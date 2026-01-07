De ce a pornit Alex Bodi la război cu Ramona Olaru. Ce l-a înfuriat: „Trebuie să fie toți bogați cu bogați? Ea, în mintea ei, o copiază”

Invitatul celei mai recente ediții „Dan Capatos Show” de la CANCAN.RO este Alex Bodi. Alături de regele late-night-show-ului românesc, afaceristul a vorbit despre cel mai recent scandal din showbiz, al cărui protagonist este alături de Ramona Olaru. Alex Bodi clarifică speța cu matinala de la Antena 1 și spune ce l-a enervat cu adevărat.

În cadrul ediției din data de 7 ianuarie a emisiunii „Dan Capatos Show” de la CANCAN.RO invitat a fost Alex Bodi. În fața lui Dan Capatos, musculosul a dat mai multe detalii despre conflictul cu Ramona Olaru și a mărturisit ce stă, de fapt, în spatele scandalului.

Dan Capatos a intrat direct în pâine în prima ediție a emisiunii. Acesta l-a luat la întrebări pe Alex Bodi, iar cei doi au clarificat cum și de unde a pornit disputa cu Ramona Olaru. Afaceristul a spus ce l-a enervat, de fapt, la declarațiile făcute de vedeta de la Neatza cu Răzvan și Dani.

„Dan Capatos: Ce te-a deranjat la această declarație pe care a făcut-o Ramona? Nu o făcuse pentru prima oară, era a doua oară când spunea acest lucru.

Alex Bodi: Exact. Deci toată chestia asta, să zicem așa cum ai prezentat-o și tu, nu judecă nimeni pe nimeni. Adică nimeni nu-și permite să judece pe cineva pentru ceea ce-și dorește acel cineva în viață. E normal să vrei să evoluezi, e normal să ai principii, să ai, nu știu, o evoluție financiară, socială și mentală, din toate punctele de vedere.

Dar nu ai cum să jignești bărbații în masă. Deci, pentru toată lumea care a rămas nelămurită, durerea și deranjul meu nu provin din faptul că ea nu-și mai dorește săraci. Că poate să nu își dorească. E frumos să-și dorească pe cineva mai bun decât ea. Bineînțeles că așa e frumos. Dar n-ai cum să faci toți bărbații proști în două, trei situații. Că nu-i frumos. Și eu, dacă m-am sesizat sau dacă i-am dat o replică, fiind persoană publică, domnișoară e normal să-și asume o părere a oricui. La fel cum și eu îmi asum în mediul online, când mă duc la podcast-uri nu am cum să iau doar laurii, să iau doar meritele, să iau doar cuvintele frumoase. Înțelegi? Nu se poate.

Trebuie să iei și criticile și, în primul rând, părerea mea e o părere pe care o susțin și până în momentul de față și până când mor. Că n-ai tu cum să afirmi aceste chestii, iar deranjul meu cel mai mare știi când s-a întâmplat, explozia asta? Când ea a făcut un story și se mira așa în engleză: „What? Oh my God!” Păi la ce te miri, dacă am zis eu că trecutul tău nu e cum e și nu ai chiar cum să faci tu toți bărbații proști?

Dan Capatos: Aș vrea să vorbim puțin pe prima reacție. Deci tu consideri că ea, prin declarația pe care a făcut-o, a jignit bărbații. Dacă o asculți până la final, ea explică, nuanțează cumva. Spune: nu vreau un bărbat care să câștige mai puțin decât mine. Ceea ce, până la un punct, nici măcar nu e o cerere extravagantă sau ieșită din comun.

Este o fată care, într-adevăr, a plecat de jos, a muncit, a ajuns la un statut, și financiar, și social. Și e normal să nu mai vrea. Eu am văzut la multe persoane publice că spectrul sărăciei le urmărește toată viața. Și, chiar dacă au reușit în viață, ei gândesc în continuare cu spaima de a ajunge din nou săraci. Și probabil că asta o mână și pe ea sau a mânat-o în acea declarație, când a spus nu mai vreau săraci. Apoi a nuanțat. Nu te-a încălzit nici explicația ei? Pentru că toți au întrebat-o ce înseamnă bogat și a zis să câștige mai mult decât mine. Adică era din nou o declarație de bun simț. Să nu fie cumva sub ea.

Alex Bodi: Total de acord cu tine și total de acord cu ea. Deci eu nu prezint chestia cu bogăția sau cu partea materială. Bogat nu ești niciodată. Oricât de mulți bani ai avea, niciodată nu ești cel mai bogat. O zic ca un om simplu și tu mă cunoști de foarte mulți ani de zile. Și dacă ești bogat, taci. Dar ea, că e o persoană publică și influencer? Eu am intrat după în amănunt și am spus ce exemplu ești tu, când tu promovezi anti sărăcia? Adică fetele normale sau oamenii normali nu mai au dreptul să aibă relații normale? Trebuie să fie toți bogați cu bogați?

Acum eu știu de unde provine, ea în mintea ei o copiază pe Sofia Vergara. Că și doamna respectivă a făcut un anunț acum ceva timp că ea nu o să se mai combine cu cineva care nu are aproximativ averea ei. Dar vorbim de sute de milioane, nu vorbim de câteva mii de euro. Noi respectăm o fată ca ea, care a început de unde a început, și repet că îi cunosc toate rădăcinuțele astea și nu mă leg de astea. Dar dacă tu ai avut o viață foarte grea și eu am avut o viață foarte grea, eu nu am cum să-mi permit să râd de un om sărac care conduce o mașină inferioară”, a fost o parte din discuția celor doi.