scandalul cu Alex Bodi

Cum arată tatăl Ramonei Olaru. Vedeta Antenei 1 a publicat prima poză cu părintele ei, după scandalul cu Alex Bodi

De: Maria Roșca 11/01/2026 | 21:36
Cum arată tatăl Ramonei Olaru. Vedeta Antenei 1 a publicat prima poză cu părintele ei, după scandalul cu Alex Bodi
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
10 poze
Vezi galeria foto

După scandalul cu Alex Bodi, în care a fost acuzată (printre altele) că îi e rușine să se afișeze cu părinții ei, Ramona Olaru i-a dat replica afaceristului și s-a pozat alături de tatăl ei. 

Nici bine nu s-a stins conflictul dintre Alex Bodi și Ramona Olaru, că cea din urmă a mai făcut o mutare de tip ”șah mat”. După ce a fost judecată că îi este rușine cu familia din care provine, în special cu părinții ei (vezi AICI declarațiile afaceristului), asistenta de la Neațza le-a închis gura tuturor. Într-un context numai bun, recent, s-a pozat alături de tatăl ei și a încărcat imaginea pe o rețea de socializare.

Ramona Olaru și-a sărbătorit tatăl

Cu ocazia zilei de naștere a părintelui ei, Ramona Olaru a dat o fugă până acasă, locul unde crescut și a copilărit, în județul Călărași. Împreună cu o partea din familie, asistenta de la Neatza și-a sărbătorit tatăl. Printre mese întinse și bucate alese, Ramona a încărcat pe social media o fotografie cu tatăl ei. Pentru că imaginea nu este prea sugestivă, ca descriere, Ramona a scris:

„Dacă nu îmi dau mustața jos, suntem 1 la 1 :))” 

Ramona Olaru și tatăl ei/ sursă foto: social media

Ce locuri de muncă a avut Ramona Olaru

De pe vremea când era o copilă, Ramona Olaru a muncit din greu pentru a studia la liceu, apoi pentru a ajunge unde este acum. Cu o situație materială modestă în familie, a început să câștige primii bani când avea 10-12 ani.

Se ducea cu ziua la muncă, la cules de porumb sau la alte munci agricole. În perioada liceului, asistenta de la Neatza s-a angajat ca ospătăriță, iar în paralel mergea la evenimente, unde era dansatoare într-o trupă – alături de o parte dintre colegii ei.

„Am fost ospătăriță în primul rând în mai multe localuri de acolo din zonă. Aveam o trupă de dans, îmi amintesc, în liceu, cu colegii mei – fete, băieți – și ne duceam la diverse evenimente. Bineînțeles eram plătiți foarte puțin și foarte prost, dar pentru noi era suficient. Și bineînțeles aveam și bursă de merit în liceu”, spunea Ramona în urmă cu ceva timp.

De ce a pornit Alex Bodi la război cu Ramona Olaru. Ce l-a înfuriat: „Trebuie să fie toți bogați cu bogați? Ea, în mintea ei, o copiază”

