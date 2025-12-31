Feraru intră în scandalul Alex Bodi – Ramona Olaru: ”Înjosești bărbații și tu erai la bodegă, te duceai cu zugravi”

Scandalul momentului pare că ia amploare. După ce Alex Bodi și Ramona Olarau s-au războit în mediul online, acum un nou personaj apare. Ferraru Mădălin intervine între cei doi și se poziționează de partea lui Alex Bodi. TikTok-erul a lansat, la rândul lui, un atac asupra asistentei de la Neatza cu Răzvan și Dani.

Ei bine, după ce Alex Bodi s-a dezlănțuit la adresa Ramonei Olaru, acum și Feraru iese la înaintare. Acesta pare că a fost și el deranjat de afirmațiile matinalei de la Antena 1 și i-a ținut și el o „lecție” în mediul online. Ce a putut să spune despre Ramona Olaru?

Feraru, atac la adresa Ramonei Olaru

Ferraru nu a putut sta departe de scandalul momentului și asemenea lui Fane Văncică a ieșit la rampă și a făcut-o praf pe Ramona Olaru. Acesta a vorbit despre vedeta de la Neatza, pe care spune că o cunoaște de ani de zile, de pe vremea când încă nu atinsese celebritatea.

Nici Feraru nu a fost prea blând în declarații și a lansat atac după atac la adresa Ramonei Olaru. Spune că o cunoaște pe aceasta încă de pe vremea când lucra ca și clientă falsă pentru un celebru club din Capitală.

„Salutare oameni buni, al vostru Feraru Madalin și astăzi reacționeze și eu la cearta asta dintre Alex Bodi și Ramona Olaru. Băi, oameni buni o cunosc pe Ramona Olaru cred ca de vreo 20 de ani. Nu știam Ramona că ai niște standarde atât de înalte. Adică te știu de pe vremea în care aveai tricouri cu 4 ani mai mari ca tine și adidași la fel și purtai 50 la picior, de mică, că erai bătută la tălpi cu făcălețul, nu știu, n-am înțeles niciodată. Mă uitam așa la standardele tale de franțuzoaică și ție îți miroseau picioarele a ceapă, ți se încolțiseră degetele de la picioare, mirosea cartofi. Când lucrai la *** (n.r. un club din Capitală) erai clientă falsă. Despre viața ta privată nu îmi permit să vorbesc ce făceai pentru o sticlă, un capac de sticlă, astea-s problemele tale. Dar mă uitam așa la tine, pe bune, tu vorbești de standarde, când erai la bodegă, pe bune. E urât, se vede urât să înjosești bărbații săraci. Păi te duceai cu zugravi. Erau niște zugravi, țin minte la masa mea, își luase unu o narghilea de aia și erai călare pe ei să comande un rom. Și acum ai standarde de Champs-Élysées, se vede urât. Să nu zici că m-a pus Bodi sau cineva, că i-am făcut program și lui, că eu sunt cu dreptatea. Știe și el că mie dacă nu îmi convine ceva zic. Sau să o repar eu cu Bodi după, că n-am nevoie eu de nimeni. Nu îmi dă Bodi nimic. Zic așa, realitatea. Te știu de când îți miroseau picioarele a acru. Erai înaltă ca o barză și te duceai cu tot felul de arabi, iranieni, zugravi, poștași. Așa că nu mai avea arfe de-astea. Știi ce zic?”, a spus Fraru, în mediul online.

Alex Bodi a umilit-o pe Rux și Opulență, după ce s-a aliat cu Ramona Olaru: ”O stricăciune”

Ramona Olaru i-a dat voalat fatala lui Alex Bodi, apoi și-a prezentat ”sponsorul” cu care e în vacanță: „Nu e chiar bătrân, dar îți faci treaba”

Foto: Instagram, Facebook