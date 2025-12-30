Acasă » Știri » Fane Vancică intervine în scandalul momentului Alex Bodi – Ramona Olaru: ”A jignit în masă oameni buni”

Fane Vancică intervine în scandalul momentului Alex Bodi – Ramona Olaru: ”A jignit în masă oameni buni”

De: roxana tudorescu 30/12/2025 | 20:02
Fane Vancică intervine în scandalul momentului Alex Bodi - Ramona Olaru: ”A jignit în masă oameni buni”
Fane Vancică intervine în scandalul momentului Alex Bodi - Ramona Olaru
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Fane Vancică a intervenit în scandalul momentului! Dacă Ramona Olaru o are susținătoare pe Rux și Opulență, nici Alex Bodi nu stă mai prejos la ”întăriri”. Toate detaliile în articol. 

Scandalul care a acaparat internetul și a stârnt valuri este departe de a se sfârși. Nu doar cei doi protagoniști, Alex Bodi și Ramona Olaru, îl țin viu, ci și alte nume cunoscute din mediul online care intervin și pun paie pe foc. 

Fane Vancică intervine în scandalul momentulu

Printre aceștia se numără și Fane Vancică, care și-a oferit opinia și a spus clar și răspicat că îl susține pe Alex Bodi. TikToker-ul a spus că Ramona Olaru a jignit mulți oameni prin afirmațiile lui, astfel că reacția lui Bodi este justificată. 

„Are dreptate Alex. A jignit în masă, oameni buni. Felicitări Alexandru. Nu îl cunosc personal pe Alex, dar este un om cu toate calitățile și nu am auzit ca nimeni să vorbească prost de acest om.”, a fost mesajul lui Fane Vancică.

Fane Vancică îi ia apărarea lui Alex Bodi
Fane Vancică îi ia apărarea lui Alex Bodi

Toată discuția aprinsă din online a pornit în momentul în care Ramona Olaru a declarat clar și răspicat că nu mai acceptă ”săraci” în viața ei în cadrul podcastului lui Jorge. Alex Bodi a intervenit în subiect și a judecat-o pe vedetă pentru ce a spus. De aici până la mesaje acide între cei doi trimise în mediul online nu a mai durat mult.   

”Și ea când se uită în oglindă și vorbește singură? Ce face?😂 ”Divele” astea uită că sunt unde sunt nu că ar fi wow..dar na.. sunt că le-au ”cocoțat” unii… și le place mocăngeala! Până la urmă toate își dau arama pe față și recunosc că-s pe LOVE-ele😂👏👏”, au fost cuvintele lui Alex Bodi, care au dat start scandalului.   

Replicile acide dintre cele doi au continuat în mediul online (VEZI AICI MAI MULT). 

CITEȘTE ȘI: 

Alex Bodi a umilit-o pe Rux și Opulență, după ce s-a aliat cu Ramona Olaru: ”O stricăciune” 

Alex Bodi a ”pulverizat-o” pe Ramona Olaru: ”Te închirez, îți fac contract 10 ani. Legal” 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum poți vizita Dubaiul în ianuarie 2026 cu doar 300 de euro. Plecarea este din București
Știri
Cum poți vizita Dubaiul în ianuarie 2026 cu doar 300 de euro. Plecarea este din București
Ce a făcut șoferul din imagine după doar 17 zile de când obținuse permisul. A primit amendă 4657,5 lei
Știri
Ce a făcut șoferul din imagine după doar 17 zile de când obținuse permisul. A primit amendă 4657,5…
Report de peste 1,7 milioane de euro la Loto 6/49. Trageri speciale de Anul Nou
Mediafax
Report de peste 1,7 milioane de euro la Loto 6/49. Trageri speciale de...
Marile dosare ale anului 2025 în oglinda spartă a Justiției
Gandul.ro
Marile dosare ale anului 2025 în oglinda spartă a Justiției
Gigi Becali a donat sume imense pentru terminarea mănăstirii din Rwanda. Reacția din Africa a venit imediat
Prosport.ro
Gigi Becali a donat sume imense pentru terminarea mănăstirii din Rwanda. Reacția din...
Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet. „Oameni care n-au ce face cu banii și se transformă în monștri”
Adevarul
Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet. „Oameni care n-au ce face cu banii...
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
Digi24
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
Vânt de până la 120 km/h! Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de Revelion
Mediafax
Vânt de până la 120 km/h! Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de...
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în casa lui de milioane de euro: „Sunt un om bogat”
Prosport.ro
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în casa lui...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Orașul-minune al României! Nu se mai oprește din dezvoltare și a atras miliarde de euro
Click.ro
Orașul-minune al României! Nu se mai oprește din dezvoltare și a atras miliarde de euro
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau răniți de către veteranii întorși de pe frontul ucrainean
Digi 24
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau răniți de...
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația tuturor trenurilor Eurostar a fost anulată
Digi24
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația tuturor trenurilor Eurostar a fost anulată
Un radar fix cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de abateri, în doar 4 zile
Promotor.ro
Un radar fix cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de abateri, în doar 4...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Cum combat ucrainenii „human safari”: 150 km/h ca măsură de supraviețuire și plase antidrone
go4it.ro
Cum combat ucrainenii „human safari”: 150 km/h ca măsură de supraviețuire și plase antidrone
Galerie foto de excepție cu Brigitte Bardot
Descopera.ro
Galerie foto de excepție cu Brigitte Bardot
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Go4Games
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Marile dosare ale anului 2025 în oglinda spartă a Justiției
Gandul.ro
Marile dosare ale anului 2025 în oglinda spartă a Justiției
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum poți vizita Dubaiul în ianuarie 2026 cu doar 300 de euro. Plecarea este din București
Cum poți vizita Dubaiul în ianuarie 2026 cu doar 300 de euro. Plecarea este din București
Ce a făcut șoferul din imagine după doar 17 zile de când obținuse permisul. A primit amendă 4657,5 ...
Ce a făcut șoferul din imagine după doar 17 zile de când obținuse permisul. A primit amendă 4657,5 lei
Ajutor de 450 de lei în 2026 pentru o categorie de români. Pensionarii care sunt eligibili
Ajutor de 450 de lei în 2026 pentru o categorie de români. Pensionarii care sunt eligibili
Jorge, în lacrimi de Sărbători. Soția i-a făcut o surpriză total neașteptată: „Am plâns”
Jorge, în lacrimi de Sărbători. Soția i-a făcut o surpriză total neașteptată: „Am plâns”
Jador a fost oprit de polițiști în trafic și testat pentru substanțe interzise. Rezultatul: ”Vă ...
Jador a fost oprit de polițiști în trafic și testat pentru substanțe interzise. Rezultatul: ”Vă spune fratele vostru”
Cu cine s-a ”cuplat” Ștefan Bănică Jr de Revelion, la Antena 1? Relația lor profesională durează ...
Cu cine s-a ”cuplat” Ștefan Bănică Jr de Revelion, la Antena 1? Relația lor profesională durează de ani buni
Vezi toate știrile
×