Alex Bodi o pune la punct pe Ramona Olaru, la Dan Capatos Show. Nu rata o ediție incendiară!

Alex Bodi și Ramona Olaru au fost în centrul atenției în ultima perioadă în urma conflictului aprins care a început în urmă cu mai bine de o săptămână. Totul a pornit de la o serie de afirmații făcute de asistenta de la Neazta în spațiul public, în care aceasta a lăsat să se înțeleagă că standardele sale de viață s-au schimbat, iar starea financiară joacă un rol important în alegerea viitorului ei partener. Mesajul, interpretat de unii drept o poziționare fermă și asumată, a fost privit de alții ca o săgeată directă către bărbați. Alex Bodi a fost printre cei mai vocali critici ai ei și i-a dat replici cu care a contratacat-o. Însă, conflictul nu s-a stins după câteva replici, ci s-a ajuns la dezvăluiri explozive și amenințări cu plângeri penale. Invitat în cadrul emisiunii „Dan Capatos Show” de la CANCAN.RO, Alex Bodi a pus tunurile, din nou, pe Ramona Olaru.

Alex Bodi nu se lasă și continuă seria în care o pune la punct pe Ramona Olaru, asistenta de la Neatza, care a făcut câteva afirmații controversate. Afaceristul susține că susține că mesajele transmise de asistenta tv au fost jignitoare la adresa bărbaților „obișnuiți” și că, din poziția de persoană publică, aceasta ar trebui să fie mult mai atentă la exemplul pe care îl oferă.

Alex Bodi nu se lasă! Face dezvăluiri incendiare în conflictul cu Ramona Olaru

Invitat în emsiunea moderată de Dan Capatos la CANCAN.RO, Alex Bodi a lămurit numeroase aspecte din cadrul conflictului cu asistenta tv. În opinia afaceristului, discursul Ramonei Olaru creează o prăpastie artificială între oameni și promovează ideea că doar statutul financiar ar valida o relație. Astfel, el s-a văzut nevoit să ia atitudine, cu atât mai mult cu cât Ramona are o vizibilitate crescută, fiind persoană publică.

Alex Bodi: Ea că este o persoană publică, influencer, ce exemplu ești tu că ești anti oameni normali? Adică oamenii normali nu mai au dreptul să aibă relații? Trebuie să fie doar bogați? Repet, îi cunosc toate rădăcinile și nu mă leg de astea. Și eu am avut o viață grea, nu o să râd de un om care a avut o viață grea.

Dan Capatos: Asta a fost și surprinderea multora pentru că nu au înțeles atacul tău. De ce se ia de o fată care a plecat de jos? Ai avut o replică la un moment dat când ai amenințat-o: Să nu mă apuc despre familia ei de care îi este rușine.

Alex Bodi: Am o grămadă de cunoștințe care mi-au trimis probe, dovezi că ei îi este rușine să își filmeze familia sau pe unde stă.

Dan Capatos: Presupun că ai văzut reacțile oamenilor. Foarte multe în tabăra ei, dar au zis că i-ai făcut o propunere și ea te-a refuzat și de aici frustrarea.

Alex Bodi: Oricine poate fi refuzat, acesta nu e motiv de frustrare. Nu îmi permite caracterul meu să las o domnișoară să ne facă proști pe toți bărbații în masă. Eu sunt foarte sufletist și înțelegător, dar când mă calcă cineva pe coadă sunt cel mai rău om, cel mai mare inamic! Pot să fiu de o aroganță de plângi în față la oglindă!

Alex Bodi nu s-a oprit aici, ci a continuat să îi dea peste nas Ramonei Olaru. Încă deranjat de situație, acesta a lăsat de înțeles că știe mult mai multe lucruri din trecutul asistentei TV, dar că a ales până acum să păstreze discreția.

Alex Bodi: Vrei să îți zic niște sponsori pe care i-a avut în România și o să râdă toată lumea! Râdem! Ea zice că toți bărbații sunt proști că nu vor liniște. Stai puțin că ea știa de mulți bărbați care au avut soție. Nu ne apucăm să socotim banii pe care îi face că apoi iar sunt obligat să zic niște detalii și nu vreau să fiu rău. Când ție îți bătea cucuruzul în geam dimineața acum 15 ani, iar acum stai în București și vezi Herăstrăul, uiți.

Într-un final, Bodi a ținut să precizeze și despre dosarul penal în care a fost implicat în urmă cu câțiva ani, în care a avut mai multe capete de acuzare. Afaceristul a susținut că dosarul despre care se vorbește în prezent a fost construit, în opinia lui, pe „supoziții și interpretări”, și a precizat că în acest moment, nu are nicio plângere activă din partea nimănui. În plus, Alex Bodi a mai spus că a fost judecat deja pentru faptele din trecut și că nu acceptă ca acestea să fie folosite constant împotriva lui în conflicte care nu au legătură cu zona juridică.

Alex Bodi: Eu am avut un dosar făcut din paie, întors de trei ori, pe niște poze și supoziții. Eu nu am nicio plângere de la nimeni.

