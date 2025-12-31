Acasă » Știri » Feraru intră în scandalul Alex Bodi – Ramona Olaru: ”Înjosești bărbații și tu erai la bodegă, te duceai cu zugravi”

Feraru intră în scandalul Alex Bodi – Ramona Olaru: ”Înjosești bărbații și tu erai la bodegă, te duceai cu zugravi”

De: Alina Drăgan 31/12/2025 | 10:57
Feraru, atac la adresa Ramonei Olaru /Foto: Social media
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Scandalul momentului pare că ia amploare. După ce Alex Bodi și Ramona Olarau s-au războit în mediul online, acum un nou personaj apare. Ferraru Mădălin intervine între cei doi și se poziționează de partea lui Alex Bodi. TikTok-erul a lansat, la rândul lui, un atac asupra asistentei de la Neatza cu Răzvan și Dani.

Ei bine, după ce Alex Bodi s-a dezlănțuit la adresa Ramonei Olaru, acum și Feraru iese la înaintare. Acesta pare că a fost și el deranjat de afirmațiile matinalei de la Antena 1 și i-a ținut și el o „lecție” în mediul online. Ce a putut să spune despre Ramona Olaru?

Feraru, atac la adresa Ramonei Olaru

Ferraru nu a putut sta departe de scandalul momentului și asemenea lui Fane Văncică a ieșit la rampă și a făcut-o praf pe Ramona Olaru. Acesta a vorbit despre vedeta de la Neatza, pe care spune că o cunoaște de ani de zile, de pe vremea când încă nu atinsese celebritatea.

Nici Feraru nu a fost prea blând în declarații și a lansat atac după atac la adresa Ramonei Olaru. Spune că o cunoaște pe aceasta încă de pe vremea când lucra ca și clientă falsă pentru un celebru club din Capitală.

„Salutare oameni buni, al vostru Feraru Madalin și astăzi reacționeze și eu la cearta asta dintre Alex Bodi și Ramona Olaru. Băi, oameni buni o cunosc pe Ramona Olaru cred ca de vreo 20 de ani. Nu știam Ramona că ai niște standarde atât de înalte. Adică te știu de pe vremea în care aveai tricouri cu 4 ani mai mari ca tine și adidași la fel și purtai 50 la picior, de mică, că erai bătută la tălpi cu făcălețul, nu știu, n-am înțeles niciodată.

Mă uitam așa la standardele tale de franțuzoaică și ție îți miroseau picioarele a ceapă, ți se încolțiseră degetele de la picioare, mirosea cartofi. Când lucrai la *** (n.r. un club din Capitală) erai clientă falsă. Despre viața ta privată nu îmi permit să vorbesc ce făceai pentru o sticlă, un capac de sticlă, astea-s problemele tale.

Dar mă uitam așa la tine, pe bune, tu vorbești de standarde, când erai la bodegă, pe bune. E urât, se vede urât să înjosești bărbații săraci. Păi te duceai cu zugravi. Erau niște zugravi, țin minte la masa mea, își luase unu o narghilea de aia și erai călare pe ei să comande un rom. Și acum ai standarde de Champs-Élysées, se vede urât.

Să nu zici că m-a pus Bodi sau cineva, că i-am făcut program și lui, că eu sunt cu dreptatea. Știe și el că mie dacă nu îmi convine ceva zic. Sau să o repar eu cu Bodi după, că n-am nevoie eu de nimeni. Nu îmi dă Bodi nimic. Zic așa, realitatea. Te știu de când îți miroseau picioarele a acru. Erai înaltă ca o barză și te duceai cu tot felul de arabi, iranieni, zugravi, poștași. Așa că nu mai avea arfe de-astea. Știi ce zic?”, a spus Fraru, în mediul online.

Alex Bodi a umilit-o pe Rux și Opulență, după ce s-a aliat cu Ramona Olaru: ”O stricăciune”

Ramona Olaru i-a dat voalat fatala lui Alex Bodi, apoi și-a prezentat ”sponsorul” cu care e în vacanță: „Nu e chiar bătrân, dar îți faci treaba”

 

