Ramona Olaru i-a dat voalat fatala lui Alex Bodi, apoi și-a prezentat ”sponsorul” cu care e în vacanță: „Nu e chiar bătrân, dar îți faci treaba”

Ramona Olaru i-a transmis o săgeată lui Alex Bodi, direct din vacanță. Prezentatoarea se află în Florida, așa că a vrut să le arate răutăcioșilor alături de cine merge ea în vacanțe pentru a le închide gura, dar bineînțeles că a avut și un mesaj pentru musculos.

Toată discuția aprinsă din online a pornit în momentul în care Ramona Olaru a declarat clar și răspicat că nu mai acceptă ”săraci” în viața ei în cadrul podcastului lui Jorge. Alex Bodi a intervenit în subiect și a judecat-o pe vedetă pentru ce a spus. De aici până la mesaje acide între cei doi trimise în mediul online nu a mai durat mult.

”Și ea când se uită în oglindă și vorbește singură? Ce face?😂 ”Divele” astea uită că sunt unde sunt nu că ar fi wow..dar na.. sunt că le-au ”cocoțat” unii… și le place mocăngeala! Până la urmă toate își dau arama pe față și recunosc că-s pe LOVE-ele😂👏👏”, au fost cuvintele lui Alex Bodi, care au dat start scandalului.

Ramona Olaru i-a dat voalat fatala lui Alex Bodi

Aflată în Florida, Ramona Olaru a făcut două postări care dau de înțeles că sunt cu direcție către Alex Bodi, însă acest lucru nu este confirmat. În primul rând, odată cu ocazia sfârșitului de an 2025, vedeta TV a transmis următorul mesaj:

Vedeta Neatza a mărturisit că va rezolva totul pe cale legală atunci când se întoarce în țară, dar până atunci se pare că vrea să continue cu mesajele ironice.

Mai apoi, pentru a arăta ”bărbații bătrâni și plini de bani” cu care este acuzată că umblă, Ramona Olaru și-a filmat prietena alături de care este în vacanță și a spus pe un ton ironic:

„Și bărbatul ăsta al meu care vorbește mult. Atât am putut de data asta. Nu e chiar bătrân, dar îți faci treaba”.

