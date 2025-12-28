Acasă » Știri » Ramona Olaru i-a dat voalat fatala lui Alex Bodi, apoi și-a prezentat ”sponsorul” cu care e în vacanță: „Nu e chiar bătrân, dar îți faci treaba”

Ramona Olaru i-a dat voalat fatala lui Alex Bodi, apoi și-a prezentat ”sponsorul” cu care e în vacanță: „Nu e chiar bătrân, dar îți faci treaba”

De: roxana tudorescu 28/12/2025 | 14:31
Ramona Olaru i-a dat voalat fatala lui Alex Bodi, apoi și-a prezentat „sponsorul”
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Ramona Olaru i-a transmis o săgeată lui Alex Bodi, direct din vacanță. Prezentatoarea se află în Florida, așa că a vrut să le arate răutăcioșilor alături de cine merge ea în vacanțe pentru a le închide gura, dar bineînțeles că a avut și un mesaj pentru musculos.  

Toată discuția aprinsă din online a pornit în momentul în care Ramona Olaru a declarat clar și răspicat că nu mai acceptă ”săraci” în viața ei în cadrul podcastului lui Jorge. Alex Bodi a intervenit în subiect și a judecat-o pe vedetă pentru ce a spus. De aici până la mesaje acide între cei doi trimise în mediul online nu a mai durat mult. 

”Și ea când se uită în oglindă și vorbește singură? Ce face?😂 ”Divele” astea uită că sunt unde sunt nu că ar fi wow..dar na.. sunt că le-au ”cocoțat” unii… și le place mocăngeala! Până la urmă toate își dau arama pe față și recunosc că-s pe LOVE-ele😂👏👏”, au fost cuvintele lui Alex Bodi, care au dat start scandalului.  

Ramona Olaru i-a dat voalat fatala lui Alex Bodi

Aflată în Florida, Ramona Olaru a făcut două postări care dau de înțeles că sunt cu direcție către Alex Bodi, însă acest lucru nu este confirmat. În primul rând, odată cu ocazia sfârșitului de an 2025, vedeta TV a transmis următorul mesaj: 

Ramona Olaru i-a dat voalat fatala lui Alex Bodi
Ramona Olaru i-a dat voalat fatala lui Alex Bodi

Vedeta Neatza a mărturisit că va rezolva totul pe cale legală atunci când se întoarce în țară, dar până atunci se pare că vrea să continue cu mesajele ironice. 

Mai apoi, pentru a arăta ”bărbații bătrâni și plini de bani” cu care este acuzată că umblă, Ramona Olaru și-a filmat prietena alături de care este în vacanță și a spus pe un ton ironic: 

„Și bărbatul ăsta al meu care vorbește mult. Atât am putut de data asta. Nu e chiar bătrân, dar îți faci treaba”. 

CITEȘTE ȘI: 

Ce făcea Alex Bodi în timp ce Ramona Olaru îi dădea dreptul la replică! Ea îl amenința cu tribunalul, el se distra de zor. Unde a fost surprin

Ramona Olaru, atac la Alex Bodi după ce a făcut destăinuiri despre trecutul ei! Vedeta Antenei 1 pune tunurile pe el: „Trebuie legal. Ne vedem la București”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
E însărcinată! Cântăreața din România va deveni mamă din nou, după ce și-a ”prevestit” al doilea copil
Știri
E însărcinată! Cântăreața din România va deveni mamă din nou, după ce și-a ”prevestit” al doilea copil
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 10.000 de euro. Terenul are 1.500 de metri pătrați
Știri
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 10.000 de euro. Terenul are 1.500…
24 de ore de Cod roșu în Carpații Meridionali și de Curbură. Rafale de 120 km / h
Mediafax
24 de ore de Cod roșu în Carpații Meridionali și de Curbură. Rafale...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul...
Gigi Becali i-a făcut portretul lui Nicușor Dan, după ultima întâlnire. Cum l-a caracterizat pe șeful de stat, după ce i-a cerut scuze personal. „Nimic nu știe, habar n-are”
Adevarul
Gigi Becali i-a făcut portretul lui Nicușor Dan, după ultima întâlnire. Cum l-a...
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează politica externă a Americii în era Trump 2.0
Digi24
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează...
Un incident apare din ce în ce mai des în avioanele de pasageri. Ce fac unii călători și cum reacționează personalul
Mediafax
Un incident apare din ce în ce mai des în avioanele de pasageri....
Parteneri
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în...
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
Prosport.ro
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
A murit Brigitte Bardot. Îndrăgita actriță franceză avea 91 de ani
Digi 24
A murit Brigitte Bardot. Îndrăgita actriță franceză avea 91 de ani
Care este mâncarea preferată a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru: „Nu ajung să ating calitatea sau gustul mâncării din copilărie”
Digi24
Care este mâncarea preferată a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru: „Nu ajung să ating calitatea...
Nemții au desenat viitoarea Dacia C-Neo. Viziunea unui tuner axat pe modelele mărcii
Promotor.ro
Nemții au desenat viitoarea Dacia C-Neo. Viziunea unui tuner axat pe modelele mărcii
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
go4it.ro
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
Ce lichide să nu verși niciodată în chiuvetă și de ce?
Descopera.ro
Ce lichide să nu verși niciodată în chiuvetă și de ce?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Artista care scrie hituri pentru industria din România, adevărul crud din spatele succesului: “Mi-au ...
Artista care scrie hituri pentru industria din România, adevărul crud din spatele succesului: “Mi-au luat strălucirea”
E însărcinată! Cântăreața din România va deveni mamă din nou, după ce și-a ”prevestit” ...
E însărcinată! Cântăreața din România va deveni mamă din nou, după ce și-a ”prevestit” al doilea copil
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 10.000 de euro. Terenul ...
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 10.000 de euro. Terenul are 1.500 de metri pătrați
România, înghițită de viscol! Cod roșu în 11 județe unde va ninge năprasnic. Vortexul polar a ...
România, înghițită de viscol! Cod roșu în 11 județe unde va ninge năprasnic. Vortexul polar a fost puternic perturbat în stratosferă
Raluka, la datorie până în ultima clipă: “Intru în noul an exact așa cum îmi place”
Raluka, la datorie până în ultima clipă: “Intru în noul an exact așa cum îmi place”
Alertă extremă în București: un depozit de pe bulevardul Iuliu Maniu a luat foc. Detalii de ultimă ...
Alertă extremă în București: un depozit de pe bulevardul Iuliu Maniu a luat foc. Detalii de ultimă ora
Vezi toate știrile
×