Foto: Instagram, Facebook

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cu ce poți înlocui mascarpone, dacă vrei să faci tiramisu? 5 metode, după ce isteria din magazine a epuizat stocurile din toată țara
Știri
Cu ce poți înlocui mascarpone, dacă vrei să faci tiramisu? 5 metode, după ce isteria din magazine a…
Fenomen bizar în Cluj, chiar înainte de Revelion! Ce au văzut oamenii pe cer: „Chiar m-am mirat”
Știri
Fenomen bizar în Cluj, chiar înainte de Revelion! Ce au văzut oamenii pe cer: „Chiar m-am mirat”
Tradiții, obiceiuri și superstiții de Anul Nou: Ce să faci de Revelion și ce să eviți ca să ai noroc tot anul
Mediafax
Tradiții, obiceiuri și superstiții de Anul Nou: Ce să faci de Revelion și...
A mai trecut un an, trenurile de metrou produse de Alstom sunt tot „pe dreapta” și vandalizate. Vor intra în circulație în 2026?
Gandul.ro
A mai trecut un an, trenurile de metrou produse de Alstom sunt tot...
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în casa lui de milioane de euro: „Sunt un om bogat”
Prosport.ro
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în...
Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet. „Oameni care n-au ce face cu banii și se transformă în monștri”
Adevarul
Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet. „Oameni care n-au ce face cu banii...
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
Digi24
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
Ianuarie 2026: marile sărbători din calendarul ortodox
Mediafax
Ianuarie 2026: marile sărbători din calendarul ortodox
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
Ce mai face Arpad Paszkany. Iubita mai tânără l-a fotografiat în vila lor luxoasă din Marbella
Prosport.ro
Ce mai face Arpad Paszkany. Iubita mai tânără l-a fotografiat în vila lor luxoasă din...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Orașul-minune al României! Nu se mai oprește din dezvoltare și a atras miliarde de euro
Click.ro
Orașul-minune al României! Nu se mai oprește din dezvoltare și a atras miliarde de euro
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
Digi 24
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
Schimbarea critică privind armata lui Putin care ar putea opri războiul din Ucraina. Zelenski: E o premieră
Digi24
Schimbarea critică privind armata lui Putin care ar putea opri războiul din Ucraina. Zelenski: E...
Un român va participa la Raliul Dakar 2026. În ce categorie se va înscrie acesta?
Promotor.ro
Un român va participa la Raliul Dakar 2026. În ce categorie se va înscrie acesta?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Cum combat ucrainenii „human safari”: 150 km/h ca măsură de supraviețuire și plase antidrone
go4it.ro
Cum combat ucrainenii „human safari”: 150 km/h ca măsură de supraviețuire și plase antidrone
Galerie foto de excepție cu Brigitte Bardot
Descopera.ro
Galerie foto de excepție cu Brigitte Bardot
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Go4Games
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
A mai trecut un an, trenurile de metrou produse de Alstom sunt tot „pe dreapta” și vandalizate. Vor intra în circulație în 2026?
Gandul.ro
A mai trecut un an, trenurile de metrou produse de Alstom sunt tot „pe dreapta”...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cu ce poți înlocui mascarpone, dacă vrei să faci tiramisu? 5 metode, după ce isteria din magazine ...
Cu ce poți înlocui mascarpone, dacă vrei să faci tiramisu? 5 metode, după ce isteria din magazine a epuizat stocurile din toată țara
Fenomen bizar în Cluj, chiar înainte de Revelion! Ce au văzut oamenii pe cer: „Chiar m-am mirat”
Fenomen bizar în Cluj, chiar înainte de Revelion! Ce au văzut oamenii pe cer: „Chiar m-am mirat”
Veste proastă pentru toți pensionarii, chiar pe 31 decembrie. Ce se întâmplă cu pensiile lor, din ...
Veste proastă pentru toți pensionarii, chiar pe 31 decembrie. Ce se întâmplă cu pensiile lor, din ianuarie
Tudor Chirilă, Loredana și alți artiști, revoltați de schimbările lui Ilie Bolojan. Legea care ...
Tudor Chirilă, Loredana și alți artiști, revoltați de schimbările lui Ilie Bolojan. Legea care îi va face să sufere
Azi, 31 decembrie, dublă extragere specială la LOTO 6 din 49 de Revelion! Surprize uriașe la Joker ...
Azi, 31 decembrie, dublă extragere specială la LOTO 6 din 49 de Revelion! Surprize uriașe la Joker și 5 din 40
Este interzis să ai asta în casă, de Revelion. Tradiții și superstiții bizare pentru 31 decembrie ...
Este interzis să ai asta în casă, de Revelion. Tradiții și superstiții bizare pentru 31 decembrie 2025
Vezi toate știrile
×