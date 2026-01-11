Cum arată tatăl Ramonei Olaru. Vedeta Antenei 1 a publicat prima poză cu părintele ei, după scandalul cu Alex Bodi

După scandalul cu Alex Bodi, în care a fost acuzată (printre altele) că îi e rușine să se afișeze cu părinții ei, Ramona Olaru i-a dat replica afaceristului și s-a pozat alături de tatăl ei.

Nici bine nu s-a stins conflictul dintre Alex Bodi și Ramona Olaru, că cea din urmă a mai făcut o mutare de tip ”șah mat”. După ce a fost judecată că îi este rușine cu familia din care provine, în special cu părinții ei (vezi AICI declarațiile afaceristului), asistenta de la Neațza le-a închis gura tuturor. Într-un context numai bun, recent, s-a pozat alături de tatăl ei și a încărcat imaginea pe o rețea de socializare.

Ramona Olaru și-a sărbătorit tatăl

Cu ocazia zilei de naștere a părintelui ei, Ramona Olaru a dat o fugă până acasă, locul unde crescut și a copilărit, în județul Călărași. Împreună cu o partea din familie, asistenta de la Neatza și-a sărbătorit tatăl. Printre mese întinse și bucate alese, Ramona a încărcat pe social media o fotografie cu tatăl ei. Pentru că imaginea nu este prea sugestivă, ca descriere, Ramona a scris:

„Dacă nu îmi dau mustața jos, suntem 1 la 1 :))”

Ce locuri de muncă a avut Ramona Olaru

De pe vremea când era o copilă, Ramona Olaru a muncit din greu pentru a studia la liceu, apoi pentru a ajunge unde este acum. Cu o situație materială modestă în familie, a început să câștige primii bani când avea 10-12 ani.

Se ducea cu ziua la muncă, la cules de porumb sau la alte munci agricole. În perioada liceului, asistenta de la Neatza s-a angajat ca ospătăriță, iar în paralel mergea la evenimente, unde era dansatoare într-o trupă – alături de o parte dintre colegii ei.

„Am fost ospătăriță în primul rând în mai multe localuri de acolo din zonă. Aveam o trupă de dans, îmi amintesc, în liceu, cu colegii mei – fete, băieți – și ne duceam la diverse evenimente. Bineînțeles eram plătiți foarte puțin și foarte prost, dar pentru noi era suficient. Și bineînțeles aveam și bursă de merit în liceu”, spunea Ramona în urmă cu ceva timp.

De ce a pornit Alex Bodi la război cu Ramona Olaru. Ce l-a înfuriat: „Trebuie să fie toți bogați cu bogați? Ea, în mintea ei, o copiază”

I-a făcut sau nu Alex Bodi avansuri Ramonei Olaru, înainte de marele scandal? „Iaca frustrarea. Asta este durerea mea cea mai mare”