Ce făcea Alex Bodi în timp ce Ramona Olaru îi dădea dreptul la replică! Ea îl amenința cu tribunalul, el se distra de zor. Unde a fost surprins

S-a pornit mare scandal între Ramona Olaru și Alex Bodi. Cel mai probabil din cauza unor diferențe de mentalitate, prejudecăți sau mici răutăți, cei doi au ajuns la cuțite. În timp ce matinala de la Neața cu Răzvan și Dani îl amenința pe afacerist cu judecata, cel din urmă se distra de zor alături de una dintre fetele sale.

Recent, Ramona Olaru a intrat în vizorul lui Alex Bodi. După ce a povestit câteva experiențe nefericite din viața ei, cu tot felul de bărbați nepotriviți și unii dintre ei săraci (financiar, spiritual și mental – vezi AICI declarațiile), matinala de la Neața cu Răzvan și Dani i-a stârnit interesul afaceristului.

Ce făcea Alex Bodi în timp ce Ramona Olaru îl amenința cu tribunalul

Alex Bodi a avut un mesaj dur pentru Ramona Olaru, mesaj prin intermediul căruia și-a spus punctul de vedere, dar a aruncat și câteva săgeți cu bătaie la trecutul „necurat” al matinalei de la Antena 1 – vezi AICI.

Discursul lui Alex Bodi a ajuns rapid în atenția Ramonei Olaru, iar la scurt timp afaceristul a fost amenințat cu tribunalul.

”Mi se pare absolut ireal ca o persoană care nu mă cunoaște să facă astfel de declarații despre mine. Ce îți dă ție dreptul să faci astfel de declarații despre mine? O să revin în țară și o să mă ocup de asta pe cale legală. Promit! Toată viața am zis că nu mă bag în astfel de discuții, cu nimeni. Și nu mă las trasă în jos de anumite niveluri. Și mai ales de oameni cu care nu am interacționat nici măcat o dată în viața mea. Dar, deja e mult. Lucrurile nu vor rămâne asa”, a spus Ramona Olaru pe o rețea de socializare.

Ei bine, în tot acest timp Alex Bodi își vedea de viață alături de fiicele lui. Afaceristul a pus de o escapadă în Viena, acolo unde a mers să se relaxeze și să își ducă fetele la shopping. Pe o rețea de socializare, acesta a încărcat mai multe imagini din vacanță, ba de la restaurant, ba din centrul Vienei, ori de la piscină – vezi AICI.

Pentru a nu crede că lucrurile vor rămâne nerezolvate, cel mai probabil în urma avertismentelor transmise de Ramona Olaru, afaceristul a lăsat un mesaj ce ar putea fi interpretat în multe feluri: ”Acum sunt pe chill… dar o să revin curând! „Legal””, a scris Alex Bodi pe o rețea de socializare.

