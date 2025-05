Ruxi Opulenta își trăiește viața printre bărbați celebri și cu bani, dar spune „pas” la compromisuri: ”Decât să fiu cu orice prost, mai bine…”

Ruxi Opulenta — pe numele ei real Roxana Erdei — nu mai are nevoie de prea multe prezentări. A cucerit internetul cu umorul ei acid și look-uri care cer atenție, mult înainte să câștige „Bravo, ai stil!”. E influencer, consilier de imagine și genul de femeie care spune lucrurilor pe nume, cu sau fără filtru. Se învârte printre bărbați celebri, cu bani și conturi verificate, dar nu se încurcă cu oricine. Îi întâlnește peste tot: în culisele evenimentelor, în platouri, prin cercuri exclusiviste. Și, totuși, e singură! Motivul, sau mai bine zis motivele, le-a dezvăluit într-un interviu pentru CANCAN.

În ciuda aparențelor și a lumii în care se învârte, Ruxi Opulenta nu are iubit de mult timp. Și nu pentru că nu ar avea opțiuni. Ci pentru că, spune ea, a învățat că uneori „opțiunile” vin la pachet cu probleme.

„Decât să fiu cu orice prost, mai bine singură… decât disperarea de a accepta orice pentru a avea un bărbat în casă”, ne-a declarat influencerița.

Ruxi spune că nu e adepta dramei și nici nu joacă rolul victimei. Dar e sătulă să fie întrebată de ce este singură. Întrebare care, spune ea, nu o irită doar pe ea: „Urasc întrebarea asta și cred că multe ne-am săturat de ea! În România, o femeie singură e privită cu milă sau ca și cum are ghinion, sau că ar avea o problemă. Probleme avem, dar cu bărbații”.

Și, chiar dacă pare că duce o viață ușoară și plină de evenimente, influencerița recunoaște că a avut și ea tentative. Relații care nu au mers, așa că preferă să fie sinceră.

„Am avut tentative… chiar mi-am dorit… dar nu a fost să fie. Mai caut, mă educ în sensul ăsta… că-i mentalitatea veche, nu prea mai merge, trebuie reconfigurat traseul.”

Ruxi Opulenta: ”Cum dau de greu, oamenii fug și o iau de la zero cu alții”

Ruxi a înțeles că nici rețelele sociale nu ajută, ba dimpotrivă. „Social media îți dă impresia că e foarte ușor să găsești pe cineva, că sunt mulți oameni disponibili. Dar e o iluzie care, din păcate, strică crearea sau menținerea unei relații. Cum dau de greu, oamenii fug și o iau de la zero cu alții. Și tot așa. Mereu sunt judecată. Toți îmi zic: vai, da’ tot singură ești? Ești singură de când te știu.”

Și totuși, din fiecare experiență, fie ea reușită sau eșuată, Ruxi ssusține că a învățat câte ceva despre ea însăși.

„Am învățat să fiu mai dulce și mai feminină… dar nu singură:))… ci încercând relații, dar cumva tot singură fiind… Am învățat multe de la anumiți bărbați, deși nu erau ok. E foarte important să te analizezi pe tine.”

Pentru cei care se regăsesc în această realitate, Ruxi organizează și o conferință pe 14 mai, la Teatrul Metropolis. Se numește „Eu Azi” și e primul eveniment din România care pune pe masă, fără ipocrizie, întrebările incomode despre iubire, schimbări sociale și relații.

