Fane Vancică intervine în scandalul momentului Alex Bodi – Ramona Olaru: ”A jignit în masă oameni buni”

Fane Vancică a intervenit în scandalul momentului! Dacă Ramona Olaru o are susținătoare pe Rux și Opulență, nici Alex Bodi nu stă mai prejos la ”întăriri”. Toate detaliile în articol.

Scandalul care a acaparat internetul și a stârnt valuri este departe de a se sfârși. Nu doar cei doi protagoniști, Alex Bodi și Ramona Olaru, îl țin viu, ci și alte nume cunoscute din mediul online care intervin și pun paie pe foc.

Printre aceștia se numără și Fane Vancică, care și-a oferit opinia și a spus clar și răspicat că îl susține pe Alex Bodi. TikToker-ul a spus că Ramona Olaru a jignit mulți oameni prin afirmațiile lui, astfel că reacția lui Bodi este justificată.

„Are dreptate Alex. A jignit în masă, oameni buni. Felicitări Alexandru. Nu îl cunosc personal pe Alex, dar este un om cu toate calitățile și nu am auzit ca nimeni să vorbească prost de acest om.”, a fost mesajul lui Fane Vancică.

Toată discuția aprinsă din online a pornit în momentul în care Ramona Olaru a declarat clar și răspicat că nu mai acceptă ”săraci” în viața ei în cadrul podcastului lui Jorge. Alex Bodi a intervenit în subiect și a judecat-o pe vedetă pentru ce a spus. De aici până la mesaje acide între cei doi trimise în mediul online nu a mai durat mult.

”Și ea când se uită în oglindă și vorbește singură? Ce face?😂 ”Divele” astea uită că sunt unde sunt nu că ar fi wow..dar na.. sunt că le-au ”cocoțat” unii… și le place mocăngeala! Până la urmă toate își dau arama pe față și recunosc că-s pe LOVE-ele😂👏👏”, au fost cuvintele lui Alex Bodi, care au dat start scandalului.

Replicile acide dintre cele doi au continuat în mediul online (VEZI AICI MAI MULT).

