Alex Bodi a umilit-o pe Rux și Opulență, după ce s-a aliat cu Ramona Olaru: ”O stricăciune”

Alex Bodi pare că s-a dezlănțuit și nu iartă pe nimeni. După ce a făcut-o praf pe Ramona Olaru, acum și-a mutat atenția către Rux și Opulență. Influencerița nu a scăpat nici ea prea ușor, căci afaceristul pare că nu ține cont de nimic. Ce a putut spune și despre Rux și Opulență?

După ce s-a răcorit atunci când vine vorba de Ramona Olaru, Alex Bodi a mutat acum tunurile pe o altă divă din showbiz. De data aceasta victimă i-a căzut Rux și Opulență. La fel ca în cazul Ramonei, musculosul nu s-a abținut deloc.

Alex Bodi a mutat tunurile pe Rux și Opulență

De această dată, Alex Bodi a luat-o în colimator pe Rux și Opulență, pe care o consideră din aceeași „gașcă” cu Ramona Olaru. Nici în acest caz nu a avut de spus lucruri prea frumoase, iar atacul a fost direct.

„Te-ai aliat și cu doamna aia, tablă de surf. Că, să mor eu, zici că e tocător de tăiat jumările. Și la ea am lăsat un comment mai demult, că și ea făcea bărbații proști. Acum văd că sunteți în echipă. V-am zis: WC-ul și bideul. Zi-i să-și facă curat în casă, că pute scara de la pisicile ei. Cred că ce are ea în casă… Păi, cine s-o ia pe ea? La ce jeg lasă în urma ei. Avea și ea hazul ei acum câțiva ani, că era mai deosebită. Dar, acum, o stricăciune. O iau ăștia pe 3-4 shoturi de tequila și… salut!”, a spus Alex Bodi, în cadrul unui live pe TikTok.

Alex Bodi a răbufnit

Supărat de atitudinea pe care cele două o au față de bărbați, Alex Bodi pare că nu s-a mai putut abține. El și-a motivat ieșirile prin iritarea pe care o simte față de ceea ce el numește falsitate, ipocrizie și răutate.

„Nu vreau să fiu răutăcios, să creadă lumea că am ceva cu tine. Că n-am deloc. Sub nicio formă! Am o iubită, sunt fericit, îmi văd de viața mea. Mă deranjează când văd falsitate, ipocrizie și, mai ales, răutate. Din partea cui? Ce treabă ai să-mi spui tu mie că vulpea n-ajunge la struguri? Eu, pe tine, te închiriez, îți fac contract zece ani și te pun să stai în cap și mâini. Tu cu mine n-ai cum să vorbești de bani sau altceva, niciodată, în viața ta. Pentru că n-ai cum! Trebuie să-ți accepți și tu soarta”, a mai spus Alex Bodi.

