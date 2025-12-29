Ramona Olaru s-a aliat cu Ruxi Opulenta în războiul ei cu Alex Bodi?! Mesajul care îl vizează pe musculos: „Suntem asumate”

Ramona Olar continuă să trimită „săgeți” către Alex Bodi. De data aceasta, asistenta de la Neața cu Răzvan și Dani i-a dat cuvântul lui Ruxi Opulenta, una dintre prietenele ei.

Scandalul dintre Ramona Olaru și Alex Bodi nu dă semne să se stingă prea curând. Concret, cei doi nu au nimic de împărțit, însă declarațiile asistenti de la Antena 1 (cele în care a mărturisit că este sătulă să mai aibă de-a face cu bărbați săraci) l-au scos din sărite pe afacerist.

Ramona Olaru continuă să trimită săgeți către Alex Bodi?!

Alex Bodi ne-a oferit câteva declarații tăioase despre atitudinea Ramonei, aducând în discuție și trecutul acesteia (care nu ar fi fost tocmai curat), vorbe care nu au rămas fără ecou – vezi AICI. Cea din urmă i-a declarat război afaceristului și i-a promis că se vor vedea în sala de judecată – citește AICI.

Șicanările au continuat. Alex Bodi nu a stat degeaba și a scos artileria grea. Totul până la amenițări de acest fel… și-a fi spus el. Acesta detonează bomba și spune că va scoate câteva „probe din dosarul” Ramonei, unele dintre ele având legătură cu o posibilă relație pe care ea a avut-o cu un bărbat însurat din Timișoara – citește AICI.

După ce au comunicat strict prin intermediul postărilor de pe social media, Ramona Olaru „și-a întârit spatele” și a venit cu ajutoare. De data aceasta, Ruxi Opulenta (pe numele ei real Roxana Erdei) a fost cea care a avut ceva de spus. Nu știm sigur intenția mesajului, însă putem bănui direcția acestuia.

„Asta o facem pentru toți cei care spun că noi oricum mâncăm mult c^%#*. Avem direct un c*&%$% cu ochi pe care îl mâncăm acum, live, în fața voastră”, a spus Ruxi Opulenta. În completarea ei, mai în șoaptă, Ramona a completat: „Cum sunt mulți…” „Am demonstat live cum mâncăm rahat și suntem asumate”, a concluzionat Ruxi.

