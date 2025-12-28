Acasă » Știri » Se încing spiritele! Alex Bodi susține că Ramona Olaru a fost amanta unui ‘domn căsătorit de la Timișoara’: ”Dau cu probe și dovezi, că prea suferă de ea”

Se încing spiritele! Alex Bodi susține că Ramona Olaru a fost amanta unui 'domn căsătorit de la Timișoara': "Dau cu probe și dovezi, că prea suferă de ea"

De: Maria Roșca 28/12/2025 | 18:57
Telenovela dintre Alex Bodi și Ramona Olaru continuă! După ce au comunicat și și-au aruncat săgeți prin intermediul rețelelor de socializare, cei doi nu au de gând să se oprească prea curând. Asistenta de la Neața cu Răzvan și Dani i-a promis afaceristului că se vor vedea în instanță, însă cel din urmă nu are de gând să lase lucrurile așa. Alex Bodi scoate artileria grea și susține că rivala sa a fost amanta unui ‘domn căsătorit de la Timișoara. 

Alex Bodi și Ramona Olaru continuă să își arunce vorbe grele. Scandalul dintre cei doi a pornit în urma declarațiilor pe care asistenta de la Antena 1 le-a făcut în cadrul unui podcast, în care vorbește despre bărbații săraci (material, spiritual și mental) cu care a trăit. Sătulă să mai facă pe sponsorul în relațiile ei, aceasta le-a declarat război masculilor mai puțin înstăriți, săraci, cum ar spune ea.

Alex Bodi a scos artileria grea: ”Stai să vezi fatala când îi dau cu probe și dovezi”

Parcă în apărarea bărbaților de pretutindeni, Alex Bodi a preluat cuvântul și a criticat ironic atitudinea Ramonei Olaru, dar și trecutul… care nu ar fi fost prea lipsit de păcate – vezi AICI.

După ce a făcut-o cu ou și oțeț, Ramona Olaru i-a promis afaceristului (tot prin intermediul social media) că vor discuta mai multe în instanță. Atât i-a trebuit lui Alex Bodi. La nici 24 de ore, afaceristul a umblat la artileria grea și „marchează” primul indiciu despre acel trecut necurat al Raminei Olaru. Acesta susține că, în trecut, asistenta de la Antena 1 ar fi fost amanta unui domn din Timișoara. Și asta nu este tot. Acesta pregătește dosarul cu dovezi și probe pe care le are păstrate la „sertar”.

”Să zică domnișoara când mergea pe post de amantă cu domnul căsătorit de la Timișoara (ca să nu dau nume)… și dânsul era cu familia. Tot cu o prietenă era și atunci. La St Moritz cum a plătit vacanța? pe bretzel? Stai să vezi fatala când îi dau eu cu probe și dovezi, că prea suferă de ea! Atunci se strigă Bingo… ca pe vremuri”, a scris Alex Bodi pe o rețea de socializare.

Ramona Olaru i-a dat voalat fatala lui Alex Bodi, apoi și-a prezentat ”sponsorul” cu care e în vacanță: „Nu e chiar bătrân, dar îți faci treaba”

Ce făcea Alex Bodi în timp ce Ramona Olaru îi dădea dreptul la replică! Ea îl amenința cu tribunalul, el se distra de zor. Unde a fost surprins

 