I-a făcut sau nu Alex Bodi avansuri Ramonei Olaru, înainte de marele scandal? „Iaca frustrarea. Asta este durerea mea cea mai mare”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum a schimbat Regina R&B palatul pe benzinărie. De la Prințul Țiganilor la Lordul de rafinărie: o iubire imposibilă, cu CD, plinul făcut și suflete pe drumuri diferite
Știri
Cum a schimbat Regina R&B palatul pe benzinărie. De la Prințul Țiganilor la Lordul de rafinărie: o iubire…
Babs s-a despărțit de iubit și am aflat motivul! „Sunt deschisă unei noi relații, doar că sunt foarte pretențioasă”
Știri
Babs s-a despărțit de iubit și am aflat motivul! „Sunt deschisă unei noi relații, doar că sunt foarte…
De ce e periculos să aprindem aragazul ca să ne încălzim? Riscurile intoxicării cu monoxid de carbon
Mediafax
De ce e periculos să aprindem aragazul ca să ne încălzim? Riscurile intoxicării...
Liana Arsenie, șefa Curții de Apel București, a venit la TV cu emailurile de la Recorder: „Nu mi s-a cerut niciodată un interviu cu privire la acuzațiile din material”. Spune că a cerut audiență la Nicușor Dan, dar nu a primit-o
Gandul.ro
Liana Arsenie, șefa Curții de Apel București, a venit la TV cu emailurile...
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Prosport.ro
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Motivul crimei tânărului moldovean în Italia, explicat de polițistul suspect: „Videoclip cu tentă sexuală”
Adevarul
Motivul crimei tânărului moldovean în Italia, explicat de polițistul suspect: „Videoclip cu tentă...
Oficial BNR: „Reducerea de 10% în administrație nu e suficientă”. Marea problemă: Suntem tot în România anilor '60 a lui Ceaușescu
Digi24
Oficial BNR: „Reducerea de 10% în administrație nu e suficientă”. Marea problemă: Suntem...
Cursuri suspendate sau desfășurate online în
Mediafax
Cursuri suspendate sau desfășurate online în
Parteneri
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum...
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să fiu făcută”
Click.ro
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să...
„Santinela Arctică”. Propunerea Germaniei pentru a reduce tensiunile cu SUA legate de Groenlanda și modelul pe care s-ar baza
Digi 24
„Santinela Arctică”. Propunerea Germaniei pentru a reduce tensiunile cu SUA legate de Groenlanda și modelul...
EXCLUSIV „România e azi cel mai mare producător de gaze naturale din întreaga UE”, susține ministrul Energiei. Ce spune despre rezerve
Digi24
EXCLUSIV „România e azi cel mai mare producător de gaze naturale din întreaga UE”, susține...
Cum ar putea arăta Dacia C-Neo: spaniolii publică primele randări ale noului break
Promotor.ro
Cum ar putea arăta Dacia C-Neo: spaniolii publică primele randări ale noului break
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de...
Ai primit un e-mail de resetare a parolei de la Instagram? Este posibil ca datele tale să fi fost furate.
go4it.ro
Ai primit un e-mail de resetare a parolei de la Instagram? Este posibil ca datele...
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Descopera.ro
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
Go4Games
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
Liana Arsenie, șefa Curții de Apel București, a venit la TV cu emailurile de la Recorder: „Nu mi s-a cerut niciodată un interviu cu privire la acuzațiile din material”. Spune că a cerut audiență la Nicușor Dan, dar nu a primit-o
Gandul.ro
Liana Arsenie, șefa Curții de Apel București, a venit la TV cu emailurile de la...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum a schimbat Regina R&B palatul pe benzinărie. De la Prințul Țiganilor la Lordul de rafinărie: ...
Cum a schimbat Regina R&B palatul pe benzinărie. De la Prințul Țiganilor la Lordul de rafinărie: o iubire imposibilă, cu CD, plinul făcut și suflete pe drumuri diferite
Anda Adam a bifat prima intervenție pe 2026! A ales „pachetul full” încă din ianuarie
Anda Adam a bifat prima intervenție pe 2026! A ales „pachetul full” încă din ianuarie
Babs s-a despărțit de iubit și am aflat motivul! „Sunt deschisă unei noi relații, doar că sunt ...
Babs s-a despărțit de iubit și am aflat motivul! „Sunt deschisă unei noi relații, doar că sunt foarte pretențioasă”
Fețele create de inteligența artificială sunt imposibil de deosebit de cele reale. Studiu: Oamenii ...
Fețele create de inteligența artificială sunt imposibil de deosebit de cele reale. Studiu: Oamenii sunt păcăliți fără să-și dea seama
Cristian Boureanu și Călin Donca s-au pulverizat la consiliul Survivor 2026! Acuzații grave după ...
Cristian Boureanu și Călin Donca s-au pulverizat la consiliul Survivor 2026! Acuzații grave după ce a căzut baraca pe Faimoși: „Nu e normal ce s-a întâmplat”
Cum arăta acum 20 de ani cel ce a dat rockul pe telenovele: poza cu Răzvan Fodor, găsită în redacție ...
Cum arăta acum 20 de ani cel ce a dat rockul pe telenovele: poza cu Răzvan Fodor, găsită în redacție într-o cutie de chitară electrică
Vezi toate știrile
×